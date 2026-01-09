Přeskočit na obsah
9. 1. Vladan
Obrazem

Kim po venezuelské lekci: „Já nejsem Maduro"

Kim po venezuelské lekci: „Já nejsem Maduro“
Kim po venezuelské lekci: „Já nejsem Maduro“
Kim po venezuelské lekci: „Já nejsem Maduro“
Kim po venezuelské lekci: „Já nejsem Maduro“
Kim po venezuelské lekci: „Já nejsem Maduro“
Severní Korea v neděli odpálila dvě balistické střely |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Pád Madurova režimu, spojence Moskvy i Pchjongjangu, zjevně rozkolísal nervy Kim Čong-una. Jen pár hodin po americkém útoku na Venezuelu nechal severokorejský diktátor odpálit balistické střely – varovný výstřel jaderné velmoci, která dává najevo, že se nikdy nestane druhou Venezuelou. Ukazování svalů přichází těsně před sjezdem Strany práce i klíčovou návštěvou jihokorejského prezidenta v Číně.

Filip Turek na návštěvě Ukrajiny.
Filip Turek na návštěvě Ukrajiny.
Filip Turek na návštěvě Ukrajiny.

Rozšiřování NATO jako důvod k válce na Ukrajině? Filip Turek měl v Kyjevě jasno

Místopředseda sněmovního zahraničního výboru Filip Turek vyjmenoval, kde všude vidí důvody, které vedly k válce na Ukrajině. Mimo jiné zmínil zahraniční politiku supervelmocí a také rozšiřování NATO. To vše prohlásil před budovou, kterou před příjezdem české delegace zasáhly ruské drony. „Myslím si, že to všichni vědí a že se to smí říkat,“ řekl redaktorovi Aktuálně.cz, který je právě na Ukrajině.

