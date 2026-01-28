Přeskočit na obsah
Zahraničí

Putin bude se syrským prezidentem jednat o ruských vojácích v Sýrii

ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho syrský protějšek Ahmad Šara budou ve středu jednat o ruské vojenské přítomnosti v Sýrii, uvedl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

Tajné služby si o Putinově zdraví protiřečí. Šéf CIA o něm žertoval a vyvolal smích
Tajné služby si o Putinově zdraví protiřečí. Šéf CIA o něm žertoval a vyvolal smích
Oba prezidenti mají mezi čtyřma očima a u pracovního oběda jednat také o hospodářské spolupráci a situaci na Blízkém východě. Agentury mezitím oznámily, že Šara přicestoval do Moskvy.

Peskov se odmítl vyjádřit ke zprávám, podle kterých nový režim v Damašku jedná s Moskvou o vydání svrženého syrského vládce Bašára Asada z ruského exilu. „Téma Asada nijak nekomentujeme,“ řekl.

Mluvčí Kremlu na ministerstvo obrany odkázal novinářské otázky na zprávy o stahování ruských sil z letiště v Kámišlí v provincii Hasaka na severovýchodě Sýrie, kde se odehrávají střety mezi syrskou armádou a kurdskými bojovníky.

Rusko mělo v oblasti spravované Kurdy svou klíčovou vojenskou základnu od roku 2019. Využívalo ji zejména ke zmírňování napětí mezi Kurdy a sousedním Tureckem, ale také pro koordinaci s tehdejší vládou v Damašku.

Rusko bylo klíčovým spojencem bývalého prezidenta Asada, kterého islamistická koalice vedená Ahmadem Šarou svrhla v prosinci 2024 po více než deseti letech občanské války.

Macinka tvrdí, že stejně jako v případě muniční iniciativy by dokázal zatlačit na Tomia Okamuru, ať souhlasí i s předáním čtyř letadel L-159 Alca ukrajinské armádě.

