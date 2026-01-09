Obrazem: Kim po venezuelské lekci: „Já nejsem Maduro“

Pád Madurova režimu, spojence Moskvy i Pchjongjangu, zjevně rozkolísal nervy Kim Čong-una. Jen pár hodin po americkém útoku na Venezuelu nechal severokorejský diktátor odpálit balistické střely – varovný výstřel jaderné velmoci, která dává najevo, že se nikdy nestane druhou Venezuelou. Ukazování svalů přichází těsně před sjezdem Strany práce i klíčovou návštěvou jihokorejského prezidenta v Číně.
Loprais vyhrál etapu Dakaru, Macík přišel o vedení. Prokopa vystrašilo civilní auto
Aleš Loprais byl nejrychlejší mezi kamiony v 6. etapě Rallye Dakar a posunul se na průběžné třetí místo. Martin Macík ztratil přes tři čtvrtě hodiny a přišel o vedení, v němž ho vystřídal Nizozemec Mitchel van den Brink.
Domů ani nedoletíme, bál se trenér stříbrných juniorů. Myslel, že jde o mstu Kanaďanů
S dvoudenním zpožděním se dnes z mistrovství světa juniorů do Prahy vrátila evropská část stříbrného týmu českých hokejistů. Nepříznivé počasí zkomplikovalo odlet hráčů a členů realizačního týmu z USA a poté i z Londýna do Prahy.
Rozšiřování NATO jako důvod k válce na Ukrajině? Filip Turek měl v Kyjevě jasno
Místopředseda sněmovního zahraničního výboru Filip Turek vyjmenoval, kde všude vidí důvody, které vedly k válce na Ukrajině. Mimo jiné zmínil zahraniční politiku supervelmocí a také rozšiřování NATO. To vše prohlásil před budovou, kterou před příjezdem české delegace zasáhly ruské drony. „Myslím si, že to všichni vědí a že se to smí říkat,“ řekl redaktorovi Aktuálně.cz, který je právě na Ukrajině.
ŽIVĚTurek podá žalobu na Pavla, chce omluvu za zdůvodnění, proč nemá být ministrem
Poslanec Motoristů Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti na prezidenta Petra Pavla, řekl v pátek novinářům v Kyjevě. Bude žádat omluvu, protože se ho hluboce dotklo dnešní zdůvodnění, proč ho Pavel odmítá jmenovat ministrem životního prostředí.
ŽIVĚNastal čas, aby Evropa začala hovořit o Ukrajině také s Ruskem, míní Meloniová
Nastal čas, aby Evropa začala o válce na Ukrajině jednat také s Ruskem, prohlásila dnes podle agentury AFP italská premiérka Giorgia Meloniová. Zároveň se vyslovila pro vytvoření funkce evropského zvláštního vyslance, který by Evropě umožnil hovořit jedním hlasem.