Přeskočit na obsah
Benative
22. 1. Slavomír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Sesuvy půdy na Novém Zélandu mají dvě oběti, pátrá se po pohřešovaných

ČTK

Po sesuvu půdy v tábořišti pátrají záchranáři na Novém Zélandu po několika pohřešovaných, mezi nimiž jsou podle úřadů i děti. Úřady už také hlásí dvě oběti na životech, uvedla agentura Reuters.

Sesuv půdy v turistickém kempu na Novém Zélandu.
Sesuv půdy v turistickém kempu na Novém Zélandu.Foto: REUTERS
Reklama

Oblasti Severního ostrova sužují silné deště a zhruba 8000 lidí je kvůli nepříznivému počasí bez proudu. Některé oblasti musely být evakuovány a některé silnice uzavřeny. Česká diplomacie nemá informace, že by tam v ohrožení byli i nějací Češi.

Půda se v tábořišti poblíž hory Maunganui sesunula přibližně v 9:30 ráno místního času (středa 21:30 SEČ). Tato oblast na severním pobřeží Nového Zélandu je populární mezi turisty, podle BBC ale zatím není jasné, zda jsou mezi pohřešovanými i cizinci.

Související

Stovky rodin, které na místě pobývaly, záchranné složky evakuovaly. Zástupci bezpečnostních složek na tiskové konferenci potvrdili, že pokračuje pátrání po osobách, které na místě zůstaly.

„Jde o složité a vysoce rizikové prostředí. Týmy budou pracovat celou noc, dokud nebude pátrání dokončeno,“ řekla zástupkyně hasičských a záchranných služeb Megan Stifflerová. Hasiči už dříve uvedli, že v troskách zaznamenali známky života, ale že kvůli obavám z dalších pohybů půdy nemohli zatím přistoupit k záchranné operaci.

Reklama
Reklama

Podle velitele policejního okrsku Tima Andersona se pohřešují jednotky lidí. „Je možné, že se nám podaří najít někoho živého,“ řekl novinářům. Zástupci vlády podle místních médií potvrdili, že mezi pohřešovanými jsou i děti. Nad zasaženou oblastí nyní přelétávají vrtulníky s pátracími týmy.

Půda při dalším sesuvu zavalila také dům v nedaleké obci Welcome Bay. Záchranné složky tam objevily těla dvou lidí, kteří se dříve pohřešovali. Nadále se pátrá po jiné osobě, neboť severně od Aucklandu přírodní živel smetl vozidlo. Extrémní počasí poničilo i některé silnice a odřízlo několik malých obcí od okolního světa. Meteorologové předpokládají, že se počasí v dalších hodinách začne zlepšovat.

„Podle zpráv našeho generálního konzulátu v Sydney v tuto chvíli nemáme informace o českých občanech v ohrožení,“ sdělila Mariana Wernerová z odboru komunikace českého ministerstva zahraničí.

Související

Novozélandský premiér Christopher Luxon na síti X napsal, že spolu s ministry aktivně sleduje situaci v celém státě, včetně události poblíž hory Maunganui.

Reklama
Reklama

„Celá země je vděčná záchranářům, příslušníkům ozbrojených sil a všem, kteří se vystavují nebezpečí, aby zajistili bezpečnost obyvatel Nového Zélandu,“ doplnil a vyzval lidi, aby se v zasažených oblastech řídili nařízeními místních úřadů. Podle BBC má premiér na místo neštěstí přijet v pátek.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12

Zadržení čínského občana je vážnější věcí než předvolání velvyslance, prohlásil Babiš

Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl ve čtvrtek po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO). Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem.

Reklama
Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚTrumpova prohlášení jsou jako arabský bazar, míní prezident Pavel

Nevyzpytatelné chování amerického exprezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k "arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl při debatě ze studenty.

Reklama
Reklama
Reklama