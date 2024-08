Bomba v předvolební kampani. Americký generál odkrývá zákulisí Trumpova Bílého domu

Necelé dva měsíce před americkými prezidentskými volbami vychází kniha, která republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi radost neudělá. Jeho bývalý poradce pro otázky národní bezpečnosti Herbert Raymond McMaster v ní odtajňuje zákulisní detaily z doby, kdy Trump Bílému domu šéfoval.

McMaster knihu nazval Ve válce sami se sebou (At War With Ourselves) a věnuje se v ní období od února 2017 do března 2018, které strávil v Bílém domě jako Trumpův poradce. Kniha vychází toto úterý, ale některé pasáže už se dostaly na veřejnost a pro republikánského kandidáta na prezidenta nevyznívají příznivě. Trump se v listopadových prezidentských volbách utká s demokratkou a nynější viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.

Generálporučík ve výslužbě McMaster se zmiňuje o tom, že někteří členové Trumpova týmu nedělali nic jiného, než mu pochlebovali poznámkami typu "váš instinkt je vždy správný" nebo "nikdy vůči žádnému prezidentovi nebyla média tak nepřátelská". Mnohé Trumpovy názory McMastera udivily, například když ho napadlo bombardovat Mexiko. Konkrétně místa, přes která se pašují drogy do Spojených států. Prezident také jednou řekl, že severokorejskou armádu lze zničit, když se udeří na její vojenskou přehlídku.

Velkou část knihy ale bývalý voják, který sloužil v Iráku a Afghánistánu, věnuje Trumpovým vztahům s Vladimirem Putinem. A nezakrývá, že se kvůli tomu hádali a že právě ruský vládce byl důvodem jeho vyhazovu z Bílého domu.

"Trump byl přesvědčen, že je schopen osobně s Putinem vyjednat dobré vztahy s Ruskem. Putin je zkušený manipulátor z KGB a věděl, jak si Trumpa získat. Označoval ho za výraznou osobnost, za talentovaného politika a hrál na jeho ego. Trump na to slyšel," cituje McMastera deník Wall Street Journal, který některé pasáže zveřejnil s autorovým souhlasem.

Generálporučík prý Trumpovi říkal, že Putinovi nelze věřit, ale prezident jej moc neposlouchal. V březnu 2018 ho napadlo, že ruskému vůdci zavolá a pogratuluje mu k vítězství v prezidentských volbách. "Varoval jsem ho, že to Rusové použijí proti němu a že ruské volby nejsou demokratické, že by neměl gratulovat," napsal McMaster.

Když pak ve vedlejší místnosti poslouchal hovor mezi oběma státníky, slyšel, jak Trump Putinovi hned v úvodu blahopřál. McMaster nicméně píše, že stejnou chybu ve vztahu k Rusku a v hodnoceních svých schopností ovlivňovat Putina udělali i Trumpovi předchůdci. George W. Bush v roce 2000 po summitu ve slovinské Lublani řekl, že v Putinových očích viděl upřímnost, Barack Obama zase hovořil o takzvaném resetu vztahů s Ruskem.

Korigovaný Trump

McMaster ale není k Trumpovi jen kritický. Podle něj je schopen i dobrých rozhodnutí, ale musí být korigován a mít kolem sebe lidi, kteří rozumějí danému problému. I jejich rozchod prý byl korektní.

"22. března 2018 v půl páté odpoledne jsem měl telefonát z Bílého domu. 'Dobrý den, pane prezidente,' řekl jsem. 'Dobrý den, generále,' odpověděl Trump a pak mi sdělil, že se rozhodl dál jít s Johnem Boltonem, což znamenalo mé propuštění. Poděkoval mi za mé služby a řekl, že v devadesáti procentech věcí se mnou souhlasil a v deseti procentech moc ne," vzpomíná generálporučík.

I jeho nástupce ve funkci poradce pro národní bezpečnost Bolton nedokončil ve funkci celé Trumpovo volební období a k prezidentovi je ještě mnohem kritičtější. Ve svých memoárech napsal, že Trump má minimální znalosti geopolitiky. Nevěděl například, že Finsko není součástí Ruska nebo že Británie vlastní jaderné zbraně.

Předseda sboru náčelníků štábu americké armády Mark Milley zase v rozhovoru pro knihu známého novináře Boba Woodworda nazvanou Ohrožení (Peril) popisoval, jak se snažil zajistit, aby Trump nemohl bez uvážení použít jaderné zbraně nebo jak tehdejší šéfce Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové slíbil, že "dohlédne" na to, aby Trump v zahraničí neudělal nějaký neuvážený vojenský krok.

Těsné průzkumy

Zahraniční politika ale nefiguruje ve Spojených státech vysoko v prioritách voličů, na rozdíl od ekonomiky, migrace, kriminality nebo potratů. Proto ani otázka Ruska nebo Ukrajiny v předvolební kampani příliš nerezonuje.

Některá americká média ale naznačují, že pokud Trump zvítězí, jedním z jeho kandidátů na post ministra zahraničí by byl floridský senátor Marco Rubio, dlouholetý kritik Ruska a Putinova režimu.

Trump se vždy vyhýbal přímé veřejné kritice Putina. V nedávném interview na sociální síti X řekl jejímu majiteli Elonu Muskovi, že si ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského váží. Opakovaně tvrdil, že válku jako prezident rychle ukončí, ale zatím neřekl jak.

Prezidenské volby se ve Spojených státech uskuteční 5. listopadu. Poslední průzkumy naznačují, že to Trump bude mít těžké. Jeho demokratická vyzývatelka, viceprezidentka Kamala Harrisová, vede ve třech klíčových státech, Wisconsinu, Michiganu a Pensylvánii, a Trumpův náskok stahuje i v několika dalších.

