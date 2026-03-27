Levharti na Srí Lance jsou „pod velkým tlakem“, útok na mnicha je ovšem neobvyklý

Český buddhistický mnich byl na Srí Lance zabit levhartem, potvrdila v pátek tamní policie. Mladý Čech, který v jeskyni meditoval, byl nalezen druhý den s velkými ranami na krku a hrudi. Na místě se našly levhartí stopy. „Mohlo jít o jedince, který byl vyrušen ze svého přirozeného prostředí nebo utekl ze soukromého chovu,“ říká pro Aktuálně.cz Dorota Gremlicová, kurátorka šelem pro Zoo Liberec.
Kurátorka šelem v Zoo Liberec Dorota Gremlicová redakci Aktuálně.cz sdělila, že levhartí útok na člověka není obvyklou situací.
Na dotaz, jestli by dokázala přiblížit, proč levhart mohl na mnicha zaútočit, odpověděla: „O situaci nic nevím, bylo by šarlatánské, kdybych to nějakým způsobem zkoušela rozklíčovat. Mohlo jít o jedince, který byl vyrušen ze svého přirozeného prostředí nebo utekl ze soukromého chovu. Možností, proč zvíře zaútočí, je strašná spousta, ale obvyklé to není,“ popsala
Srílanští levharti jsou podle Gremlicové „pod velkým tlakem“, protože se vyskytují v relativně hustém osídlení s velkým počtem obyvatel.
„Jakmile dochází ke kontaktu s lidmi, může potenciálně dojít ke konfliktu,“ konstatuje odbornice. Levhartí útoky na lidi přesto nejsou časté a je pravděpodobnější, že zaútočí na domácí či hospodářská zvířata.
Jsou chránění
Levharti jsou navíc chráněnou šelmou a na Srí Lance existují mezinárodní záchovné programy. Tamější zoologické zahrady je chovají, pečují o ně a snaží se pro ně vytvořit záchovnou populaci, protože „jejich situace je složitá“, popisuje Gremlicová.
Šelmě totiž jednak hrozí vyhynutí a patří mezi ohrožené druhy, jednak je klíčová pro srílanský ekosystém. Udržuje totiž rovnováhu populací jelenů, divokých prasat a jiných savců, takže jeho ztráta by mohla ekosystém výrazně rozvážit. Navíc je výraznou kulturní ikonou a symbolem ostrova.
Problematické jsou podle expertky na šelmy zejména situace, kdy lidé vstupují do prostředí, kde je levhart zvyklý se za normálních okolností pohybovat. Bojují poté o zdroje, o napajedla i o potravu. Levharti se tedy lidem spíše vyhýbají, než že by na ně útočili.
Turistům by Gremlicová doporučila si předběžně zjistit, jestli se budou pohybovat v prostředí, kde by se mohli levharti vyskytovat. Dále také varuje, aby se lidé nepokoušeli divoká zvířata, včetně levhartů, nijak kontaktovat.
„Nekrmit a nepřibližovat se“
„Můžeme se radovat z toho, když nějaké zvíře zahlédneme, ale rozhodně bychom neměli zkoušet se k němu přiblížit, vyfotit se s ním, sáhnout si na něj, dát mu něco k jídlu. To platí obecně jak pro levharty, tak pro opičky nebo jiné veselé potvůrky,“ apeluje na cestovatele.
Pokud by i přesto došlo na velmi nepravděpodobnou situaci, kdy dojde k blízkému kontaktu s levhartem, je podle Gremlicové dobré „zachovat klid, vyzývavě na něj nezírat a pomalu zvíře opouštět tak, aby se necítilo ohroženě a nestimulovalo jej to zbytečně k útěku“. „Zároveň se k němu neobracím zády a neutíkám,“ popisuje expertka, čeho se vyvarovat.
Běžnému turistovi podle ní žádné zvýšené riziko nehrozí, pokud bude dbát na pravidla lokálních průvodců a nebude sám záměrně vyhledávat rizikové situace.
Liberecká zoo je dlouhodobým chovatelem právě těchto šelem. Včetně levharta čínského, což je stejný druh levhartů, jací se vyskytují právě i na Srí Lance. Jsou to chladnomilná zvířata z vysokých hor, pro které má zoologická zahrada v Liberci optimální mikroklima, popisuje kurátorka. Liberec nyní chová tyto šelmy čtyři.
