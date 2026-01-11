Ropa z Venezuely už nebude. Uzavřete dohodu, dokud je čas, vzkázal Trump Kubě

Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely.
Ta byla až dosud největším dodavatelem ropy na Kubu, po únosu venezuelského diktátora Nicoláse Madura do USA se však Trumpovi daří přesměrovat dodávky venezuelské ropy do Spojených států.
„Na Kubu už nepůjde žádná ropa ani peníze - nula! Silně doporučuji, aby uzavřela dohodu, než bude pozdě,“ napsal Trump na své síti Truth Social. „Kuba po mnoho let žila z velkého množství ropy a peněz z Venezuely,“ poznamenal úvodem svého příspěvku, prokládaného velkými písmeny.
Trump také prohlásil, že Spojené státy při vojenském zásahu 3. ledna ve Venezuele pozabíjeli většinu Kubánců, kteří v zemi působili jako Madurova ochranka, a že Venezuela už nebude jejich služby potřebovat.
Kubánská vláda minulou neděli oznámila, že při americkém útoku na Venezuelu zahynulo 32 členů kubánských bezpečnostních složek a tajných služeb, a vyhlásila dva dny smutku.
Venezuela byla pod Madurovou vládou stěžejním spojencem kubánského režimu. Kuba z Venezuely dovážela dotovanou ropu a svému partnerovi výměnou poskytovala služby v oblasti vojenství či zdravotnictví. Podle agentury Reuters je ztráta venezuelské ropy pro Kubu drtivá, neboť Venezuela posílala mezi loňským lednem a listopadem na ostrov průměrně 27 tisíc barelů denně, což pokrývalo asi 50 procent kubánských potřeb.
Americké zpravodajské služby sice vykreslují ponurý obrázek ekonomické a politické situace na Kubě, jejich hodnocení ale ještě není jasnou oporou pro Trumpovo tvrzení, že ostrov „brzy padne“, napsala v sobotu agentura Reuters s odvoláním na tři zdroje obeznámené s důvěrným hodnocením tajných služeb.
Půlka Čechů má ve střevě polypy. „Zbavte se jich, přerůstají v rakovinu," radí lékař
Stačí málo: nechat si včas vyšetřit střevo. Riziko, že člověk zemře na rakovinu, se tím sníží až o 90 procent. „Při takzvaném kolonoskopickém vyšetření, kdy se lékař podívá do útrob střeva kamerou, se totiž odstraní i všechny nezhoubné výrůstky, které by se mohly v budoucnu v rakovinu zvrhnout,“ popisuje šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka ve svém pravidelném videoseriálu. A to se vyplatí.
Hasiči v neděli ráno dostali na povrch zraněného z jeskyně v Moravském krasu
Hasiči dostali zraněného muže z běžně nepřístupné jeskyně u Rudice na Blanensku v Moravském krasu na povrch. Je v rukou záchranářů. Informovali o tom kolem 08:40 na sociální síti X.
ŽIVĚUkrajinci zaútočili na ruské ropné plošiny v Kaspickém moři
Ukrajinské síly zaútočily na tři vrtné plošiny ruské společnosti Lukoil v Kaspickém moři. Informoval o tom generální štáb ukrajinské armády. "Tato zařízení se podílejí na podpoře ruské okupační armády. Byly zaznamenány zásahy. Rozsah škod se upřesňuje," napsal generální štáb na platformě Telegram.
Povzbuzení před olympiádou. Česká štafeta zajela nejlepší výsledek v sezoně
Biatlonisté Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Vítězslav Hornig skončili na Světovém poháru v Oberhofu šestí ve štafetě. Zhruba měsíc před začátkem olympijských her je to jejich nejlepší výsledek v sezoně. Ztratili 25,5 sekundy na vítězné Norsko, které triumfovalo navzdory dvěma trestným okruhům.
Austrálii pustoší požáry. Hasičům potrvá týdny, než je dostanou pod kontrolu
Podle australských úřadů potrvá hasičům týdny, než dostanou pod kontrolu rozsáhlé lesní požáry. Ty vypukly v jihovýchodním státě Viktorie ve středu a od té doby zničily desítky budov, přerušily elektřinu tisícům domácností a spálily statisíce hektarů půdy, napsala agentura Reuters.