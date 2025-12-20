Toxické Epsteinovy dokumenty: zvláštní pozornosti se těší jeden prezident

První várka dokumentů týkajících se odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina je venku. Krok amerického ministerstva spravedlnosti ale mnohé nepotěšil – ať už proto, že daní lidé figurují ve zveřejněných materiálech, nebo v nich „očekávaní hříšníci“ naopak chybí a resort tak čelí podezření, že se snaží některé skutečnosti zamést pod koberec. V souborech se objevila i jedna česká stopa.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soud kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Spisy, které byly zveřejněny na základě požadavku Kongresu, poskytují dosud největší vhled do zákulisí Epsteinovy kauzy. Americká administrativa původně nechtěla dokumenty pustit na světlo světa, připomíná analýza stanice CNN.
„Uličník“ Bill Clinton
První várka částečně zveřejněných dokumentů se nese v hojné přítomnosti bývalého prezidenta Billa Clintona. Zveřejněno bylo několik fotografií, které nebyly dříve k dispozici. Patří mezi ně i snímky zachycující Clintona ve vodě vedle osoby, jejíž tvář byla začerněna. Mluvčí ministerstva spravedlnosti později identifikoval tuto osobu jako „oběť“.
Ačkoli vazby Clintona na Epsteina jsou dobře známé a exprezident nikdy nebyl obviněn z protiprávního jednání související s kauzou, Bílý dům ve svém prohlášení výslovně poukázal na „Epsteinovy demokratické přátele“. Mluvčí Clintona v reakci uvedl, že zaměření administrativy na bývalou hlavu státu představuje snahu „chránit sebe sama před tím, co přijde dál“.
Kde je Trump?
Podle stanice CNN je „pozoruhodné“, jak málo se v této první dávce dokumentů objevuje jméno nynějšího prezidenta Donalda Trumpa navzdory tomu, že s Epsteinem trávil hodně času na společenských akcích v 90. letech a na začátku nového tisíciletí. V první várce bylo paradoxně mnohem více fotografií Clintona než Trumpa.
Přestože jméno současného šéfa Bílého domu se objevilo v Epsteinových telefonních seznamech, knihách zpráv a letových záznamech, stejně jako v dřívějších výpovědích jiných osob, přímých zobrazení Trumpa bylo v této sérii materiálů minimum. Klíčovou nezodpovězenou otázkou zůstává, zda Trump, vzhledem k jeho dlouholetým vazbám na Epsteina v kritickém období, věděl, co měl Epstein na svědomí.
Orgány o Epsteinovi věděly s předstihem
Zveřejněné dokumenty podtrhují selhání orgánů činných v trestním řízení, které Epsteina nedokázaly adekvátně potrestat. Podezření ze zneužívání nezletilých vytanulo na povrch už před 20 lety, Epstein se však nakonec dohodl s prokuraturou a soud ho v roce 2008 poslal na 18 měsíců do vězení. Z trestu si ovšem odpykal jen 13 měsíců a ve vězení navíc jen přespával, jelikož mohl šestkrát týdně docházet do své kanceláře a pracovat.
Spisy připomínají kauzu z minulého tisíciletí, kdy jedna z obětí Maria Farmerová podala stížnost proti Epsteinovi týkající se dětské pornografie. Konkrétní dokument FBI z roku 1996 se na tuto skutečnost odvolává. Ve stížnosti se uvádí, že Epstein ukradl fotografie a negativy nezletilých sester Farmerové. Ta se dále domnívala, že je prodal potenciálním kupcům.
Dokument odhaluje, že finančník v té době požádal blíže neurčenou osobu (její jméno je začerněno), aby fotografovala mladé dívky u bazénů. Zpráva také uvádí, že Epstein vyhrožoval jedné osobě, že pokud někomu o fotografiích poví, vypálí jí dům.
V přítomnosti velkých jmen
Série zveřejněných dokumentů pokračuje v odhalování mocných mužů a slavných osobností v okolí Epsteina. Nejnovější várka například obsahuje fotografie popového krále Michaela Jacksona, zakladatele Microsoftu Billa Gatese, novináře Waltera Cronkita či zpěváka Micka Jaggera z kapely The Rolling Stones.
Nové fotografie se dočkal i bratr anglického krále Karla III. Andrew Windsor je na snímku zachycen, jak leží na klíně pěti lidí, jejichž obličeje jsou začerněné. Bratr britského panovníka opakovaně popírá jakékoli protiprávní jednání v souvislosti s Epsteinem. Titulů zbavený člen královské rodiny uvedl, že nikdy nebyl svědkem ničeho podezřelého a sám Epsteina nikdy nepodezříval.
To, že jsou tyto osobnosti v dokumentech jmenovány nebo se objevují na zveřejněných fotografiích, neznamená, že se dopustily protiprávního jednání, dodává CNN v analýze. Řada lidí, jejichž jména se vyskytují ve spisech týkajících se Epsteina, jakékoli protiprávní jednání popřela.
Selhání administrativy
Americké ministerstvo spravedlnosti si svým postupem při zveřejnění dokumentů nijak nepomohlo a po měsících, kdy administrativa vypadala, že má co skrývat, se objevily další pochybnosti. Především resort nezveřejnil všechny dokumenty, jak vyžadoval zákonem stanovený termín – 30 dnů po jeho schválení Kongresem.
Spisy navíc obsahovaly rozsáhlé redakce. Způsob začernění klíčových informací a jmen byl navíc nekonzistentní; tentýž obsah byl v jednom případě zcenzurován, zatímco v jiném nikoli. V některých případech začernění zasáhlo celé stránky i kompletní dokumenty, jako tomu bylo u 119 stran svědectví velké poroty. Republikánský kongresman Thomas Massie prohlásil, že zveřejnění „hrubě selhává v souladu s duchem i literou zákona“.
A ta česká stopa?
V souboru více než 95 tisíc fotek, které zákonodárci obdrželi z Epsteinovy pozůstalosti, se objevil také snímek českého pasu. Z něj je patrné, že patřil ženě. Ostatní údaje jsou nicméně skryté, tudíž není jasné, o koho přesně šlo a zda jde či nejde o jednu z obětí finančníka. U místa vydání je uvedeno „magistrát města“, jméno je ale začerněno.
I Slovensko se dočkalo své vlastní stopy. Na jedné z fotografií je například slovenský diplomat a současný poradce premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák. Ten komunikaci s Epsteinem potvrdil. Zdůraznil však, že podle něj probíhala pouze na společenské úrovni v rámci diplomatických povinností, a jeho činy ostře odsoudil.
ŽIVĚRusko nás chce odříznout od Černého moře, naléhá Zelenskyj. Oděsa čelí tvrdým útokům
Rusko v Oděské oblasti drtivě útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se tím snaží Ukrajinu odříznout od Černého moře.
Krejčího fatální omyl srazil Wolves. Fantastický Haaland si pohrál s West Hamem
Ani v 17. kole anglické Premier League se fotbalisté Wolverhamptonu nedočkali prvního vítězství. Na domácím hřišti prohráli 0:2 s Brentfordem, srazila je i chyba českého stopera Ladislava Krejčího. Manchester City v pohodě přehrál West Ham 3:0, zejména díky dvěma brankám a jedné asistenci Erlinga Haalanda. Tomáš Souček nastoupil až v 78. minutě.
Jedno peklo nestačí? Blízcí pohřešovaných čelí útokům pomatenců
Rodiny pohřešovaných lidí mnohdy čelí útokům a obtěžování. Někteří z těch, kteří na ně útočí, přitom mnohdy věří tomu, že právě oni jsou tím pohřešovaným člověkem. Britští novináři shromáždili příběhy několika rodin, které si to prožily.
Zemřela Anna Rusticano, italská zpěvačka známá i v Československu
Ve věku 71 let zemřela začátkem týdne v Římě populární italská zpěvačka Anna Rusticano. Díky spolupráci s Karlem Svobodou vystupovala umělkyně zpoza železné opony i v socialistickém Československu.
Až cílová fotografie jí sebrala velký triumf. Češka se nezlobila a zaujala vyjádřením
Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila druhá v paralelním slalomu Světového poháru v Davosu, premiérové vítězství jí těsně uteklo. O výsledku její finálové jízdy s Italkou Elisou Caffontovou musela rozhodnout cílová fotografie.