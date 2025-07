Sedmnáctiletý syn Kadyrova se oženil. Střílel z pistole a proháněl se v mercedesu

Podobně jako jeho otec - čečenský prezident Ramzan Kadyrov - miluje i Adam Kadyrov drahá auta, která do země dokáže dostat i navzdory sankcím. Na rukou nosí hodinky za stamiliony. Rád také střílí z pistole, přestože na její držení nemá věk. Na konci června měl nástupce čečenské dynastie tajnou svatbu. Nevěstu nikdo neviděl, na sociálních sítích se ale z události objevily drobné střípky.

Syn Ramzana Kadyrova Adam na záběrech střílí do vzduchu | Video: Telegram/CTD

Svatba byla přísně tajná. Vstup do rodinného sídla Kadyrovců v Achmat-Jurtu, pojmenovaném po prvním čečenském prezidentovi a dědečkovi ženicha, byl už tři dny před svatbou uzavřen. Dovnitř mohli pouze zvaní hosté. I pro ty ale platilo mnoho omezení: oblečení muselo být decentní, bez drahých šperků a platil přísný zákaz pořizování fotografií a videí.

I tak se ovšem střípky informací na sociálních sítích objevily. Mezi nimi třeba video, na němž ženich jede v drahém Mercedesu třídy G, přestože Evropská unie už v roce 2022 vývoz luxusních aut do Ruska zakázala. K tomu má na rukou hodinky Jacob & Co. zdobené 320 diamanty, odhadem za 150 milionů českých korun (550 milionů rublů), a u toho střílí do vzduchu ze zlaté pistole.

Koho si sedmnáctiletý Adam Kadyrov, tajemník bezpečnostní rady země a držitel titulu Hrdina Čečenska známý tím, že mu na sako i přes jeho nízký věk přibývají vyznamenání, letos v červnu vzal?

To je tajné, nevěstu na veřejnosti nikdo neviděl. Kadyrovova sestra Aimat ale na svém Instagramu uvedla, že se jmenuje Medni a že pochází z vesnice, kde se oslava konala. Spekuluje se o tom, že svatba by mohla být politickým gestem a že by nová členka čečenské dynastie měla mít dědečka působícího ve státních strukturách.

Tradiční čečenská svatba trvá tři dny a řídí se přísnými pravidly. Oba novomanželé se setkávají až na závěr obřadu, rodiče manželky na obřad vůbec nesmí. Zajímavostí je, že v Rusku je manželství možné uzavřít až od 18 let (stejně jako řídit auto nebo střílet z pistole). Soud pak může schválit sňatek už od 16 let, ovšem v Čečensku byl tento věk snížen až na 14 let. Novému manželskému páru kromě vzácných hostů z velvyslanců některých zemí popřál i nejmocnější muž Ruska, prezident Vladimir Putin.

"Vážený Vladimire Vladimiroviči! Jménem celé naší rodiny bych Vám rád vyjádřil hlubokou vděčnost za Vaše osobní blahopřání vnukovi prvního prezidenta Čečenské republiky, hrdinovi Ruska Achmatu-Hadži Kadyrovovi, Adamu Kadyrovovi k jeho vstupu do rodinného života," napsal vděčně na svůj Telegram ženichův otec, čečenský lídr Ramzan Kadyrov.

Putinovi také poděkoval za všechna blahopřání a přání čečenskému národu. "Vaše dobré srdce a ušlechtilost jsou to, co na vás hluboce oceňujeme. Toto blahopřání bylo krásným projevem pozornosti, na který nikdy nezapomeneme," přidal ještě Kadyrov.

Kdo je vlastně Adam Kadyrov

Adam Kadyrov se narodil v roce 2007. Zatím ještě ani nedosáhl dospělosti, ale už stihl získat více ocenění a vyznamenání, než většina lidí dostane za celý svůj život. Je Hrdinou Čečenské republiky, má medaile Čest vlasti a vyznamenání Za zásluhy o islám.

Na veřejnosti se zatím nejvíce proslavil v souvislosti s incidentem, kdy v roce 2023 čečenské úřady zadržely devatenáctiletého Nikitu Žuravela, podezřelého z pálení Koránu. Čečenský prezident Ramzan totiž zveřejnil video, jak jeho syn Adam Žuravela brutálně napadá ve vazbě.

Dynastie Kadyrovců stojí v Čečensku u moci už od roku 1999, kdy otec Ramzana a dědeček Adama - Achmat Kadyrov - přešel ve válce proti Rusku na stranu Moskvy. Když potom za podezřelých okolností Achmat zemřel, Ramzan se ujal moci. Prezidentský úřad zastává už od roku 2007. Poslední dobou se spekuluje o jeho špatném zdravotním stavu a o tom, že by jej Adam mohl v roli čečenského lídra nahradit.

"Čím dál častěji slyším pomluvy o své nemoci. Tvrdí, že umírám a už nemám moc času. Zaprvé, nemoc a smrt jsou cestou každého člověka. Nikdo, kdo je naživu, z této cesty neuteče. Zadruhé, žádná nemoc ani hrozba život nezkracují. Jeho délku určuje jen ten, kdo vám vdechl život," brání se proti nařčením Ramzan na videu, které zveřejnil před měsícem.