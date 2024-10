Bylo to důvěrné. Mezi Zelenským a USA je dusno kvůli "neuskutečnitelnému požadavku"

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zkritizoval Bílý dům za to, že vypustil do amerických médií důvěrné informace týkající se ukrajinské žádosti o střely Tomahawk. "Znamená to, že mezi partnery není nic důvěrné," prohlásil Zelenskyj ve středu na tiskovém brífinku se severskými novináři.

