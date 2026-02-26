Strana Alternativa pro Německo zatím unikla označení za extremistickou, rozhodl soud

Spolkový úřad pro ochranu ústavy, tedy německá civilní kontrarozvědka, zatím nesmí Alternativu pro Německo jako celek označovat za prokazatelně pravicově extremistickou a na základě toho ji sledovat. Rozhodl o tom ve čtvrtek podle agentury DPA správní soud v Kolíně nad Rýnem.
Soud vyhověl ve zrychleném řízení žádosti strany o zrušení této klasifikace a rozhodl, že Spolkový úřad pro ochranu ústavy musí počkat na výsledek hlavního řízení.
Opoziční Alternativa pro Německo jako celek podle soudu v současnosti není zásadně nepřátelská vůči základnímu zákonu, tedy německé ústavě. Alternativa pro Německo je po loňských předčasných volbách nejsilnější opoziční stranou ve Spolkovém sněmu. Získala 20,8 procenta hlasů.
Spolkový úřad pro ochranu ústavy, který má v Německu pravomoci civilní kontrarozvědky, loni v květnu celou stranu označil za prokazatelně pravicově extremistickou. Totéž učinily i tajné služby několika spolkových zemí.
V Německu se v poslední době opakovaně debatuje, zda Alternativu pro Německo zakázat. Na postupu se ale neshodnou ani strany současné koaliční vlády – konzervativní CDU/CSU a sociální demokracie (SPD).
Zatímco SPD se s dalšími levicovými stranami vyslovuje pro zákaz, konzervativci říkají, že by se proti nárůstu podpory Alternativy pro Německo mělo bojovat především dobrou politikou, která přesvědčí voliče.
Nevinná koulovačka se zvrtla ve střet s policií. Starosta New Yorku si přisadil
Co v pondělí v New Yorku začalo jako radostná zimní koulovačka, se postupně změnilo v politickou bouři poté, co účastníci domluvené akce začali házet na policisty sníh a led. Mamdani, levicový starosta města, se postavil za obviněné, zatímco vedení policie jeho výrok ostře kritizovalo.
Co může způsobit Drobná nehoda? Film loni oceněný v Cannes míří do českých kin
Mistr podvratné íránské kinematografie Džafar Panahí přichází s filmem, který je inspirovaný jeho vlastními zážitky z vězení. I proto Drobná nehoda kromě autorova typického humoru přináší nezvykle otevřený a rozhořčený políček autoritářskému režimu, jenž pohrdá lidskou důstojností i právem na svobodné vyjádření.
ŽIVĚBabiš: Naší prioritou není Ukrajina, válku musí vyřešit Trump s evropskými lídry a Zelenským
Ukrajina není prioritou jeho kabinetu, válku musí vyřešit americký prezident Donald Trump s lídry Evropy a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, řekl v rozhovoru pro Deník.cz premiér Andrej Babiš. Uvedl také, že Česká republika určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu.
Hvězdy evropského curlingu zamíří do Česka. Ostrava bude hostit šampionát mužů a žen
Mistrovství Evropy v curlingu mužů a žen bude letos hostit Ostrava. Pořadatelství šampionátu, který se uskuteční od 27. října do 1. listopadu v RT Torax Areně, dnes na svém webu potvrdila mezinárodní federace World Curling.
ŽIVĚRusové v noci masivně útočili na Ukrajinu, polské stíhačky zase musely do vzduchu
Nejméně 16 zraněných, včetně dvou dětí, si v noci na čtvrtek vyžádal ruský útok na Charkov, oznámili záchranáři. Ve městě Kryvyj Rih byli zraněni dva lidé, 89letý muž a 82letá žena. Výbuchy byly během noci slyšet také v Kyjevě či Záporoží. Polsko kvůli rozsáhlému ruskému útoku na Ukrajinu preventivně vyslalo do vzduchu stíhačky a letoun včasné výstrahy, oznámilo velitelství ozbrojených sil.