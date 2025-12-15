Přeskočit na obsah
Obklíčení, o kterém Rusko mlčí. Kupjansk jako nový symbol války

Foto: Reuters
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Ukrajina hlásí průlom na severovýchodní frontě, jednotky znovu dobyly části Kupjansku a obklíčily stovky ruských vojáků. Prezident Volodymyr Zelenskyj během návštěvy oblasti mluví o vojenském i diplomatickém vítězství, zatímco Moskva dál tvrdí, že toto město i Pokrovsk už má pod kontrolou.

Prezident Petr Pavel.

ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka

Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.

