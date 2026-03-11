Trump ochránil „válečné zrádkyně“. S těmi se má zacházet přísně, hrozí Íránci

Íránské fotbalistky svým nečekaným rozhodnutím zaujaly média po celém světě. Místo aby před úvodním zápasem proti Jižní Koreji zpívaly hymnu islámské republiky, zůstaly potichu. Celá věc nakonec přerostla v akci zahrnující pouliční protesty, výhrůžky smrtí a noční telefonát mezi Donaldem Trumpem a australským premiérem Anthonym Albanesem.
Íránské fotbalistky vstoupily do skupinové fáze Asijského poháru v době, kdy Spojené státy a Izrael zahájily rozsáhlé údery na Írán, při kterých zabily duchovního vůdce Alího Chameneího a řadu dalších předních činitelů. Obavy o bezpečnost hráček vzrostly poté, co íránská státní televize označila tým za „válečné zrádkyně“ kvůli tomu, že odmítly zazpívat národní hymnu před jedním zápasem, píše agentura Reuters.
Rozhodnutí hráček mlčet při hymně před prvním zápasem proti Koreji označil komentátor v íránské televizi za „vrchol hanby“. „Se zrádci během války se musí zacházet ještě přísněji,“ uvedl Mohammad Rezá Šahbází. Když pak před druhým zápasem proti Austrálii hráčky hymnu zpívaly a salutovaly, vyvolalo to mezi lidskoprávními aktivisty obavy, že byl tým napomenut z vyšších míst.
Na šampionátu tým skončil v neděli po porážce s Filipínami. Následně se některé fotbalistky oddělily od zbytku výpravy a požádaly v Austrálii o azyl. A to poté, co proběhla tajná operace, jejímž cílem bylo dostat se z místa konání, kde byly hráčky drženy pod dohledem převážně mužské bezpečnostní služby s vazbami na íránské revoluční gardy.
Do úterní noci se šesti hráčkám a jednomu členu podpůrného personálu podařilo uprchnout a byli umístěni v bezpečném domě v Brisbane.
V noci na středu australský ministr vnitra Burke informoval o tom, že humanitární víza přijaly další dvě ženy – fotbalistka a členka podpůrného týmu. Později ale uvedl, že jedna z nich si to rozmyslela. „Mluvila s některými spoluhráčkami a změnila názor,“ řekl ministr v parlamentu.
„Strašná humanitární chyba“
Když hráčky odjížděly z posledního zápasu na stadionu Gold Coast, dav asi 200 lidí na krátkou dobu zablokoval jejich autobus a podle médií bylo vidět, jak má jedna z hráček ohnutý palec a čtyři prsty, což je mezinárodní tísňový signál SOS.
„Incident vedl k sérii ošklivých titulků, kdy mnoho komentátorů obvinilo australské úřady z nečinného přihlížení, zatímco ženy byly v podstatě drženy jako rukojmí v luxusním hotelu,“ píše britský deník Daily Mail.
Těm, co uprchly, nakonec Austrálie po naléhání amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž přesvědčil australského premiéra Anthonyho Albanese, aby fotbalistky neposílal zpátky do Teheránu, udělila azyl. Íránky jsou pod policejní ochranou a z hotelu v Gold Coast je policie odvezla na bezpečné místo.
„Austrálie dělá strašnou humanitární chybu, když umožňuje, aby byl íránský národní ženský fotbalový tým nucen vrátit se do Íránu, kde budou s největší pravděpodobností zabity. Nedělejte to, pane premiére, udělte jim azyl. Pokud to neuděláte vy, přijmou je Spojené státy,“ napsal v pondělí na svou sociální síť Truth Social americký prezident Donald Trump.
Ministr Burke v úterý večer uvedl, že zbytek týmu se rozhodl nevyužít australské vízové podpory. Australští činitelé podle agentur Reuters a AFP hovořili s jednotlivými členkami týmu odděleně na letišti v Sydney, neboť panovaly obavy, že by se mužský dozor cestující s týmem mohl pokusit ženám bránit v požádání o azyl.
„Byly zde pod velkým tlakem. Neměly povolení s nikým mluvit. Byly pod přísným dohledem íránských státních úředníků v týmu,“ uvedla imigrační úřednice Naghmeh Danaiová.
Íránská fotbalová federace mezitím podle AFP prohlásila, že hráčky byly uneseny a donuceny zůstat v Austrálii.
Fotbal v Íránu byl po islámské revoluci postaven mimo zákon (pro ženy) a znovu povolen až v roce 2004.
