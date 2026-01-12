Přeskočit na obsah
Benative
12. 1. Pravoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Požáry v Austrálii zabily tisíce zvířat, oheň se nekontrolovatelně šíří

ČTK

Rozsáhlé lesní požáry na jihovýchodě Austrálie za necelý týden zničily stovky budov, zabily tisíce hospodářských zvířat a sežehly statisíce hektarů půdy. Federální vláda i vláda zasaženého státu Viktorie už oznámily finanční pomoc těm, které živel zasáhl, napsal v pondělí web ABC.

Požáry v Austrálii. Foto ze 7. ledna 2026.
Požáry v Austrálii.Foto: REUTERS
Reklama

Požáry propukly minulou středu a od té doby zničily přes 350 tisíc hektarů buše. Hasiči varovali, že jim nejspíše potrvá týdny, než oheň dostanou pod kontrolu. V neděli také úřady informovaly o první oběti, jíž se stal zemědělec Max Hobson.

Související

Komisař pro krizové řízení Tim Wiebusch řekl, že ve Viktorii stále hoří 12 velkých požárů, včetně těch u obcí Longwood, Otways, Walwa a Harcourt. Zničeno bylo podle něj 350 budov a přes 1000 zemědělských objektů, zatímco federace farmářů odhadla, že živel zabil přes 15 tisíc hospodářských zvířat.

Následky požárů v Austrálii.
Následky požárů v Austrálii.Foto: REUTERS

Federální vláda i vláda Viktorie v neděli představily společný podpůrný balíček za 19,5 milionu australských dolarů (přes 272 milionů Kč), který je určený na krmivo pro hospodářská zvířata, podporu duševního zdraví nebo na nouzové ubytování.

Premiérka Viktorie Jacinta Allanová v pondělí oznámila další nouzovou pomoc pro nepojištěné občany, kteří budou muset rekonstruovat svá zničená obydlí. Zřízena byla také sbírka, jejíž celý obnos půjde zasaženým oblastem.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.

ŽIVĚ"Mají bojové zkušenosti a často i trestní minulost." Estonsko zakázalo vstup 261 Rusům

Estonsko zakázalo vstup do země 261 Rusům, kteří se na straně Ruska účastnili bojů na Ukrajině, informovala agentura DPA. Estonský ministr vnitra Igor Taro uvedl, že se jedná o osoby, které mají nepřátelský postoj k Evropě. Krok byl podle něj nevyhnutelný, protože ti, kteří se na Ukrajině dopouštěli zvěrstev jménem ruského prezidenta Vladimira Putina, nemají ve svobodném světě místo.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama