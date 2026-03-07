Přeskočit na obsah
7. 3. Tomáš
Vysvědčení z Evropského parlamentu: Kdo je nejvlivnějším Čechem a kdo nejvíc mluví

Luděk Májek, Update EU

Evropský parlament má za sebou rok a půl fungování ve složení zvoleném ve volbách v červnu 2024. Jak si vedou čeští europoslanci? Kdo z nich pracuje na klíčové legislativě? Kdo má nejvzornější docházku? Odpovědi na tyto otázky i mnoho dalších se dozvíte v našem přehledu stopy českých europoslanců.

Podle žebříčku vlivu českých europoslanců z loňského roku, který sestavil think-tank EUROPEUM na základě ankety mezi experty, diplomaty a zástupci byznysu, jsou nejvlivnějšími českými europoslanci Luděk Niedermayer (TOP 09), Jan Farský (STAN) a Danuše Nerudová (STAN).

Pokud jde o posty, vlivnou Češkou v Evropském parlamentu je Veronika Vrecionová (ODS), která je předsedkyní Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova.

Místopředsednictví dvou delegací má na starost Markéta Gregorová (Piráti), další místopředsednické posty výborů a delegací zaujímají Danuše Nerudová, Luděk Niedermayer, Alexandr Vondra (ODS) a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Někteří čeští europoslanci mají slovo i v klíčové evropské legislativě jako tzv. zpravodajové návrhů. Ondřej Knotek (ANO) za Evropský parlament vedl vyjednávání o emisním cíli pro rok 2040, Nerudová je momentálně zpravodajkou pro úpravu cenových brzd systému obchodování s emisními povolenkami ETS 2, Tomáš Kubín (ANO) má zase na starosti revizi legislativy ke zdanění tabáku.

Nikola Bartůšek (nezařazená, dříve Patrioti pro Evropu)

Národní strana: Přísaha

Účast na jmenovitých hlasováních: 93,3 %

Europoslankyně Nikola Bartůšek do Evropského parlamentu vstoupila po volbách v roce 2024. Do svého vyloučení v únoru 2026 byla členkou frakce Patrioti pro Evropu, od té doby působí jako nezařazená. Profiluje se jako odbornice na migrační a azylovou politiku. Jako zpravodajka měla v květnu 2025 na starosti předložení zprávy o dohodě o policejní spolupráci mezi EU a Brazílií. V minulosti vícekrát hlasovala pro vyslovení nedůvěry současné Komisi Ursuly von der Leyen.

Z hlediska vlivu si v obecné rovině hůře vedou europoslanci stran současné vládní koalice.

Motoristé ve volbách roku 2024 do EP kandidovali společně s Přísahou, po odchodu Filipa Turka do Poslanecké sněmovny však žádného vlastního europoslance nemají. Hnutí ANO přitížil přechod z liberální frakce Renew Europe do nově založené pravicově populistické frakce Patrioti pro Evropu.

Hlavní politické frakce totiž uplatňují princip tzv. sanitárního kordónu, který spočívá v izolaci krajně pravicových frakcí od klíčových funkcí v Evropském parlamentu.

Nevýhodné postavení mají i nezařazení poslanci. Konkrétně se jedná o Nikolu Bartůšek, která byla nedávno vyloučena z frakce Patrioti pro Evropu, Kateřinu Konečnou (KSČM) a Ondřeje Dostála (Stačilo!).

Nejaktivnějším řečníkem je Zdechovský

Zdechovský je s 65 výstupy nejaktivnějším českým řečníkem na plénu. Na druhém místě je se 48 výstupy Ondřej Dostál, hned vzápětí následovaný Kateřinou Konečnou se 47 výstupy, jen o výstup méně má Ondřej Knotek.

Z europoslanců, kteří v lavicích zasedávají od začátku volebního období, je na plénu nejméně aktivní Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Na plénu hovořila pouze sedmkrát.

Ve výše uvedeném přehledu najdete i data ukazující četnost europoslanců na jmenovitých hlasováních, která jsou dostupná na stránkách wheresmymep.eu. Nejlepší docházku na hlasování má momentálně nově příchozí Staněk s 99,8% účastí, druhý je Ondřej Krutílek s 99,7 %.

Na hlasováních naopak nejvíce chybí Jaroslava Pokorná Jermanová, která se účastnila 76,8 %, druhá je Markéta Gregorová s 81,7 %. Pro zajímavost se z celého EP hlasování nejméně účastní maďarský opoziční lídr Péter Magyar, který byl přítomný pouze na 26,6 % hlasování.

Kdo je kdo v Evropském parlamentu

Europoslanecká práce probíhá hlavně ve specializovaných výborech. Poslanci v nich připravují legislativu, vydávají stanoviska, vyjednávají s Radou a Komisí a kontrolují exekutivu. 

Klíčovými nástroji jsou role zpravodaje. To je „hlavní šéf“ daného legislativního návrhu (tzv. file/dossier) ve výboru. Politická skupina ho určí a on: píše návrh (draft report), shromažďuje pozměňovací návrhy kolegů, vyjednává kompromisy a vede jednání s Radou a Komisí. Je to nejdůležitější a nejprestižnější role – zpravodaj fakticky určuje (většinou), jak bude znít finální postoj Evropského parlamentu.

Každá ostatní politická skupina si pak určí svého „stínového“ zpravodaje (obvykle 5–6 na jeden návrh). Ten sleduje práci hlavního zpravodaje, podává pozměňovací návrhy za svou skupinu a vyjednává kompromisy. Spolu s hlavním zpravodajem tvoří neformální „malý výbor“, který rozhoduje o většině obsahu.

