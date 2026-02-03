Ruské dívky coby kompro? Pikantní odhalení Epsteinova balíku: úzké vztahy s Kremlem

Tisíce zveřejněných dokumentů v kauze zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina přinesly řadu znepokojivých zjištění. Mezi nimi i svědectví, že Epstein nabízel k sexu mladé Rusky vlivným mužům z celého světa. Podle britských médií se rovněž objevily informace o jeho údajných kontaktech na špičky ruské politiky a byznysu.
Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo rozsáhlý archiv obsahující miliony dokumentů, tisíce videí a statisíce fotografií týkajících se kauzy Jeffreyho Epsteina.
Nové detaily se objevily také v souvislosti s bývalým princem Andrewem, kterému král Karel III. již dříve odebral vojenské pocty a královské záštity právě kvůli jeho zapletení do tohoto skandálu.
Podle deníku The Telegraph měl Epstein v roce 2010 princi Andreowi v e-mailu nabízet setkání s ruskou dívkou slovy: „Je to Ruska, je krásná a můžeš jí věřit.“
Ruský prezident Vladimir Putin je ve zveřejněných dokumentech zmíněn více než tisíckrát. Právě u něj si měl Epstein zajistit soukromou audienci. Téměř deset tisíc dokumentů se pak nějakým způsobem týkají ruského politického vedení.
Obrovské množství souborů tak naznačuje možný scénář: Epstein mohl být dlouholetým agentem pracujícím pro Moskvu, píše deník Daily Mail.
Epstein jako ruský „kompromat“
Podle Daily Mailu, který vychází ze zdrojů od zpravodajských služeb, měl Epstein využívat ruské dívky k vytváření kompromitujících materiálů na známé osobnosti. To vše ve spolupráci s ruskými tajnými službami.
E-maily obsažené v nejnovější verzi dokumentů amerického ministerstva spravedlnosti odhalují, jak daleko Epstein a jeho spolupracovníci zašli, aby získali atraktivní mladé ruské ženy.
Informace zahrnují e-mailové žádosti o rezervaci letů pro modelky z Moskvy do Paříže a z Moskvy do New Yorku. V e-mailu z roku 2010, který je adresován osobě, jejíž jméno bylo začerněno, Epstein napsal: „Zítra organizuji večeři pro několik nových ruských dívek... uvidíme se v deset.“
V jiném emailu, který Epstein obdržel v roce 2012 od anonymního odesílatele, stálo: „Mám pro tebe dvě ruské dívky, jednu 21letou a druhou 24letou. Jedna je hubená, druhá má křivky a je velmi roztomilá.“
Další zveřejněná zpráva se týkala Billa Gatese. Ten měl po Epsteinovi údajně požadovat léky „na léčbu následků sexu s ruskými dívkami“. Gates se měl snažit tajit svoji pohlavní infekci před svojí tehdejší manželkou Melindou.
Tiskový mluvčí Billa Gatese označil tato tvrzení za „absolutně absurdní a zcela nepravdivá“.
Epstein se měl během údajné spolupráce s Rusy setkat i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Poprvé v roce 2011 během Epsteinovy návštěvy v Moskvě. Další schůzka byla údajně naplánovaná na rok 2014.
V červenci téhož roku ale sestřelily proruské síly na Donbase letadlo společnosti Malaysia Airlines, přičemž zahynulo téměř 300 lidí na palubě. Z těchto důvodů tedy nakonec podle deníku The Telegraph ke schůzce nedošlo.
Záhadná sebevražda a přátelství s Donaldem Trumpem
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soud v souvislosti s obviněními ze sexuálních zločinů. Kolem jeho smrti ovšem panuje spousta nejasností, což je jeden z důvodů, proč se stala vlivnou konspirační teorií nejen v USA.
Epsteinova přítelkyně Ghislaine Maxwellová, která byla do celé kauzy také zapojena, si odpykává 20letý trest za sexuální vykořisťování ve Spojených státech.
Celý případ způsobil potíže americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Stávající šéf Bílého domu měl s Epsteinem v minulosti dobré přátelské vztahy, prezident nicméně tvrdí, že přátelství s ním ukončil před mnoha lety a že o zločinech, pro které byl finančník vyšetřován, nevěděl.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i dívky. Trump se původně stavěl proti zveřejnění dokumentů, nakonec je však podpořil, a to i pod veřejným tlakem svých příznivců. Úřady zatím Trumpa v souvislosti s Epsteinem z ničeho neobvinily.
ŽIVĚVojenská protiakce do 72 hodin. Jak Západ zareaguje, poruší-li Rusko příměří
Ukrajina a její západní partneři se dohodli, že trvalé porušování jakékoliv budoucí dohody o příměří ze strany Ruska vyvolá koordinovanou vojenskou reakci Evropy a Spojených států, napsal dnes list Financial Times (FT) s odvoláním na své zdroje.
Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) nepřijal nabídku umělců k účasti na veřejné debatě. V úterý řekl, že s nimi chtěl řešit budoucnost kultury, nikoliv politiku. Klempíř v pondělí oznámil, že pozve umělce, kteří vystoupili na víkendovém shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, na ministerstvo kultury.
Jaderná dohoda mezi USA a Rusem ve čtvrtek vyprší. "Jsme připraveni na svět bez omezení," hlásí Moskva
Rusko je připraveno na novou realitu světa, v němž nebudou platit žádná omezení jaderného arzenálu, až tento týden vyprší smlouva Nový START. Ta Rusku a Spojeným státům až dosud stanovovala limity na strategické jaderné zbraně a jejich nosiče
Oslnivá, píší ve světě. Český úkaz dál udivuje tenisem, který se často nevidí
Tohle začíná být vážné. Nikola Bartůňková po famózním vystoupení na Australian Open nepřestává zářit. Teprve devatenáctiletá česká tenistka vstoupila působivým způsobem i do domácího turnaje v Ostravě, porazila favorizovanou Rusku a rychle se blíží k elitní stovce světového žebříčku. Její výkon znovu vyvolal v tenisovém světě údiv.