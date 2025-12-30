Saúdská Arábie podnikla vzdušný úder v jemenském přístavu Mukallá

Koalice vedená Saúdskou Arábií v Jemenu v úterý podnikla omezený vzdušný úder v přístavu Mukallá, cílem byla podle jejího vyjádření zahraniční vojenská podpora separatistům na jihu země. Saúdská Arábie minulý týden vyzvala separatisty podporované Spojenými arabskými emiráty (SAE), aby se stáhli z provincií Hadramaút a Mahra, které tento měsíc ovládli.
Prosincová ofenziva jemenských separatistů z Jižní přechodné rady (STC) postavila tuto skupinu podporovanou SAE proti jemenským vládním jednotkám, které podporuje Saúdská Arábie. Obě země se tak přiblížily více než kdy dřív otevřenému konfliktu, poznamenala agentura Reuters. Občanská válka v Jemenu trvá od roku 2014.
Mluvčí koalice uvedl, že dvě lodě připlouvající z přístavu Fudžajra ve Spojených arabských emirátech vpluly v sobotu a v neděli bez povolení a s vypnutými sledovacími systémy do přístavu Mukallá a vyložily velké množství zbraní a bojových vozidel „na podporu (STC)“.
Koalice uvedla, že úder na přístav si nevyžádal žádné oběti ani vedlejší škody, informovala saúdská státní média. Agentura Reuters s odvoláním na dva zdroje napsala, že útok mířil přímo na dok, kde byl vyložen náklad z obou lodí.
STC bojuje od roku 2015 proti šíitským povstalcům Húsíům a původně byla součástí koalice vedené Saúdskou Arábií. Zároveň ale usiluje o nezávislost jižního Jemenu.
Předseda Motoristů Petr Macinka nadále předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí. Řekl to v České televizi. Turek se podle něj s Babišem sešel už před Vánoci, všichni tři to mají v plánu začátkem ledna. Jediným kandidátem na šéfa resortu zůstává podle Macinky Turek.
Americká společnost Meta Platforms, která mimo jiné vlastní sociální síť Facebook, koupí čínský start-up Manus, sídlící v Singapuru a zabývající se umělou inteligencí (AI). Meta se tak snaží urychlit snahy o integraci pokročilé AI do svých platforem, mezi které patří také WhatsApp či Instagram. Meta to oznámila v noci na úterý.
Ve věku 80 let zemřela po dlouhé nemoci někdejší bangladéšská premiérka Bégam Chálida Zijáová, která se v roce 1991 stala první ženou v čele tamní vlády. Její trpká rivalita s další bývalou premiérkou, šajch Hasínou Vadžídovou, utvářela po celou generaci politiku této asijské země. Informovaly o tom v úterý tiskové agentury s odvoláním na oznámení Bangladéšské nacionalistické strany (BNP).
Dětský fond OSN (UNICEF) už přes 50 let pomáhá v Bhútánu se vzděláváním, výživou nebo ochranou dětí. Ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba zemi několikrát navštívila a považuje ji za jedinečnou. Například v tom, jak velmi rychle se vyvíjí, přičemž se snaží udržet místní tradice. „Neznám jiný stát, kde by lidé byli tak hrdí na svou zemi a opravdu upřímně, nefalšovaně měli rádi svého krále.“
Americký prezident Donald Trump v pondělí opět pohrozil, že by mohl podat žalobu na předsedu americké centrální banky (Fed) Jeromeho Powella za to, co nazval „hrubou nekompetentností“ v souvislosti s Powellovým vedením renovace sídla centrální banky ve Washingtonu. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters.