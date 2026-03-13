Rezervoár talentů EU: Nový portál má přilákat pracovní sílu, která v Evropě chybí

Europoslanci v prvním čtení schválili návrh vzniku nové inzerční platformy Rezervoár talentů EU. Má posloužit uchazečům o zaměstnání ze třetích zemí a zaměstnavatelům, kteří volná pracovní místa nezvládají naplnit personálem z EU. Členské státy a jejich firmy dlouhodobě čelí nedostatkům pracovní síly napříč sektory a různými stupni kvalifikace.
Uchazeči o práci ze třetích zemí si budou na nově vznikající platformě moci založit profil, na kterém uvedou svoje kvalifikace, pracovní preference a dostupnost. Poté budou algoritmem na základě zadaných údajů propojeni s vhodnými zaměstnavateli, kteří na platformě zveřejní svoje pracovní nabídky.
Vzhledem ke svému plánovanému způsobu fungování bývá médii s nadsázkou označován jako „Tinder na práci“.
Má vzniknout na podobné bázi jako portál EURES, který k vyhledávání nabídek zaměstnání slouží pouze občanům EU a občanům třetích zemí, kteří již v Unii mají trvalý pobyt.
Návrh přichází v časech, kdy evropské země dlouhodobě čelí nedostatkům pracovní síly v řadě odvětví. Problém se týká i klíčových profesí, například zdravotníků nebo pracovníků ve stavebnictví. Prognózu zhoršují současné demografické trendy, především stárnutí populace.
Rezervoár talentů EU je součástí balíčku opatření týkajících se mobility kvalifikovaných a schopných pracovníků, představeného Evropskou komisí v roce 2023, který má kritický nedostatek pracovních sil řešit.
Ostatní iniciativy v něm obsažené však zůstávají pouze na úrovni doporučení, jejichž případná implementace je v rukou členských států. Konkrétně se jedná o zjednodušování uznávání kvalifikací získaných ve třetích zemích a větší podporu mobility pro evropské i zahraniční studenty.
I samotné zapojení států do inzerční platformy má být nepovinné, její návrh nepřináší ani zásadní změny v migračních procedurách. Členské státy je budou moci pro vybrané uchazeče o práci urychlit, opět dobrovolně.
Zúčastněné země však budou muset prověřovat zaměstnavatele a agentury zprostředkující zaměstnání, kteří budou mít zájem na platformě zveřejňovat svoje nabídky. Ti budou muset dodržovat platné národní a unijní předpisy. Jedná se zejména o předpisy pracovního práva zajišťující férová výběrová řízení, adekvátní pracovní podmínky, zákaz diskriminace a ochranu před obchodováním s lidmi.
Verze vzešlá z politické dohody mezi Evropským parlamentem a Radou však bere na zřetel, aby státy zapojené do projektu byly administrativně zatíženy co nejmenší možnou mírou.
Problémy se týkají i Česka
EU Talent Pool navazuje na pilotní projekt zahájený v říjnu 2022, který byl určen pro ukrajinské uprchlíky s dočasnou ochranou. Účastnila se ho i Česká republika. Mohla by se zapojit také do jeho nástupce, její trh je totiž nedostatky pracovní síly rovněž ohrožen.
V Česku podle analýzy Boston Consulting Group a Aspen Institute Central Europe hrozí do roku 2035 nedostatek pracovníků především ve zdravotní a sociální oblasti, ve veřejné správě a v oblasti ochrany a ostrahy.
Předchozí studie z roku 2022 zároveň poukazuje na nedostatky pracovníků ve stavebnictví a řemeslníků, nouze je také o specialisty v technických oborech.
Rozporuplné reakce
Zaměstnávání cizinců však v českých občanech vyvolává rozporuplné reakce. Podle výzkumu agentury STEM ze začátku března si 65 % Čechů a Češek myslí, že v zemi pracuje příliš mnoho cizinců, 47 % respondentů se dokonce domnívá, že Čechy připravují o práci.
Na druhou stranu si 58 % odpovídajících myslí, že cizinci představují jediné řešení nedostatku pracovních sil v některých profesích na našem trhu.
Z dlouhodobého sledování však vyplývá, že se odmítavé tendence zmírňují. Hlavní roli podle STEM může hrát příznivější hospodářská situace, ale paradoxně i vyšší počet zaměstnávaných cizinců. K formování postoje k zaměstnávání cizinců totiž může přispět i zkušenost ze zaměstnání, kde pracovní síla chybí.
Migrace jako součást řešení
Zpravodajka návrhu Abir Al-Sahlaniová (Renew Europe) před hlasováním v Evropském parlamentu uvedla, že Rezervoár talentů EU je nástrojem adresujícím nedostatky pracovní síly, na který evropské firmy dlouho čekaly. „Jeho základy leží v porozumění faktu, že migrace není pouze problém, ale může být součástí řešení,“ uvedla na plénu.
Návrh podpořila drtivá většina členů frakcí Evropské lidové strany, Socialistů a Demokratů, Renew a Zelených/EFA. Frakce ECR a Levice byly ve svém způsobu hlasování rozdělené, frakce Evropa suverénních národů návrh odmítla zcela.
Proti byli i Patrioti pro Evropu, z jejich řad však vybočují čeští europoslanci ze stran ANO a Přísaha, kteří vznik Rezervoáru podpořili. Celkově návrh prošel poměrem 414 : 182, přičemž 21 europoslanců se hlasování zdrželo a 101 nehlasovalo.
Návrh nyní po schválení europoslanci poputuje do Rady, kde se jím budou zabývat členské státy. Díky přijaté politické dohodě v trialogu je téměř jisté, že návrh bude přijat již v prvním čtení.
ŽIVĚ Zcela ničíme teroristický režim, ocenil se Trump. Je mu ctí zabíjet „vyšinuté šmejdy“
Spojené státy naprosto ničí teroristický režim v Íránu - vojensky, ekonomicky i jinak. Na své síti Truth Social tak v pátek zrekapituloval dosavadní vývoj americko-izraelské války proti islámské republice americký prezident Donald Trump. Ve svém příspěvku také uvedl, že je mu „ctí vraždit vyšinuté šmejdy“.
Nečekaný vítěz íránské války. Chaos otevírá Putinovi cestu ke dvěma klíčovým cílům
Pokračující konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem může mít nečekaného vítěze. Rostoucí ceny ropy a výpadky dodávek z Blízkého východu totiž posilují ekonomickou i geopolitickou pozici Ruska.
ŽIVĚ Američané povolili zemím kupovat ruskou ropu. Uvolňovat sankce je chybou, oponuje Merz
Uvolňovat teď z jakéhokoli důvodu protiruské sankce je chybou. V reakci na rozhodnutí Spojených států, které umožnilo zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu, to v pátek řekl německý kancléř Friedrich Merz. Americký krok kritizovala také německá ministryně hospodářství Katherina Reichová, podle níž to jen naplní válečnou kasu ruského prezidenta Vladimira Putina.
ŽIVĚ „Absolutní legislativní zmetek.“ Opozice grilovala chystaný zákon o neziskovkách
Opozice se obrátí na Ústavní soud, pokud bude platit zákon o registraci neziskových organizací se zahraničními vazbami. Ve sněmovně to v pátek řekli předsedové Pirátů Zdeněk Hřib a klubu STAN Michaela Šebelová. Hřib označil pracovní návrh za ruský zákon a Šebelová za paskvil. Podle předsedy ODS Martina Kupky jde o „absolutní legislativní zmetek, který by Českou republiku posunul dál než do Ruska“.
Brusel chystá zákaz „svlékání“ podvržených snímků skutečných lidí pomocí AI
Členské státy EU chtějí zakázat používání umělé inteligence (AI) ke generování falešných nahých či pornografických snímků skutečných lidí. Shodli se na tom v pátek v Bruselu velvyslanci států při Evropské unii a poté schválili pozměňovací návrh k Aktu o umělé inteligenci. Informovala o tom Rada EU.