Obklíčení, o kterém Rusko mlčí. Kupjansk jako nový symbol války

Ukrajina hlásí průlom na severovýchodní frontě, jednotky znovu dobyly části Kupjansku a obklíčily stovky ruských vojáků. Prezident Volodymyr Zelenskyj během návštěvy oblasti mluví o vojenském i diplomatickém vítězství, zatímco Moskva dál tvrdí, že toto město i Pokrovsk už má pod kontrolou.
Michelin Bib Gourmand v Česku: kam zajít na špičkové jídlo, které nezruinuje peněženku
Michelin Bib Gourmand už dávno není jen „útěchou“ pro restaurace bez hvězdy. Naopak – jde o prestižní ocenění pro podniky, které dokážou nabídnout špičkovou kuchyni za férovou cenu. V Česku jich každým rokem přibývá a dokazují, že skvěle se najíst dnes neznamená utratit jmění ani rezervovat stůl měsíce dopředu.
Křehký Tanec s medvědem. Do kin se chystá silný film o těžké rodičovské volbě
Už příští rok v březnu dorazí do kin intimní a vizuálně působivé drama Tanec s medvědem, ve kterém se v hlavních rolích představí držitelé Českých lvů Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek. Film režisérky Jitky Rudolfové přináší hluboce emotivní sondu do partnerství, jež je postaveno před zásadní rozhodnutí.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.