Požáry v Austrálii zabily tisíce zvířat, oheň se nekontrolovatelně šíří

Rozsáhlé lesní požáry na jihovýchodě Austrálie za necelý týden zničily stovky budov, zabily tisíce hospodářských zvířat a sežehly statisíce hektarů půdy. Federální vláda i vláda zasaženého státu Viktorie už oznámily finanční pomoc těm, které živel zasáhl, napsal v pondělí web ABC.
Požáry propukly minulou středu a od té doby zničily přes 350 tisíc hektarů buše. Hasiči varovali, že jim nejspíše potrvá týdny, než oheň dostanou pod kontrolu. V neděli také úřady informovaly o první oběti, jíž se stal zemědělec Max Hobson.
Komisař pro krizové řízení Tim Wiebusch řekl, že ve Viktorii stále hoří 12 velkých požárů, včetně těch u obcí Longwood, Otways, Walwa a Harcourt. Zničeno bylo podle něj 350 budov a přes 1000 zemědělských objektů, zatímco federace farmářů odhadla, že živel zabil přes 15 tisíc hospodářských zvířat.
Federální vláda i vláda Viktorie v neděli představily společný podpůrný balíček za 19,5 milionu australských dolarů (přes 272 milionů Kč), který je určený na krmivo pro hospodářská zvířata, podporu duševního zdraví nebo na nouzové ubytování.
Premiérka Viktorie Jacinta Allanová v pondělí oznámila další nouzovou pomoc pro nepojištěné občany, kteří budou muset rekonstruovat svá zničená obydlí. Zřízena byla také sbírka, jejíž celý obnos půjde zasaženým oblastem.
ŽIVĚ"Mají bojové zkušenosti a často i trestní minulost." Estonsko zakázalo vstup 261 Rusům
Estonsko zakázalo vstup do země 261 Rusům, kteří se na straně Ruska účastnili bojů na Ukrajině, informovala agentura DPA. Estonský ministr vnitra Igor Taro uvedl, že se jedná o osoby, které mají nepřátelský postoj k Evropě. Krok byl podle něj nevyhnutelný, protože ti, kteří se na Ukrajině dopouštěli zvěrstev jménem ruského prezidenta Vladimira Putina, nemají ve svobodném světě místo.
ŽIVĚTurek se stal zmocněncem pro Green Deal. Zdědí kancelář po exministru Hladíkovi
Ve sporu o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí s prezidentem Petrem Pavlem podniknou Motoristé další kroky, řekl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News ministr zahraničí a předseda strany Petr Macinka. Turek se dnes mezitím stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku.
ŽIVĚHrozí silná ledovka, varují meteorologové. Železničáři se připravují na problémy
Meteorologové rozšířili oblast, kde od pondělního odpoledne do úterního rána hrozí ledovka, na celou západní polovinu Česka. Po mrznoucím dešti se tam může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. České dráhy kvůli možným komplikacím na železnici posílí dispečink, provozní personál i pohotovostní služby.
Neustál prohru s Čechy, zázračná aura je pryč. MS shodilo jednu jistotu
Gavin McKenna, jednička draftu hokejové NHL v roce 2026. Dlouho se o tom mluvilo jako o tutovce. Z té je ale najednou zcela otevřený boj. Senzační obrat definitivně stvrdilo uplynulé mistrovství světa dvacítek.
Slavia dotáhla velký návrat, ze zahraničí má zpátky posilu na levou stranu
Fotbalista David Jurásek se po dvou a půl letech v zahraničí vrací do Slavie.