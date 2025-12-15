Tohle Putin nečekal. Rybník mu vypálil Zelenskyj osobně

Ruská vojska po dvouletých bojích osvobodila Kupjansk, raportoval náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov Putinovi 20. listopadu. „Město je zcela v našich rukou“, řekl spokojený Putin novinářům 27. listopadu. Devátého prosince získal generál Kuzovlev za „osvobození Kupjansku“ od Putina vyznamenání. Jenže v pátek 12. prosince obletěla svět fotografie Volodymyra Zelenského v Kupjansku.
Po měsících špatných zpráv je to pro Ukrajince vítaná vzpruha. Ukrajinská armáda podnikla v pátek u Kupjansku protiútok, který podle všeho uspěl. Většina města je nyní v ukrajinských rukou, hlavní síly nepřítele jsou zatlačeny a izolované skupiny Rusů Ukrajinci obklíčili.
Rusové jsou zpět tam, kde byli před čtyřmi měsíci a ukrajinský prezident se mohl vyfotit u cedule na vjezdu do města. „Dnes je dosažení výsledků na frontě zásadní, aby Ukrajina mohla dosáhnout výsledků v diplomacii,“ řekl Zelenskyj v jasné narážce na probíhající jednání o míru, kde se Rusové snaží vystupovat z pozice vítěze.
Před třemi měsíci to přitom vypadalo úplně jinak. Dvanáctého září se Rusům podařilo potřetí (po bitvě o Avdijivku a Sudžu) zopakovat svůj oblíbený kousek – infiltrace pomocí plynovodu. Do potrubí vlezli osm kilometrů od Kupjansku a povedlo se jim dostat až do vesnice Radkivka na severním okraji Kupiansku, kde se rozptýlili a v malých skupinách se infiltrovali do Kupjansku.
V poměrně širokém potrubí údajně využili i speciálně konstruovaná vozítka a elektrické skútry a v potrubí vytvořili odpočinkové a zásobovací body, protože cesta trvala až čtyři dny. Někteří vojáci byli v civilním oblečení, což ukrajinským dronům komplikuje situaci.
„Pohybují se v civilním oblečení a my nedokážeme rozpoznat, zda se jedná o místní obyvatele, nebo nepřátelské vojáky,“ řekl 26letý pilot dronů Jaroslav „Tykhyi“ koncem října deníku Kyiv Independent.
„Nemůžeme na ně zaútočit, když existuje riziko, že zraníme civilisty. Dobré je, že zde už nějakou dobu působíme a víme, kde žijí skuteční civilisté a kde se určitě pohybují nepřátelé.“ Civilistů ve městě zbylo jen několik stovek, vesměs starých lidí.
Záchraně Kupjansku už nikdo nevěřil
Od září tak boje probíhaly přímo ve městě. Zprávy ukrajinského generálního štábu, že „situace je pod kontrolou“ vnímala veřejnost jako obvyklé uklidňování a šanci na záchranu města už nikdo nevěřil.
Co se tedy stalo? Detailní přehled přináší ukrajinský vojenský novinář Jurij Butusov, který nyní slouží jako velitel dronů 13. brigády Národní gardy Chartija.
„V polovině září se situace v Kupjansku stala kritickou. Nepřítel překročil řeku Oskil na široké frontě, opevnil se a zahájil ofenzívu severně od Kupjansku. Některé pozice ukrajinských vojáků byly odříznuty a obklíčeny. S využitím plynovodu a rozsáhlých lesních oblastí prorazily ruské útočné skupiny pozemní cestu přímo do Kupjanska a obsadily většinu města,“ popsal
Rusové obsadili také strategické místo v severní části města – televizní věž a výškové budovy, odkud jsou kontrolovány všechny přístupy do města.
Pak se ale začal připravovat protiútok. „Navzdory výhodě Ruska v oblasti bezpilotních letounů umožnilo efektivní plánování našim silám prorazit ve dvou sektorech současně. Naše akce byly pro nepřítele neočekávané, což výrazně snížilo naše ztráty a zabránilo nám uvíznout v pozičních bojích,“ popisuje Butusov.
„Útočné skupiny rozdrtily nepřátelské pozice poblíž Kindrašivky, převzaly kontrolu nad klíčovou lesní oblastí a způsobily Rusům masivní ztráty pomocí dronů. V lese poblíž Kindrašivky jsme osvobodili pozice 114. brigády, které byly celých šest měsíců odříznuty,“ doplňuje.
Útočné skupiny 13. brigády tak osvobodily Radkivku a dosáhly cíle operace – prorazily k Oskilu a plně obnovily obrannou linii v této oblasti. Na začátku listopadu tak byly ruské síly uvnitř Kupjansku zcela obklíčeny.
Rusové se podle Butusova snažili zvrátit situaci každodenními protiútoky. „Ruské útočné skupiny – často jen o velikosti jednoho či dvou mužů – se i nadále pokoušeli infiltrovat přes naše linie v mlze a dešti. V důsledku toho dochází někdy k bojům i v týlu. Nepřítel však nebyl schopen prolomit obranu severně od Kupiansku. Všichni diverzanti jsou systematicky eliminováni v celé hloubce našich obranných linií díky organizovanému průzkumu, koordinaci a palbě.“
Úspěch ale nebyl zadarmo. „Máme ztráty, a to značné. Ale ruské ztráty jsou mnohonásobně vyšší. Jen v rámci naší skupiny a podle objektivního potvrzení bylo eliminováno více než tisíc ruských vojáků a třináct bylo zajato,“ tvrdí novinář. Prohlášení Putina a Gerasimova z 20. listopadu o „úplném osvobození“ Kupjansku a jejich „připravenosti přivést tam zahraniční novináře“ tak podle něj brali ukrajinští vojáci poblíž Kupjansku s humorem, protože v té době byli Rusové již zcela odříznuti od města.
Ukrajinci úspěchem u Kupjansku dokázali, že jejich armáda není vyřízena a že jsou stále schopni provést dobře zorganizovanou operaci – podobně jako v srpnu, kdy vytlačili Rusy z pozic severně od Pokrovsku a způsobili jim těžké ztráty.
„Nemohu nyní prozradit všechny nuance naší taktiky, která nám umožnila s minimálními silami prorazit vražednou zónu a dosáhnout řeky Oskil,“ píše Butusov, „ale jsou to velitelé, kteří na bojišti vytvářejí výhodu, která nám umožňuje v moderní válce předstihnout nepřítele a splnit úkoly navzdory početní převaze nepřítele a jeho většímu počtu dronů, “ uzavírá a naznačuje, že tentokrát Ukrajincům veleli schopní důstojníci, kteří dokázali, že ruská „dronová zeď“ není nepřekonatelná.
