Jsme v pořádku a jsme bojovníci, vzkázal Maduro. Venezuela ho chce zachránit

Venezuelský exprezident Nicolás Maduro, který je s manželkou Ciliou Floresovou od minulé soboty v newyorské vazbě, přes své právníky vzkázal, že jsou oba v pořádku a že jsou bojovníci. Informovala o tom agentura AFP, podle níž Spojené státy vyzvaly své občany ve Venezuele, aby zemi okamžitě opustili.
„Jsme v pořádku. Jsme bojovníci,“ prohlásil 65letý Maduro z brooklynské věznice podle svého syna ve videu, které v sobotu zveřejnila venezuelská vládnoucí strana PSUV.
Od amerického vojenského zásahu 3. ledna se každý den konají demonstrace na podporu svrženého socialistického vůdce. V ulicích Caracasu se v sobotu objevila asi tisícovka lidí s transparenty s nápisy jako „Chceme jejich návrat“ a provolávajícími „Maduro a Cilia jsou naše rodina!“. Účast však byla nižší, protože k davům nepromluvila žádná osobnost z PSUV. Možná to bylo také kvůli únavě z těchto každodenních shromáždění, podotkla agentura.
„Nebudeme odpočívat ani minutu, dokud nezískáme prezidenta (Madura). Zachráníme ho, to je jasné,“ řekla podle veřejnoprávní televize prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová.
Rodriguezová se funkce ujala dva dny po Madurově únosu a vede jednání s Washingtonem. Její vláda se rozhodla zahájit „průzkumný proces“ s cílem obnovit diplomatické vztahy se Spojenými státy, které byly přerušeny v roce 2019. Právě americký diplomatický tým v pátek dorazil do Venezuely, aby zvážil postupné obnovení činnosti amerického velvyslanectví v Caracasu.
USA v sobotu vyzvalo všechny své občany, aby do této jihoamerické země necestovali, a ty, kteří tam jsou, aby ji okamžitě opustili. Důvodem je podle amerického ministerstva zahraničí nestabilní bezpečnostní situace, jako například přítomnost ozbrojených milic známých jako colectivos vystupujících proti Američanům nebo podporovatelům USA.
Venezuela v sobotu, třetí den po sobě, propustila další politické vězně, což americký prezident Donald Trump označil za „velmi důležité a inteligentní gesto“. Podle účtu Unidad Venezuela jich dosud bylo dvaadvacet včetně čtyř Španělů. Nevládní organizace odhadují, že celkový počet uvězněných se pohybuje mezi 800 až 1200.
Americké speciální síly Delta Force se v sobotu 3. ledna v noci venezuelského času zmocnily Madurových a převezly je do Spojených států. Při zásahu zahynulo nejméně 100 lidí včetně kubánských vojáků. Dlouholetý prezident byl dva dny poté obviněn mimo jiné z drogového a teroristického spolčení či spolčení za účelem pašování kokainu do USA. Další slyšení se bude konat 17. března.
