Hegseth degraduje senátora Kellyho kvůli jeho výzvě k vojákům o legálních rozkazech

Americký ministr obrany Pete Hegseth degraduje demokratického senátora Marka Kellyho z hodnosti kapitána námořnictva ve výslužbě. V pondělí o tom informovaly agentury Reuters a AP. Hegseth také odeslal Kellymu dopis s oficiální výtkou. Kelly totiž spolu s dalšími demokratickými zákonodárci ve videu nabádal americké vojáky, aby odmítli uposlechnout nelegální rozkazy. Kelly uvedl, že se bude bránit.
Americký ministr obrany Pete Hegseth degraduje demokratického senátora Marka Kellyho z hodnosti kapitána námořnictva ve výslužbě. V pondělí o tom informovaly agentury Reuters a AP. Hegseth také odeslal Kellymu dopis s oficiální výtkou. Kelly totiž spolu s dalšími demokratickými zákonodárci přibližně před měsícem ve videu nabádal americké vojáky, aby odmítli uposlechnout nelegální rozkazy. Kelly uvedl, že se bude proti Hegsethově postupu bránit.
Hegseth uvedl, že dopis s napomenutím, který se zařadí do Kellyho vojenské dokumentace, je nutným procesním krokem k degradaci veterána. Po přeřazení na nižší pozici ho čeká snížení důchodu. Na síti X ministr doplnil, že v závislosti na dalších krocích může demokratický senátor čelit v budoucnu novým opatřením. "Kellyho postavení jako současného senátora Spojených států ho nezbavuje odpovědnosti za jeho činy," dodal Hegseth. Podle něj má nyní Kelly 30 dní na odpověď. Administrativní proces skončí o 15 dní později.
"Pete Hegseth chce vyslat vzkaz všem vysloužilým vojákům, že pokud řeknou něco, co se jemu nebo Donaldu Trumpovi nelíbí, budou čelit stejným postihům. Je to pobuřující a špatné. Není nic více neamerického než tohle," uvedl na X Kelly. Hegsetha označil za nejméně kvalifikovaného ministra obrany v historii země a dodal, že proti jeho postupu bude bojovat, a to "ne pro sebe, ale aby ukázal, že Hegseth a Trump nemohou rozhodovat o tom, co Američané mohou říkat o své vládě".
Reuters uvádí, že přestože je Hegsethův postup výjimečný, nenaplňuje původní záměry vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ta totiž hrozila, že Kellyho povolá zpět do aktivní služby, aby ho mohla stíhat za to, co popsala jako pobuřující chování bývalého astronauta a vyznamenaného veterána.
Kelly i ostatní demokraté, kteří ve videu vystupovali, své výroky dříve důrazně obhajovali a uvedli, že pouze zopakovali znění zákona. Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer označil na X Hegsethovy kroky proti Kellymu za "odporný čin politické odplaty".
Skupina demokratických zákonodárců, podle AP tvořená veterány amerických ozbrojených sil a zpravodajských služeb, video zveřejnila 18. listopadu. Už dříve opakovaně upozorňovali na to, že Trumpova vláda podle nich porušuje právo, když nařizuje zabíjet v jihoamerických vodách osoby pokládané za pašeráky drog. Pentagon uvedl, že podobné údery proti lodím považuje za legální a oprávněné.
Trump dříve v reakci na video obvinil Kellyho a další zákonodárce z pokusu o rozvracení státu a doplnil, že podobný čin se trestá smrtí.
Nechcete vyhrát, slyšeli Češi před Naganem. Všechny šoky trumfla Hadamczikova volba
V úterý před polednem odtajní trenér Radim Rulík nominaci české hokejové reprezentace na olympijské hry v Miláně. Vždy jde o seznam, který budí debaty a vášně. Která jména se řešila před zlatým Naganem a kdo překvapivě chyběl na posledním turnaji pod pěti kruhy s hvězdami NHL?
Země dohodly aktualizaci globální dohody o minimální dani, která řeší obavy USA
Více než 145 zemí se dohodlo na úpravách dohody o globální minimální dani z příjmů právnických osob z roku 2021. Úpravy reagují na obavy Washingtonu, že by původní pravidla mohla znevýhodňovat americké nadnárodní firmy. Oznámila to v pondělí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
ŽIVĚKulhajícího Madura i jeho ženu vlekli k soudu. Mají být obviněni z narkoterorismu
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová byli helikoptérou a obrněnými vozy přepraveni z věznice v newyorském Brooklynu na Manhattan do budovy federálního soudu, před který budou dnes v poledne místního času (18:00 SEČ) předvedeni. Americké úřady Madura a jeho manželku obvinily z řady trestných činů, včetně narkoterorismu či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.
„Mnohem prohnanější než samotný Maduro.“ Kdo je manželka venezuelského diktátora?
Novoroční americký výsadek v Caracasu ukončil éru ženy, která desítky let tahala za nitky venezuelské moci. Cilia Floresová, právnička, první dáma i takzvaná první bojovnice skončila v poutech po boku svého manžela, prezidenta Nicoláse Madura. Kdo je žena, která venezuelského diktátora držela u moci a nyní spolu s ním čelí obviněním před soudem v USA?
Excelentní výkony, skvělý projev, těší bratra českého hrdiny. Sám na MS zažil výprask
Tomáš Poletín patří mezi hrdiny české hokejové dvacítky, která si na mistrovství světa v Minnesotě zahraje o zlato. Se čtyřmi góly se řadí k jejím nejlepším střelcům, právě on svou bruslí tým šťastně nasměroval do finále. Jeho starší bratr Michal působil dlouhá léta v extralize a také má zkušenosti ze šampionátu juniorů. Ovšem naprosto opačné.