Zahraničí

Půlmilionová pokuta a tři měsíce vězení. Takhle skončil lupič hadů v Austrálii

ČTK

Australský soud ve středu vyměřil 48letému Clintonovi Spiteriovi pokutu 33.615 australských dolarů (přes 487 tisíc Kč) a tříměsíční podmíněný trest vězení poté, co se přiznal k ulovení několika vzácných hadů v národním parku na severovýchodě kontinentu. Napsal to australský web ABC.

Justice, soud, odsouzený, rozsudek, soudní síň, policejní pouta, soudní přelíčení, ilustrační foto
Spiteri už dříve dostal za podobný trestný čin v sousedním státě Nový Jižní Wales 12měsíční podmíněný trest. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
Spiteri se před soudem australského státu Queensland přiznal k šesti obviněním souvisejícím s odchytem a odvozem chráněných krajt zelených a ke dvěma obviněním týkajícím se nezákonného odchycení dvou bojg hnědých. Těmto osmi obviněním čelí i jeho dva spolupachatelé.

Všichni tři činy provedli mezi koncem prosince 2024 a začátkem ledna 2025 v národním parku Kutini-Payamu na severu Queenslandu. Strážci spolu s policií později našli háčky na hady i samotné plazy, které nezraněné vrátili do volné přírody. Spiteri už dříve dostal za podobný trestný čin v sousedním státě Nový Jižní Wales 12měsíční podmíněný trest.

Krajta zelená, kterou v Austrálii chrání zákon, je považována za téměř ohroženou. Druh je endemický v částech tropického severního Queenslandu, v Papuy-Nové Guineji a na některých indonéských ostrovech.

Na černém trhu v Evropě nebo na Filipínách by mohl vynést až 50 tisíc dolarů, v Austrálii by to legálně bylo 350 dolarů. Bojgy jsou také chráněné, ale takzvaně málo dotčené, což znamená, že u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Nový případ pašeráctví se objevil den poté, co sydneyský soud uložil 61letému Australanovi osm let vězení za to, že se pokusil ze země vyvézt stovku původních druhů agam a dalších plazů v sáčcích na popcorn a plechovkách od sušenek.

