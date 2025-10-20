Povstalci z hnutí Húsíů v Jemenu zadrželi 20 zaměstnanců OSN

Zaměstnanci OSN byli zadrženi v objektu v jihozápadní čtvrti Saná Hada. Mluvčí koordinátora uvedl, že mezi zadrženými je pět Jemenců a 15 mezinárodních pracovníků. Dodal, že povstalci po výslechu propustili dalších 11 pracovníků OSN.
Další představitel OSN, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že povstalci zabavili veškerá komunikační vybavení zařízení, včetně telefonů, serverů a počítačů. Dodal, že zadržení zaměstnanci patří k několika agenturám OSN včetně Světového potravinového programu, UNICEF a Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí.
Jde o další z mnoha zásahů povstalců proti OSN a dalším mezinárodním organizacím, které působí v oblastech, jež jsou pod kontrolou Húsíů. Na konci srpna Húsíové v Saná zadrželi nejméně 11 zaměstnanců OSN.
Když letos v lednu povstalci zadrželi osm zaměstnanců OSN, pozastavila organizace svou činnost v provincii Saada, baště Húsíů na severu Jemenu.
Íránem podporovaní Húsíové ovládají část Jemenu a jeho pobřeží Rudého moře. Od začátku války v Pásmu Gazy, která začala po útoku palestinské teroristické organizace Hamás na jih Izraele v říjnu 2023, húsíjští povstalci pomocí dronů a střel opakovaně útočili na území Izraele.
Opakovaně také napadli obchodní plavidla v Rudém moři, několikrát i americké vojenské lodě. Húsíové tvrdili, že tak projevují solidaritu s Palestinci v Pásmu Gazy. Izraelské letectvo v minulosti na pozice povstalců opakovaně útočilo. Se současným příměřím v Pásmu Gazy útoky Húsíů ustaly.