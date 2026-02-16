Macinka zničil Hillary, žasnou Trumpovi fandové. Podle Politico ho Sikorski školil

Český ministr zahraničí Petr Macinka to za svůj mnichovský výstup od domácí opozice sice schytal, zato se stal nečekanou hvězdou té části USA, která podporuje prezidenta Trumpa. Během sobotní panelové diskuse se ostře střetl s bývalou šéfkou americké diplomacie Hillary Clintonovou i polským protějškem Radosławem Sikorskim. Macinkovo vystoupení rezonovalo i na sociálních sítích.
„ZNIČIL Hillary Clintonovou“ a „Český politik odhalil její nenávist vůči Trumpovi“. Ministr zahraničí Petr Macinka na sebe přitáhl nebývalou pozornost světových médií a sociálních sítí. Především od fanoušků prezidenta Donalda Trumpa se mu dostalo uznání poté, co se na Mnichovské bezpečnostní konferenci pustil do hádky s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou.
Televizní stanice Sky News Australia na YouTube sdílela segment z debaty s titulkem „Hillary Clintonová brutálně umlčena českým vicepremiérem“.
„Hillary Clintonová kritizovaná za své lži je tou nejlepší zprávou dne,“ napsala pak na síti X Trumpova šéfka protokolu Monica Crowleyová. Podobné komentáře s videem z debaty sdílelo na síti X.com množství podporovatelů Donalda Trumpa.
Macinkova střetu s Clintonovou v Mnichově si všiml také americký zpravodajský gigant Fox News, který je znám svou podporou Republikánské strany. Ten napsal, že Clintonová během debaty přiznala, že ilegální migrace ve Spojených státech zašla příliš daleko, ale že je potřeba volit humánní způsoby zacházení s cizinci.
Macinka: Trump je reakcí na woke ideologii
Debata českého ministra zahraničí s někdejší první dámou Bílého domu byla v sobotu večer chvílemi skutečně vyostřená. „Vy ho vážně nemáte ráda (Donalda Trumpa – pozn. red.),“ oponoval Macinka Clintonové, která kritizovala politiku současného amerického prezidenta. Právě s ním shodou okolností prohrála v roce 2016 americké prezidentské volby.
„To je naprostá pravda,“ opáčila bývalá ministryně. „Nejenže ho nemám ráda, ale nemám ho ráda především kvůli tomu, jak se chová vůči Spojeným státům a světu. Myslím, že byste se na to měli podívat kriticky, pokud si myslíte, že z toho vzejde něco dobrého,“ dodala podrážděně.
Macinka se ale Trumpa dále zastával s tím, že jeho zvolení bylo reakcí na politiku demokratů, která se „příliš vzdálila od reality“ a prosazuje „klimatický alarmismus“ a „woke“ ideologii. „Vidím, že jste z toho opravdu nervózní,“ opáčil Macinka poté, co mu Clintonová vyčetla, že místo války na Ukrajině kritizuje levicová „woke“ témata.
Sikorski „školil“ Macinku
Macinka se v rámci své řeči také pustil do kritiky Evropské unie, která je podle něj málo demokratická, protože nelze přímo volit evropské komisaře. Do Macinkova projevu se pak pro změnu vložil jeho polský protějšek Radoslaw Sikorski.
Ten opáčil, že ani v Česku nejsou ministři vybíráni přímo ve volbách a o složení vlády rozhoduje parlament, podobně jako Evropský parlament schvaluje složení Evropské komise. Hádky mezi oběma ministry si všiml deník Politico.
„Český vicepremiér Petr Macinka přišel na Mnichovskou bezpečnostní konferenci s provokativní tezí o údajném deficitu demokracie v EU – a na otevřené tribuně se mu dostalo poučení od polského ministra zahraničí Radoslawa Sikorského,“ uvedl k tomu dnes deník Politico a dodal odkaz na část debat s tím, že to „stojí za to vidět“.
Podobně nevraživě reagovali na Macinkův projev již v neděli také čeští opoziční politici. „Mnichovský trapas. Na světových fórech můžete s kolegy samozřejmě polemizovat. Ale musíte být argumentačně vybaveni. Tohle je mizerná vizitka pro Institut Václava Klause. A bohužel i pro celé Česko,“ napsal na sítě předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
Podle lídra ODS Martina Kupky ze sebe Macinka udělal „truhlíka z okresního přeboru“ a zaplavil „diskusi na mezinárodní bezpečnostní konferenci slepičincem“. Macinkův předchůdce Jan Lipavský zase napsal: „Jak proměnit prestižní diplomatickou příležitost v ostudu? Zeptejte se mého nástupce.“
„Na naši skvělou opozici je čím dál zbytečnější reagovat. Ve své křečovitosti si vystačí sama,“ reagoval pak Macinka na kritiku. Dále pak uvedl, že je potřeba vést debatu o demokratičnosti v EU, a připomněl, že na toto téma úspěšně obhájil magisterskou diplomovou práci.