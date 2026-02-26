Přeskočit na obsah
Benative
26. 2. Dorota
Zahraničí

Strana Alternativa pro Německo zatím unikla označení za extremistickou, rozhodl soud

ČTK

Spolkový úřad pro ochranu ústavy, tedy německá civilní kontrarozvědka, zatím nesmí Alternativu pro Německo jako celek označovat za prokazatelně pravicově extremistickou a na základě toho ji sledovat. Rozhodl o tom ve čtvrtek podle agentury DPA správní soud v Kolíně nad Rýnem.

Session of the lower house of parliament, the Bundestag, in Berlin
Členové frakce Alternativa pro Německo (AfD) se účastní zasedání dolní komory německého parlamentu, Bundestagu, v Berlíně, 26. února 2026.Foto: REUTERS
Soud vyhověl ve zrychleném řízení žádosti strany o zrušení této klasifikace a rozhodl, že Spolkový úřad pro ochranu ústavy musí počkat na výsledek hlavního řízení.

Opoziční Alternativa pro Německo jako celek podle soudu v současnosti není zásadně nepřátelská vůči základnímu zákonu, tedy německé ústavě. Alternativa pro Německo je po loňských předčasných volbách nejsilnější opoziční stranou ve Spolkovém sněmu. Získala 20,8 procenta hlasů.

Spolkový úřad pro ochranu ústavy, který má v Německu pravomoci civilní kontrarozvědky, loni v květnu celou stranu označil za prokazatelně pravicově extremistickou. Totéž učinily i tajné služby několika spolkových zemí.

V Německu se v poslední době opakovaně debatuje, zda Alternativu pro Německo zakázat. Na postupu se ale neshodnou ani strany současné koaliční vlády – konzervativní CDU/CSU a sociální demokracie (SPD).

Zatímco SPD se s dalšími levicovými stranami vyslovuje pro zákaz, konzervativci říkají, že by se proti nárůstu podpory Alternativy pro Německo mělo bojovat především dobrou politikou, která přesvědčí voliče.

