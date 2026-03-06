Tohle by Írán těžko zvládl sám. S útoky na Američany mu tajně pomáhá Moskva

Rusko podle zdrojů deníku The Washington Post od začátku války tajně pomáhá Íránu. Teheránu má předávat zpravodajské informace, které mu pomáhají zaměřovat americké síly na Blízkém východě.
Podle zdrojů WP Moskva předává již od prvního dne války Teheránu údaje o poloze amerických vojenských cílů v regionu, včetně válečných lodí a letadel. Jak velkou roli ruská pomoc při íránských útocích hraje, však zatím není jasné.
Analytici nicméně upozorňují, že sdílení zpravodajských informací by odpovídalo charakteru íránských útoků na americké síly. Ty se zaměřují například na infrastrukturu velení a řízení, radarové systémy či provizorně vybudovaná zařízení.
Schopnosti Teheránu provádět podobně přesně mířené údery jsou však omezené. Írán má k dispozici jen několik vojenských satelitů a postrádá rozsáhlejší satelitní systém. Snímky z mnohem pokročilejších ruských systémů – jejichž schopnost určování cílů se výrazně zlepšila během let války na Ukrajině – tak pro něj mohou být velmi cenné.
„Rusové si jsou velmi dobře vědomi pomoci, kterou poskytujeme Ukrajincům,“ uvedl pro americký deník jeden z představitelů obeznámených s podporou Moskvy pro Teherán. „Myslím, že jsou docela rádi, že to mohou Spojeným státům vrátit,“ dodal.
Kvalita ruského sběru zpravodajských informací podle něj sice nedosahuje úrovně Spojených států, stále však patří mezi nejlepší na světě. Americké zdroje zároveň uvádějí, že Čína se navzdory úzkým vztahům s Íránem do jeho obrany zatím nezapojuje.
Írán se během války na Ukrajině stal jedním z hlavních partnerů Moskvy. Předal jí technologii pro výrobu levných útočných dronů Šáhid, které Rusko hojně využívá k zahlcování ukrajinské protivzdušné obrany a útokům na ukrajinská města.
Přestože úder Spojených států a Izraele ruského spojence výrazně oslabil, může tato situace Kremlu přinést i určité výhody. Rusku by mohly hrát do karet především případné vyšší ceny ropy a plynu, na nichž je jeho ekonomika závislá. Pokud by se navíc Washington dlouhodobě více soustředil na Blízký východ, mohlo by to ovlivnit i rozsah amerického zapojení do rusko-ukrajinské války.
