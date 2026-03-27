Úplný zákaz vývozu benzinu. Rusové od dubna sáhnou k tvrdým opatřením

Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1. dubna veškerý vývoz benzinu. Zákaz bude platit do konce července. Agentuře TASS to sdělily zdroje z odvětví po schůzce ruského vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností. Ruská vláda podle agentury Reuters oznámila, že Novak instruoval ministerstvo energetiky, aby nařízení zakazující od 1. dubna vývoz benzinu připravilo.
Novak již dříve uvedl, že ruská vláda musí okamžitě podniknout kroky k zabránění růstu cen na čerpacích stanicích a k zajištění stability domácího trhu s pohonnými hmotami v době globální energetické krize.
Ceny pohonných hmot po celém světě v poslední době rostou v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán.
Konflikt ochromil lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu.
Rusko se navíc potýká s negativními dopady ukrajinských útoků na ruské rafinerie a další energetickou infrastrukturu. Tyto útoky jsou důsledkem ruské vojenské invaze na Ukrajinu zahájené před více než čtyřmi lety.
Tenistka Kateřina Siniaková s americkou parťačkou Taylor Townsendovou postoupily do finále turnaje v Miami. Kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová porazily 4:6, 6:4, 10:3 a o víkendu mohou získat i druhý titul z prestižní dvojice Sunshine Double.
Hackerská skupina s vazbami na Írán v pátek oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Informovala o tom agentura Reuters. Na internetu hackeři zveřejnili mimo jiné Patelovy fotografie a životopis. Představitel amerického ministerstva spravedlnosti útok potvrdil a doplnil, že materiály jsou zřejmě autentické.
Tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že Washington nabízí Ukrajině bezpečnostní záruky výměnou za územní ústupky, je lež, prohlásil v pátek před novináři americký ministr zahraničí Marco Rubio. Zelenskému bylo podle Rubia řečeno, že bezpečnostní záruky mohou následovat pouze po skončení války na Ukrajině. Podle Zelenského USA podmínily garance stáhnutím Ukrajinců z Donbasu.
Když se dánští vojáci v lednu po hrozbách Donalda Trumpa vydali letecky do Grónska, přivezli s sebou výbušniny, aby mohli zničit některé přistávací dráhy. To by zabránilo přistání amerických letadel, pokud by se americký prezident nakonec rozhodl obsadit ledový ostrov silou. Náklad obsahoval i krev z dánských krevních bank. O tom, jak blízko byla Evropa válce, hovoří dánský novinář Niels Fastrup.
Útočná puška „pro případ, že by se objevili nějací nepřátelé", a váza z nábojnic. Setkání běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka s jeho severokorejským autokratickým protějškem Kim Čong-unem v Pchjongjangu doprovodila neobvyklá výměna darů, která symbolicky podtrhla sbližování dvou izolovaných režimů.