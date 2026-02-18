Půlmilionová pokuta a tři měsíce vězení. Takhle skončil lupič hadů v Austrálii

Australský soud ve středu vyměřil 48letému Clintonovi Spiteriovi pokutu 33.615 australských dolarů (přes 487 tisíc Kč) a tříměsíční podmíněný trest vězení poté, co se přiznal k ulovení několika vzácných hadů v národním parku na severovýchodě kontinentu. Napsal to australský web ABC.
Spiteri se před soudem australského státu Queensland přiznal k šesti obviněním souvisejícím s odchytem a odvozem chráněných krajt zelených a ke dvěma obviněním týkajícím se nezákonného odchycení dvou bojg hnědých. Těmto osmi obviněním čelí i jeho dva spolupachatelé.
Všichni tři činy provedli mezi koncem prosince 2024 a začátkem ledna 2025 v národním parku Kutini-Payamu na severu Queenslandu. Strážci spolu s policií později našli háčky na hady i samotné plazy, které nezraněné vrátili do volné přírody. Spiteri už dříve dostal za podobný trestný čin v sousedním státě Nový Jižní Wales 12měsíční podmíněný trest.
Krajta zelená, kterou v Austrálii chrání zákon, je považována za téměř ohroženou. Druh je endemický v částech tropického severního Queenslandu, v Papuy-Nové Guineji a na některých indonéských ostrovech.
Na černém trhu v Evropě nebo na Filipínách by mohl vynést až 50 tisíc dolarů, v Austrálii by to legálně bylo 350 dolarů. Bojgy jsou také chráněné, ale takzvaně málo dotčené, což znamená, že u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.
Nový případ pašeráctví se objevil den poté, co sydneyský soud uložil 61letému Australanovi osm let vězení za to, že se pokusil ze země vyvézt stovku původních druhů agam a dalších plazů v sáčcích na popcorn a plechovkách od sušenek.
ŽIVĚEET 2.0 od ledna: vláda slibuje miliardy, opozice varuje před byrokracií
Stát spustí nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Pro nejmenší podnikatele nebude povinný. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) očekává přínos 14 až 15 miliard korun ročně. Opozice tvrdí, že evidence rozpočtu nepomůže a přinese jen více byrokracie. Návrh nyní míří do připomínkového řízení.
ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku
Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.
"Tak co, báli jste se, že vypadneme?" Slováci v laufu: Chceme vybouchat co nejvíc
Slovenští hokejisté letí olympijským turnajem v Miláně, ve čtvrtfinále suverénně spláchli Němce 6:2 a zahrají si o medaili. Postupová euforie z hráčů tryskala na všechny strany. Před čtyřmi lety v Pekingu sice Slováci vybojovali senzační bronz, ale svou jízdou v Itálii nadchli ještě více.
VIDEO: Když vám v cílové rovince dýchá na záda Nazgul. Olympiáda má nového hrdinu
Zimní olympijské hry v Itálii zatím nabídly tradiční mix dechberoucích triumfů, ale ve středu se k napětí a dramatům přidal nečekaný „závodník“. Během ženského sprintu dvojic v běhu na lyžích v Teseru se na trať připletl pes připomínající vlka.
Senzační medaile byla blízko. Biatlonistky bez Davidové naháněly největší favoritky
Biatlonistky Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková skončily páté ve štafetě na olympijských hrách v Itálii. Před závěrečným úsekem se držely ve hře o medaili, nakonec ztratily po trestném kole finišmanky Vinklárkové minutu na bronz. Zvítězily Francouzky před Švédkami a Norkami.