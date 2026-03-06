Desítky let příprav přišly vniveč. Američané dokonale využili íránskou slabinu

Írán strávil desetiletí budováním podzemních bunkrů, aby před zničením ukryl svůj rozsáhlý raketový arzenál. Necelý týden po začátku války se dvěma jeho nejmocnějšími protivníky ale tato strategie začíná vypadat jako chyba. Podle deníku Wall Street Journal totiž Američané znají lokace, a tak jen čekají, až se Íránci pokusí vytáhnout odpalovací zařízení.
„Americká a izraelská válečná letadla a ozbrojené drony krouží nad desítkami rozlehlých základen a zasahují odpalovací zařízení nesoucí rakety, když se objeví. Mezitím vlny těžkých bombardérů shazují na tato místa munici a ničí íránské zbraně,“ píše ve středečním textu americký deník Wall Street Journal.
Teheránu se od začátku konfliktu minulou sobotu podařilo vypálit na Izrael, americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu více než 500 raket. Od prvních dnů postupně klesá schopnost Íránců střílet větší množství raket, což podle Wall Street Journalu naznačuje, že americko-izraelské útoky oslabují íránské možnosti odvetných úderů.
Americké ústřední velení dokonce ve středu uvedlo, že počet vypálených raket ze strany Teheránu se od soboty, tedy za poslední čtyři dny, snížil o 86 %.
„Pátráme po posledních zbývajících íránských odpalovacích zařízeních balistických raket, abychom zlikvidovali jejich přetrvávající schopnost odpalovat balistické rakety,“ řekl zmíněnému deníku v úterý admirál Brad Cooper, nejvyšší velitel amerických sil na Blízkém východě. „Vidíme, že schopnost Íránu zasáhnout nás a naše partnery klesá,“ dodal Cooper.
Kolik ale ještě Teheránu zbývá raket, je otázkou. „Nikdo nedokáže spočítat jejich arzenál, což znamená, že panuje velká nejistota ohledně toho, jak dlouho vydrží, což jim pomáhá,“ vysvětlil zmíněnému deníku analytik think-tanku CNA Corp. Decker Eveleth.
Írán aktuálně pokračuje v útocích s použitím dronů a sporadických odpalů raket. Je ale možné, že některé ze svých nejsilnějších raket s nejdelším doletem si nechává jako poslední možnost, pokud by byl režim v bezprostředním nebezpečí pádu.
Přesun nepomohl
Zdá se, že Írán před začátkem války přesunul z bunkrů některé rakety a odpalovací zařízení na nákladní automobily v naději, že je ochrání před útokem. Jenže podle analytiků je pravděpodobné, že velká část zbývajících zásob raket středního a krátkého doletu zůstává v podzemních základnách, o jejichž umístění Američané a Izraelci vědí.
Vzhledem k tomu, že íránské baterie protivzdušné obrany jsou z velké části neutralizovány, USA a Izrael nad známými základnami hlídkují. Nakonec útočí tehdy, když zaznamenají nějakou aktivitu.
Útoky potvrzují satelitní snímky
Satelitní snímky pořízené v posledních dnech ukazují doutnající zbytky několika íránských raket a odpalovacích zařízení zničených při amerických a izraelských náletech poblíž vchodů do „raketových měst“, jak íránští představitelé nazývají podzemní bunkry.
Podle analytiků oslovených deníkem Wall Street Journal fotografie z komerčních satelitů ukazují, že mobilní odpalovací zařízení raket, která zřejmě opustila jeden z podzemních bunkrů poblíže města Šíráz na jihu Íránu, byla zničena ještě před odpálením raket.
Další snímky z oblasti pak ukazují několik zničených odpalovacích zařízení, ze kterých pravděpodobně uniká palivo – kyselina dusičná – a nad tím se vznáší načervenalý oblak.
Na některých základnách Teherán vybudoval primitivní podzemní sila pro odpalování raket, aniž by je bylo nutné vynést na povrch. Na americké poměry primitivní sila jsou jen hluboké díry vykopané do svahu hory směřujícího k nedalekému Perskému zálivu, lemující zpevněný vchod do podzemního zařízení.
