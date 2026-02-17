Přeskočit na obsah
17. 2.
Mučili kočku a natáčeli si to. Pachatelům hrozí až tři roky vězení

ČTK

Policie obvinila dva lidi z týrání kočky na Litoměřicku. Jsou stíháni na svobodě, uvedli to v úterý policisté na síti X. Policejní mluvčí Pavla Kofrová ČTK informovala, že jeden obviněný je dospělý a jeden mladistvý. V případě prokázání viny dospělému hrozí až tři roky vězení, maximální trestní sazba u mladistvých je poloviční. Mladšímu obviněnému proto hrozí nejvýše 1,5 roku za mřížemi.

Zahraničí / Ilustrační snímek / Vězení / Mříže / Odsouzený / Výkon trestu / Ruce
Dvojice se bavila trápením kočky, kterou umístila do sušičky. (Ilustrační foto)Foto: iStock
Obvinění si nebývale kruté zacházení se zvířetem natočili. Audiovizuální materiály, na kterých je čin zachycen, má policie k dispozici. Na případ upozornila CNN Prima News, která video zveřejnila. Dvojice se bavila trápením kočky, kterou umístila do sušičky. Video pokračuje tím, že její bezvládné tělo okusuje pes.

Psa, který se ve videu objevil, si podle dostupných informací odvedl bezprostředně po události příbuzný jednoho z obviněných. "Tento rodinný příslušník má nyní psa v péči," řekl už dřív ČTK mluvčí policie David Novák.

"V případě mladistvé osoby platí mírnější hranice než pro dospělé a trestní sazba se snižuje zhruba na polovinu. U mladistvého se jedná o provinění a u dospělé osoby o trestný čin," uvedla to v úterý mluvčí Kofrová.

Policisté zároveň vyzvali veřejnost, aby nebrala zákon do vlastních rukou. "Jakékoli projevy, vyhrožování či snaha o vlastní řešení incidentu mohou vést pouze k dalším problémům," upozornila policie.

Lidé se podle serveru Deník.cz opakovaně vypravili do místa údajného bydliště jednoho z obviněných. V obci na Litoměřicku uspořádali protestní akci, kterou chtěli upozornit na podle nich nízké tresty za ubližování zvířatům. Na protesty dohlížela policie.

Podobné protesty vyvolal i případ utýraného jezevčíka v Teplicích na podzim 2024. Incident se nedávno dostal před teplický okresní soud. Obžalovaní tehdejší partneři se hlavního líčení neúčastnili. Zvíře se po dlouhodobém týrání podle žalobce uškrtilo na vodítku uvázaném za kliku balkonových dveří.

