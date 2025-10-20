Zahraničí

Povstalci z hnutí Húsíů v Jemenu zadrželi 20 zaměstnanců OSN

ČTK ČTK
před 59 minutami
Šíitská povstalecká skupina Húsíů v neděli zadržela dvě desítky zaměstnanců OSN, uvedla agentura AP s odvoláním na koordinátora OSN pro Jemen. O den dříve povstalci zaútočili na další zařízení OSN v hlavním městě Saná, dodal představitel.
Jemenští Húsíové.
Jemenští Húsíové. | Foto: Reuters

Zaměstnanci OSN byli zadrženi v objektu v jihozápadní čtvrti Saná Hada. Mluvčí koordinátora uvedl, že mezi zadrženými je pět Jemenců a 15 mezinárodních pracovníků. Dodal, že povstalci po výslechu propustili dalších 11 pracovníků OSN.

Další představitel OSN, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že povstalci zabavili veškerá komunikační vybavení zařízení, včetně telefonů, serverů a počítačů. Dodal, že zadržení zaměstnanci patří k několika agenturám OSN včetně Světového potravinového programu, UNICEF a Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí.

Jde o další z mnoha zásahů povstalců proti OSN a dalším mezinárodním organizacím, které působí v oblastech, jež jsou pod kontrolou Húsíů. Na konci srpna Húsíové v Saná zadrželi nejméně 11 zaměstnanců OSN.

Když letos v lednu povstalci zadrželi osm zaměstnanců OSN, pozastavila organizace svou činnost v provincii Saada, baště Húsíů na severu Jemenu.

Související

Jemenští povstalci se přihlásili k pondělnímu útoku na nákladní loď

Húsíové v Jemenu

Íránem podporovaní Húsíové ovládají část Jemenu a jeho pobřeží Rudého moře. Od začátku války v Pásmu Gazy, která začala po útoku palestinské teroristické organizace Hamás na jih Izraele v říjnu 2023, húsíjští povstalci pomocí dronů a střel opakovaně útočili na území Izraele.

Opakovaně také napadli obchodní plavidla v Rudém moři, několikrát i americké vojenské lodě. Húsíové tvrdili, že tak projevují solidaritu s Palestinci v Pásmu Gazy. Izraelské letectvo v minulosti na pozice povstalců opakovaně útočilo. Se současným příměřím v Pásmu Gazy útoky Húsíů ustaly.

 
Mohlo by vás zajímat

Dejte území Putinovi, nebo vás Kreml zničí, vyhrožoval prý Trump Zelenskému

Dejte území Putinovi, nebo vás Kreml zničí, vyhrožoval prý Trump Zelenskému

Trump křičel a hájil Putina. Na Zelenského naléhal, ať přijme ruské podmínky

Trump křičel a hájil Putina. Na Zelenského naléhal, ať přijme ruské podmínky

Z tunelů vyšli teroristé a začali střílet na bagry, popsal Izrael porušení příměří

Z tunelů vyšli teroristé a začali střílet na bagry, popsal Izrael porušení příměří

Obrazem: Největší protesty od roku 1970. Proti Trumpovi demonstrovaly barevné davy

Obrazem: Největší protesty od roku 1970. Proti Trumpovi demonstrovaly barevné davy
25 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Jemen povstalci rukojmí zadržení OSN zaměstnanec

Právě se děje

před 59 minutami
Povstalci z hnutí Húsíů v Jemenu zadrželi 20 zaměstnanců OSN

Povstalci z hnutí Húsíů v Jemenu zadrželi 20 zaměstnanců OSN

Mezi zadrženými je pět Jemenců a 15 mezinárodních pracovníků.
před 1 hodinou
Dejte území Putinovi, nebo vás Kreml zničí, vyhrožoval prý Trump Zelenskému

Dejte území Putinovi, nebo vás Kreml zničí, vyhrožoval prý Trump Zelenskému

Schůzka se podle svědků několikrát změnila v hádku, při níž Trump "neustále nadával" a odmítl se zabývat mapami frontové linie.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trump křičel a hájil Putina. Na Zelenského naléhal, ať přijme ruské podmínky

ŽIVĚ
Trump křičel a hájil Putina. Na Zelenského naléhal, ať přijme ruské podmínky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Drama se stupňuje. Verstappen vyhrál v USA a znovu stáhl manko na čelo šampionátu

Drama se stupňuje. Verstappen vyhrál v USA a znovu stáhl manko na čelo šampionátu

Nizozemský jezdec získal třetí vítězství z posledních čtyř závodů.
Aktualizováno před 2 hodinami
Z tunelů vyšli teroristé a začali střílet na bagry, popsal Izrael porušení příměří

ŽIVĚ
Z tunelů vyšli teroristé a začali střílet na bagry, popsal Izrael porušení příměří

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 2 hodinami

Obrazem: Největší protesty od roku 1970. Proti Trumpovi demonstrovaly barevné davy

Obrazem: Největší protesty od roku 1970. Proti Trumpovi demonstrovaly barevné davy
Prohlédnout si 25 fotografií
Sobotní demonstrace byla pojatá zejména jako obrana demokracie proti diktátorským manýrům.
Masová shromáždění zaplnila v sobotu ulice či parky New Yorku, Los Angeles, Chicaga, Bostonu, Atlanty a dalších velkých amerických měst.
před 2 hodinami
Sedm minut, které otřásly Louvrem. Jak se odehrála drzá krádež století

Sedm minut, které otřásly Louvrem. Jak se odehrála drzá krádež století

Je to průšvih, jako kdyby z Hradu během nedávné výstavy zmizely české korunovační klenoty. Akorát desetkrát větší.
Další zprávy