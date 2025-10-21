"Modlila jsem se, abych omdlela." Nové svědectví o sexuální aféře bratra Karla III.

Paměti Virginie Giuffreové, jedné z nejvýznamnějších postav v sexuální kauze mocných a bohatých lidí, jsou nelehkým čtením. Žena detailně vylíčila, jak ji miliardář Jeffrey Epstein a jeho přítelkyně Ghislaine Maxwellová nutili do sexu s princem Andrewem. Kniha také podrobně popisuje sadistické zneužívání, kterému ji Epstein vystavil. V jedné pasáži líčí, že ji nutil k sadomasochistickému sexu, který jí způsobil "takovou bolest, že jsem se modlila, abych omdlela".
Prince Andrewa, jenž je bratrem krále Karla III., popisuje jako člověka, který si myslel, že má právo na sex s kýmkoliv. Podle Giuffreové s ní měl mít opakovaně vynucený pohlavní styk. Poprvé v době, kdy ji bylo 17 let. Princ to dlouhodobě odmítá.
Andrew v reakci na skandály, jež ho provázejí, se v pátek vzdal královského titulu vévody z Yorku a s ním spojených královských poct. Už v roce 2019 se kvůli svým skandálům stáhl z veřejného života a o tři roky později vrátil také všechna jmenování do čestných vojenských a charitativních pozic. Kvůli přátelství s Epsteinem odvolalo několik charitativních organizací v minulém měsíci také Andrewovu bývalou manželku Sarah Fergusonovou.
"Bude to výjimečný den, potkáš pohledného prince"
Ve svých pamětech Giuffreová popisuje své první setkání s princem Andrewem. Mělo k němu dojít v březnu 2001. Tehdy ji Ghislaine Maxwellová řekla, že to bude "výjimečný den" a že "stejně jako Popelka" potká "pohledného prince".
Později toho dne, když se setkala s princem Andrewem, se jej Maxwellová ptala, jestli dokáže uhodnout její věk. Člen britské královské rodiny, kterému bylo tehdy 41 let, "uhodl můj věk správně: sedmnáct", líčí Giuffreová. "Moje dcery jsou o něco mladší než ty," komentoval to Andrew. "Až dorazíme domů, uděláš pro něj (prince Andrewa) to, co děláš pro Jeffreyho," měla prohodit Maxwellová směrem k Giuffreové během společné cesty z večírku. Ten večer měla s princem sex. "Byl přátelský, ale choval se, jakoby věřil, že sex se mnou je jeho přirozeným právem," napsala Giuffreová.
Snaha o kompromitaci
Giuffreová vznesla proti princi v roce 2021 civilní žalobu za sexuální zneužívání, které skončilo finančním urovnáním. Britská média spekulují o částce 12 milionů dolarů (v přepočtu zhruba čtvrt miliardy korun). Avšak žádného přiznání či omluvy se ze strany prince Andrewa nedočkala. Podle jejích slov měl princ najmout internetové trolly, aby ji zdiskreditovali.
"Napřed zpochybňovali moji důvěryhodnost, tým prince Andrewa dokonce zašel tak daleko, že se pokusil najmout internetové trolly, aby mě obtěžovali," napsala.
"Samozřejmě jsem se nikdy nedočkala omluvy. To je to, čemu se ta pozdější smlouva o mlčenlivosti snažila zabránit. Ale s mým týmem jsme se snažili alespoň o to, aby se mi dostalo nějakého obecného uznání toho, čím jsem prošla," líčí Giuffreová.
List The Mail on Sunday uvedl, že princ Andrew předal v roce 2011 nezákonně své policejní ochraně informace o Giuffreové včetně jejího data narození a čísla sociálního zabezpečení. Těsně poté publikoval list fotografii, která zachycuje Andrewa kolem roku 2000 s tehdy 17letou Giuffreovou. Princ opakovaně tvrdil, že se s ní nikdy nesetkal.
V USA se řeší i vazba na Donalda Trumpa
Giuffreová, která spáchala letos v dubnu sebevraždu, uvádí, že ji Epstein za pomoci své přítelkyně Ghislaine Maxwellové jako jednu z mnoha dívek opakovaně znásilňoval. Prominentní finančník byl v roce 2019 nalezen mrtvý ve vězení, kde čekal na soud v souvislosti s obviněními ze sexuálních zločinů.
Kritice kvůli vazbám na Epsteina čelí mimo jiné i současný americký prezident Donald Trump, jehož administrativa navzdory slíbené transparentnosti není ochotná zveřejnit další dokumenty z vyšetřování sexuálního delikventa. Prezident to přitom opakovaně sliboval během předvolební kampaně minulý rok.