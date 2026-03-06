Přeskočit na obsah
Benative
6. 3. Miroslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Tohle by Írán těžko zvládl sám. S útoky na Američany mu tajně pomáhá Moskva

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Rusko podle zdrojů deníku The Washington Post od začátku války tajně pomáhá Íránu. Teheránu má předávat zpravodajské informace, které mu pomáhají zaměřovat americké síly na Blízkém východě.

Snímky z pokročilých ruských systémů – jejichž schopnost určování cílů se výrazně zlepšila během let války na Ukrajině – mohou být pro Írán velmi cenné.
Snímky z pokročilých ruských systémů – jejichž schopnost určování cílů se výrazně zlepšila během let války na Ukrajině – mohou být pro Írán velmi cenné.Foto: Reuters
Reklama

Podle zdrojů WP Moskva předává již od prvního dne války Teheránu údaje o poloze amerických vojenských cílů v regionu, včetně válečných lodí a letadel. Jak velkou roli ruská pomoc při íránských útocích hraje, však zatím není jasné.

Analytici nicméně upozorňují, že sdílení zpravodajských informací by odpovídalo charakteru íránských útoků na americké síly. Ty se zaměřují například na infrastrukturu velení a řízení, radarové systémy či provizorně vybudovaná zařízení.

Související

Schopnosti Teheránu provádět podobně přesně mířené údery jsou však omezené. Írán má k dispozici jen několik vojenských satelitů a postrádá rozsáhlejší satelitní systém. Snímky z mnohem pokročilejších ruských systémů – jejichž schopnost určování cílů se výrazně zlepšila během let války na Ukrajině – tak pro něj mohou být velmi cenné.

„Rusové si jsou velmi dobře vědomi pomoci, kterou poskytujeme Ukrajincům,“ uvedl pro americký deník jeden z představitelů obeznámených s podporou Moskvy pro Teherán. „Myslím, že jsou docela rádi, že to mohou Spojeným státům vrátit,“ dodal.

Reklama
Reklama

Kvalita ruského sběru zpravodajských informací podle něj sice nedosahuje úrovně Spojených států, stále však patří mezi nejlepší na světě. Americké zdroje zároveň uvádějí, že Čína se navzdory úzkým vztahům s Íránem do jeho obrany zatím nezapojuje.

Související

Írán se během války na Ukrajině stal jedním z hlavních partnerů Moskvy. Předal jí technologii pro výrobu levných útočných dronů Šáhid, které Rusko hojně využívá k zahlcování ukrajinské protivzdušné obrany a útokům na ukrajinská města.

Přestože úder Spojených států a Izraele ruského spojence výrazně oslabil, může tato situace Kremlu přinést i určité výhody. Rusku by mohly hrát do karet především případné vyšší ceny ropy a plynu, na nichž je jeho ekonomika závislá. Pokud by se navíc Washington dlouhodobě více soustředil na Blízký východ, mohlo by to ovlivnit i rozsah amerického zapojení do rusko-ukrajinské války.

Záběry torpédování Íránské válečné lodi, zřejmě IRIS Dena | Video: Vojtěch Kadaňka
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Hungarian Economic Forum 2026
Hungarian Economic Forum 2026
Hungarian Economic Forum 2026

ŽIVĚ Maďaři vyhostí sedm Ukrajinců. Stíhají je pro podezření z praní špinavých peněz

Kyjev obvinil Maďarsko ze zadržení sedmi zaměstnanců ukrajinské státní banky Oščadbank, kteří podle něj převáželi z Rakouska peníze. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na síti X nazval počínání státním terorismem. Maďarský daňový úřad v pátek dopoledne oznámil zadržení sedmi ukrajinských občanů, které stíhá kvůli podezření z praní špinavých peněz.

Jiří Langmajer v roli hokejového trenéra Hrouzka ve filmu Lajna - Konečně film!
Jiří Langmajer v roli hokejového trenéra Hrouzka ve filmu Lajna - Konečně film!
Jiří Langmajer v roli hokejového trenéra Hrouzka ve filmu Lajna - Konečně film!

Langmajer se vrací jako trenér Hrouzek. Do kin míří snímek Lajna - Konečně film!

Oceňovaný komediální seriál scenáristy Petra Kolečka dostane podobu celovečerního snímku s názvem Lajna - Konečně film!. Nový příběh hokejového kouče Luboše Hrouzka v podání Jiřího Langmajera by se měl začít točit v květnu. Film bude oproti seriálu mírně odlišný a jeho premiéru diváci v kinech uvidí 31. prosince tohoto roku.

Reklama
Trump
Trump
Trump

ŽIVĚ Trump: Od Íránu žádám bezpodmínečnou kapitulaci, žádná jiná dohoda nebude

S Íránem nebude uzavřena žádná dohoda kromě bezpodmínečné kapitulace, uvedl v pátek americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Po výběru nového vůdce Íránu se podle něj Spojené státy a jejich spojenci zapojí do obnovy země. Trump dříve uvedl, že se musí osobně účastnit výběru íránského lídra a že Spojené státy mají na tuto pozici několik kandidátů.

Reklama
Reklama
Reklama