Trump neřekne, zda jako exprezident mluvil s Putinem. Ale byla by to chytrá věc, míní

Někdejší americký prezident a současný republikánský kandidát na hlavu státu Donald Trump nehodlá říci, zda po odchodu z Bílého domu v roce 2021 hovořil s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. Trump v rozhovoru s agenturou Bloomberg News prohlásil, že se k tomu nebude vyjadřovat, ale poznamenal, že pokud by s Putinem mluvil, byl by to chytrý krok.

O tom, že Trump s Putinem po opuštění prezidentské funkce hovořil sedmkrát, píše ve své nové knize americký novinář Bob Woodward, který se v 70. letech spolupodílel na odhalení aféry Watergate. Související Biden se bál, že Rusové odpálí jadernou pumu. Následoval ostrý telefonát do Moskvy "Nebudu se k tomu vyjadřovat, ale řeknu vám, že kdyby ano, byla by to chytrá věc," odpověděl Trump na otázku, zda s Putinem hovořil. "Pokud se s někým přátelím, pokud mám k lidem vztah, je to dobrá věc, ne špatná, když jde o zemi. Má 2000 jaderných zbraní a my také. Čína jich má méně, ale do pěti let nás doženou. Pokud mám vztah, nemluvím o tom, nemluvím o tom," řekl. Na následnou poznámku agentury, že odpověď vyznívá, že s Putinem hovořil, Trump uvedl, že o tom mluvit nebude. "Neřeknu to, ale mohu vám říci, že Rusko nikdy nemělo prezidenta, kterého by tolik uznávali," dodal o Putinovi, který invazí na Ukrajinu v únoru 2022 rozpoutal největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Woodward v knize War (Válka) o Trumpovi rovněž napsal, že ještě jako prezident za vrcholu pandemie nemoci covid-19 poslal Putinovi k osobnímu použití tehdy nedostatkové testy. "A on mu jich poslal balík. Je to jako krmit děti sousedů, když vlastní děti hladovějí," poznmenal Woodward. Kauza Watergate, kterou Woodward rozkryl společně s kolegou Carlem Bernsteinem, vedla až k pádu prezidenta Richarda Nixona.