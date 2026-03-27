„Už nebudeme nečinně přihlížet.“ Rakouská vláda zakáže sociální sítě dětem do 14 let

Rakousko chce zakázat používání sociálních sítí dětem do 14 let věku. Dohodu o tom v pátek podle agentury APA oznámili představitelé vládní trojkoalice lidovců (ÖVP) kancléře Christiana Stockera, sociálních demokratů (SPÖ) a liberálů (NEOS).
Podobný zákaz, který pro děti mladší 16 let již od minulého roku platí v Austrálii, chtějí zavést i další evropské státy jako Španělsko a Dánsko a některé další takové opatření zvažují. Francouzská dolní komora parlamentu schválila zákaz pro osoby mladší 15 let v lednu. V sobotu má podobný zákaz podle agentury AP začít platit v Indonésii.
Zástupci rakouského kabinetu v pátek oznámili dohodu o principu zákazu, jehož cílem je chránit děti před "návykovými algoritmy" a obsahem zahrnujícím sexuální zneužívání. Zatím však nedokázali říct, kdy by mělo opatření začít platit, ani jakým způsobem bude prováděno.
„V budoucnu budeme rozhodně chránit děti a mladé lidi před negativními dopady sociálních médií,“ řekl vicekancléř Andreas Babler (SPÖ). „Už nebudeme nečinně přihlížet, jak tyto platformy dělají z našich dětí závislé a často i nemocné... Rizika spojená s tímto používáním byla příliš dlouho ignorována a nyní je čas jednat,“ dodal Babler. Konkrétní návrh zákona má být vypracován do konce června.
Lidovecký státní tajemník pro digitalizaci Alexander Pröll řekl, že budou použity „technologicky moderní metody“ ověřování věku, které uživatelům umožní ověřit věk a zároveň budou respektovat jejich soukromí.
Rakouská vláda chce záměr prosadit společně s reformou učebních osnov pro střední školy, která počítá s rozšířením výuky v oblasti mediální gramotnosti a demokracie a v oblasti zacházení s umělou inteligencí.
V České republice se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let v únoru vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Naopak ministr školství Robert Plaga by dal přednost evropskému řešení, které by se nedalo uživatelsky obejít. Podle únorového průzkumu agentury NMS věkové omezení podporuje téměř 90 procent Čechů, přes dvě pětiny by jako hranici volily právě 15 let.
Nemáte ještě lístky na Dánsko? Souboj o světový šampionát uvidíte jen v televizi
Úterní finále play off o mistrovství světa mezi fotbalisty Česka a Dánska v Praze je vyprodané. Fanoušci odpoledne vykoupili poslední zbylé vstupenky.
ŽIVĚ Nečekané spojenectví. Ukrajina podepsala dohodu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií
Kyjev a Rijád podepsaly dohodu o obranné spolupráci. V pátek to oznámil na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je na návštěvě Saúdské Arábie. Dohoda má podle něj položit základ pro budoucí kontrakty, technologickou spolupráci a investice.
ŽIVĚ Plagův náměstek se musí omluvit za sdílení falešné fotky s Halíkem
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem. Domluvil se s ním na omluvě, jež by podle Plagy měla mít adekvátní formu, například osobního setkání. Sám Halík by ale považoval Kettnerovo odvolání za adekvátní.
Lidé neví, co od vlády současné koalice čekat, ukázal průzkum
Veřejnost je v očekáváních od koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů výrazně rozdělená. Zlepšení situace v zemi očekává 32 procent obyvatel, stejný podíl se naopak obává zhoršení a 36 procent výraznou změnu nepředpokládá. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News.
ŽIVĚ Hackeři s vazbami na Írán zaútočili na Spojené státy. Nabourali se do e-mailu šéfa FBI
Hackerská skupina s vazbami na Írán v pátek oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Informovala o tom agentura Reuters. Na internetu hackeři zveřejnili mimo jiné Patelovy fotografie a životopis. Představitel amerického ministerstva spravedlnosti útok potvrdil a doplnil, že materiály jsou zřejmě autentické.