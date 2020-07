To má být vtip? Kandidatura Kanyeho Westa může být reklama na album, má to ale háček

Oblíbený americký zpěvák Kanye West je skvělý muzikant a zdatný obchodník. Jeho vyhlášení, že hodlá kandidovat na prezidenta USA, je možná jen propagace jeho nového alba. Ale kdyby to myslel vážně, komu by více překážel, prezidentu Donaldu Trumpovi, nebo jeho demokratickému vyzyvateli Joeu Bidenovi?

Rozhodnutí, že chce kandidovat, Kanye West nejdříve oznámil na Twitteru 4. července na americký Den nezávislosti. O pár dní později úmysl potvrdil v rozhovoru pro časopis Forbes. Tomu kromě jiného řekl, že už nepodporuje současného prezidenta Trumpa.

"Tímto rozhovorem sundavám červenou čepici," pronesl Kanye West s odkazem na jeden ze symbolů Trumpova prezidentství, kterým je červená baseballová čapka s Trumpovým sloganem "Make America Great Again".

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Před necelými dvěma roky měl West právě jednu z těchto čepic na hlavě, když v říjnu 2018 přišel podpořit Trumpa do Bílého domu. V hiphoperském obleku, který připomínal montérky, tehdy vypadal jako česká hračka igráček.

Ale pro Trumpa byla podpora ze strany Westa a jeho manželky Kim Kardashian vítanou pomocí. Mohl poukázat, že má své velké zastánce mezi černochy a celebritami popové společnosti, kteří jsou jinak většinově proti Trumpovi.

Jeden z komentátorů tehdy označil Kanyeho a Kim za Trumpovy "nejoblíbenější maskoty". A dalo by se čekat, že pokud se teď Kanye West prezidenta takto veřejně zřekl, Trump mu nezůstane nic dlužen. S mnohými obdobnými odpadlíky si to v minulosti vždy tvrdě vyřídil na Twitteru nebo v médiích.

Trumpova vstřícnost

Tentokrát je ovšem Trumpova reakce zdaleka shovívavější až vstřícná. "Vždycky tu bude pro nás, a jeho žena (Kim Kardashian) tu bude pro nás. Je to velmi dobrý chlapík, vycházím s ním velmi dobře. A ve výsledku nám dá, myslím, přednost, před kýmkoli jiným," uvedl Trump v rozhovoru pro FOX News.

A na Twitteru pak Trump přeposlal vyjádření jednoho ze svých černošských poradců, člena skupiny Černošské hlasy pro Trumpa, Davida Harrise, podle kterého může jít Westovi o něco jiného, než že by skutečně sám usiloval o Bílý dům.

"Možná se jen snaží od Trumpa distancovat dost na to, aby získal část černošské komunity, která by nevolila Trumpa, ale mohla by volit pro Bidena," naznačil Harris, že Westova úloha by ve skutečnosti mohla být rolí "škodiče", který Joeu Bidenovi vysaje část černošských hlasů, a tím naopak pomůže Trumpovi.

Trump na Twitteru k této hypotéze připojil vlastní komentář: "A to by nemělo být tak těžké. Zkorumpovaný Joe neudělal pro černochy nic dobrého."

Někteří komentátoři a politologové ovšem tuto hypotézu a z ní plynoucí závěr, že případná Westova kandidatura by byla namířena proti Bidenovi, zpochybňují. Upozorňují přitom na průzkumy, které dosud ukazovaly, že Kanye West je ve skutečnosti populárnější mezi republikánskými voliči než mezi demokraty.

That shouldn’t be hard. Corrupt Joe has done nothing good for Black people! https://t.co/R4r0svuT4u — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2020

Podle jiného průzkumu z letošního května Westa vnímá pozitivně jen 29 procent Američanů. Mezi jeho nejvěrnější fanoušky patří hispánci a běloši, nikoliv mladí černoši, tedy skupina, která může být pro Bidena klíčová a přitom nejméně spolehlivá.

"Obliba a sláva nejsou to samé a tato čísla (z průzkumů) potvrzují, co slýcháme i z ulice: mezi Westovými největšími fanoušky je mnoho bílých a Westova kandidatura by zdaleka nepřitahovala jen Afroameričany," napsal k tomu politický reportér David Byler v listu Washington Post.

Podporovatel Musk

Podle analytika Teda Johnsona z Brennanova Centra pro justici při Newyorské univerzitě posuzují mnozí Afroameričané volby a kandidáty zcela pragmaticky. Dají přednost tomu, "kdo má největší šanci na Bílý dům, a tedy i na to, aby prosazoval občanská práva a další klíčová témata".

"A West, který by měl jako kandidát k vítězství velmi daleko, a navíc je znám pro svá kontroverzní rasová prohlášení a má spousta zájmů mimo politiku, by měl problém zaujmout vetší část afroamerické (voličské základny) Joea Bidena," řekl Ted Johnson deníku Washington Post.

Kanye West se pochlubil, že mezi podporovatele jeho kandidatury patří miliardář a vizionář Elon Musk a vyhlásil, že jako prezident by založil novou stranu - Stranu narozenin (Birthday Party), protože po jeho zvolení by Amerika zažívala narozeniny každý den.

Kromě všech těchto vyhlášení ale zatím ve skutečnosti neudělal k potvrzení své kandidatury žádný praktický krok. Zaprvé by se musel jako kandidát zaregistrovat u Federální volební komise (FEC). To ještě neučinil, stejně jako nezačal sbírat podpisy pro svoji kandidaturu v jednotlivých státech USA.

V americkém systému musí nezávislý kandidát v každém jednom státě získat určitý počet podpisů, aby tam byl zapsán na volební lístek. Vyžadovaný počet podpisů se liší. Zatímco v Tennessee stačí 275 ověřených podpisů, tak například na Floridě to musí být nejméně 132 781 podpisů.

When you go to your boys house and you’re both wearing orange 🍊 pic.twitter.com/IyPOdEKaVY — ye (@kanyewest) July 1, 2020

Jednotlivé státy mají navíc různé lhůty pro odevzdání podpisových archů. V pěti státech (Indiana, New Hampshire, Nové Mexiko, Severní Karolína a Texas) přitom už Kanye West tento termín promeškal, ve dvaceti dalších by to musel stihnout do 4. srpna, ve zbytku pak o měsíc později.

"Uvidíme, zda vyjmenování bude 2020, nebo zda to bude 2024 - protože Bůh jmenuje prezidenta. Když vyhraji v roce 2020, bude to Boží vyjmenování. Když vyhraji v roce 2024, bude to Boží vyjmenování," uvedl Kanye West v rozhovoru pro Forbes.

Opět to lze brát jak čisté "selfpromo", reklamu na sebe samého. Nebo jako náznak, jak spekulují někteří komentátoři, že tentokrát, pro volby 2020, Kanye West jen testuje terén, ale že pro některé příští volby nelze jeho vážnou kandidaturu vůbec vyloučit.

Ale než se tak stane, je tady v každém případě Westova pozoruhodná hudba. Jeho nejnovější singl, který je ochutnávkou na jeho blížící se album, odráží aktuální společenské, rasově podbarvené nepokoje v USA.

