Putin bude se syrským prezidentem jednat o ruských vojácích v Sýrii

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho syrský protějšek Ahmad Šara budou ve středu jednat o ruské vojenské přítomnosti v Sýrii, uvedl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.
Oba prezidenti mají mezi čtyřma očima a u pracovního oběda jednat také o hospodářské spolupráci a situaci na Blízkém východě. Agentury mezitím oznámily, že Šara přicestoval do Moskvy.
Peskov se odmítl vyjádřit ke zprávám, podle kterých nový režim v Damašku jedná s Moskvou o vydání svrženého syrského vládce Bašára Asada z ruského exilu. „Téma Asada nijak nekomentujeme,“ řekl.
Mluvčí Kremlu na ministerstvo obrany odkázal novinářské otázky na zprávy o stahování ruských sil z letiště v Kámišlí v provincii Hasaka na severovýchodě Sýrie, kde se odehrávají střety mezi syrskou armádou a kurdskými bojovníky.
Rusko mělo v oblasti spravované Kurdy svou klíčovou vojenskou základnu od roku 2019. Využívalo ji zejména ke zmírňování napětí mezi Kurdy a sousedním Tureckem, ale také pro koordinaci s tehdejší vládou v Damašku.
Rusko bylo klíčovým spojencem bývalého prezidenta Asada, kterého islamistická koalice vedená Ahmadem Šarou svrhla v prosinci 2024 po více než deseti letech občanské války.
Už žádní mrtví na silnicích. Norsko zvažuje snížit rychlost aut na tempo hlemýždě
Strategie úřadů počítá se snížením maximální povolené rychlosti na silnicích mimo obec. Limity v Norsku jsou přitom už teď jedny z nejnižších v Evropě, záměr proto mezi tamními motoristy vyvolává nevoli.
Proč se Trump takhle chová? Překvapivá odpověď leží ve wrestlingových zápasech
Americký prezident budí emoce a vyvolává nejistotu nejen u svých nepřátel, ale i u spojenců a partnerů. Každý den plní média. Jak rozumět tomu, co chce? A jaký vlastně je?
Policie v Plzni prověřuje vyhrožování nožem mezi žáky základní školy
Plzeňští kriminalisté se zabývají oznámením o možném vyhrožování mezi žáky jedné ze základních škol ve městě, informovala policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Okamura ostře proti koaličnímu kolegovi Macinkovi: „Mě by nepřesvědčil“
Zveřejnění nočních textových zpráv Petra Macinky, jimiž častoval prezidentova poradce Petra Koláře, oživilo kauzu L-159. Tedy nepředání čtyř letounů z výzbroje české armády Kyjevu, který je potřebuje k likvidaci ruských dronů. I když Macinka v textovkách tvrdí, že by dokázal k souhlasu s darováním bitevníků ukrajinské armádě přemluvit Tomia Okamuru, ten se teď proti slovům ministra ohradil.
ŽIVĚOpozice chce kvůli zprávám ministra Macinky hlasování o nedůvěře vládě
Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. Na tiskové konferenci to ve středu oznámili zástupci všech pěti opozičních stran.