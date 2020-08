Pošta v USA varuje, že nestihne doručit korespondenční hlasy a některé pak propadnou

Americká federální pošta nedávno vydala varování pro většinu amerických států, že v nich možná nebude schopna doručit korespondenční hlasy zaslané do listopadových prezidentských voleb dostatečně včas na to, aby mohly být započítány. Podle listu The Washington Post tím ještě navýšila zmatky kolem nejsledovanějších světových voleb, jejichž průběh značně znejistěla pandemie covidu-19.

Americká poštovní služba (USPS) zaslala koncem července dopis činitelům ze 46 amerických států a federálního okrsku, v němž leží metropole Washington. V nich tamní úřady varuje před možností, že hlasovací lístky zaslané krátce před termínem pro jejich odeslání možná nebude schopna doručit včas volebním komisím. Podle deníku Washington Post tak hrozí, že i pokud lidé splní podmínky pro hlasování poštou stanovené v jejich státě, může se stát, že jejich hlas propadne. Občanům 31 států tak USPS například radí, aby svoje hlasy odeslaly raději s nejméně týdenním předstihem před 3. listopadem, kdy se volby konají, nehledě na termíny stanovené místními volebními úřady. Související Trumpovi klesla od nástupu do funkce hodnota jeho majetku. Může za to i pandemie "Poštovní služba žádá po volebních činitelích a voličích, aby realisticky zvážili, jak pošta funguje," uvedla ve vyjádření mluvčí USPS Martha Johnsonová. Řada států v reakci na dopis zahájila snahy o posun některých termínů, například kdy si mohou voliči nejpozději požádat o volební lístek, či do kdy musí jejich hlasy dorazit k volební komisi. Jeden z klíčových takzvaných bitevních států Pensylvánie, u níž se těžko předpovídá, k jakému kandidátovi se přikloní, chce například dovolit termín pro doručení až tři dny po samotných volbách. Na výsledek letošního hlasování se tak možná bude čekat i několik dní. Pozorovatelé se přitom obávají opakovaní událostí z některých států, kde se po letošních primárních volbách rozhořely právní bitvy právě kvůli hlasům, jež pošta doručila příliš pozdě. Například v Pensylvánii či na Floridě, která má v nadcházejících volbách zásadní význam, se jednalo o desetitisíce volebních lístků a na oficiální výsledky se tam někde čekalo až několik týdnů. Ohledně korespondenčního hlasování vedou několikaměsíční spor opoziční demokraté s vládnoucími republikány. Demokraté zastávají názor, že by s ohledem na šíření koronaviru měly úřady ulehčit a zpřístupnit zaslání hlasovacích lístků poštou co nejvíce voličům. Republikáni v čele s prezidentem Donaldem Trumpem však tvrdí, že masové hlasování poštou budou nevyhnutelně provázet volební podvody. S tím nesouhlasí řada odborníků, kteří poukazují mimo jiné na to, že čistě korespondenční hlasování je již běžnou praxí ve čtyřech amerických státech, jež s touto metodou dosud nezaznamenaly zásadní problém. Trump tento týden prohlásil, že právě kvůli svému postoji ke korespondenčnímu hlasování nesouhlasí s mimořádnou finanční injekcí pro USPS, která je součástí záchranného ekonomického balíčku navrhovaného demokraty. Část financí by přitom sloužila také na zvládnutí výjimečného přívalu dopisů, který se v souvislosti s volbami očekává. Prezident přitom v minulosti již několikrát otevřeně na veřejnosti prohlásil, že vyšší volební účast spojená s poštovním hlasováním by se podle něj negativně podepsala na volebních vyhlídkách republikánů. Demokraté proto Trumpa osočují z toho, že se svými kroky a prohlášeními snaží nepřímou formou zbavit volebního práva některé Američany a že si připravuje půdu pro to, aby nemusel uznat výsledek voleb, pokud je nevyhraje. Bývalý demokratický prezident Barack Obama v pátek na Twitteru napsal, že Trumpovu administrativu "více znepokojuje potlačování voleb, než potlačování viru". 4:38 V USA zuří covid i vyhrocený boj proti rouškám. Krize zemi svlékla donaha | Video: Martin Krepindl, Blahoslav Baťa, Jakub Zuzánek