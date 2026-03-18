Pondělní úder na nemocnici v Kábulu si podle mise OSN vyžádal 143 obětí

Pondělní útok na nemocnici pro drogově závislé v Kábulu, který afghánská vláda připisuje Pákistánu, má podle mise OSN pro pomoc v Afghánistánu 143 obětí. Ve středu to napsala agentura Reuters. Humanitární organizace Norská rada pro uprchlíky (NRC) podle agentury AFP uvedla, že útok si vyžádal stovky mrtvých a zraněných.
Afghánské vládnoucí islamistické hnutí Tálibán v úterý oznámilo, že při úderu bylo nejméně 408 lidí zabito a 265 dalších zraněno. Pákistán obvinění z útoku odmítá.
Pákistán podle mluvčího Tálibánu Hamdulláha Fitrata na nemocnici zaútočil přibližně ve 21:00 místního času (17:30 SEČ). Úder podle jednoho z lékařů zcela zničil až pět budov. Pákistánské ministerstvo informací už dříve uvedlo, že údery v Kábulu i na východě Afghánistánu "mířily přesně na vojenské zařízení a infrastrukturu podporující teroristy, včetně skladů vojenského vybavení".
NRC působí v několika afghánských regionech. Do léčebného centra pro drogově závislé se její zástupci vydali v úterý ráno. "Na základě toho, co jsme viděli, a toho, o čem jsme mluvili s dalšími (úřady) zapojenými do (záchranných) operací, můžeme říci, že jsou stovky mrtvých a zraněných," uvedl ředitel afghánské pobočky NRC Jacopo Caridi, který mluvil o "hrozných" výjevech.
"Tato budova, která mohla pojmout asi 2000 pacientů, byla velmi těžce poškozena a některé části zcela zničeny. Viděli jsme tam hodně kusů těl. Bylo to šokující... Některé budovy úplně shořely," dodal Caridi. V souvislosti s konfliktem mezi Pákistánem a Afghánistánem také vyzval k ochraně civilistů a dodržování mezinárodního práva a naléhal na mezinárodní společenství, aby spor pomohlo vyřešit.
Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) v úterý vyzval k rychlému, nezávislému a transparentnímu prošetření incidentu.
Boje mezi oběma znepřátelenými zeměmi pokračují už několik měsíců. Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánský režim, že poskytuje útočiště členům pákistánské odnože Tálibánu, známé jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to popírá. TTP je oddělená od afghánského Tálibánu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.
Vztahy mezi Kábulem a Islámábádem se vyhrotily loni v říjnu, kdy při hraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Katarem a Tureckem zprostředkované příměří se dosud víceméně dodržovalo, ale rozhovory nevedly k oficiální dohodě.
Irská policie zajistila dva pozlacené dřevěné relikviáře z 18. století, které byly podle expertů ukradeny před téměř 30 lety z českého kostela. S odvoláním na policii o tom dnes informoval server irské veřejnoprávní stanice RTÉ.
Stačí týden polykat antibiotika a je zaděláno na problém. Léky naruší střevní mikrobiom natolik, že už se nikdy dokonale nezotaví. Zjistili to lékaři z Uppsalské univerzity ve Švédsku. Ničivé následky jediné antibiotické kúry dokázali ve střevě pacientů vystopovat ještě po osmi letech. Největší paseku tam podle nich zanechají širokospektrální antibiotika. Oslabený mikrobiom může spustit cukrovku.
O sexuálních predátorech se ve společnosti mluví stále častěji, především v souvislosti s ochranou dětí. Je to téma, které vyvolává silné emoce, a není proto divu, že se jím zabývá i věda. Nová zahraniční studie odhalila, že řada mužů by zvážila zneužití dítěte, kdyby věděli, že se o tom nikdo nedozví. Pro Česko relevantní data k dispozici zatím nejsou, podle odborníků může být situace podobná.
Prezident Petr Pavel podepíše zákon o státním rozpočtu v pátek. Po schůzce s hlavou státu to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Po podpisu hlavy státu může vyjít zákon o rozpočtu ve Sbírce zákonů, tím skončí rozpočtové provizorium, ve kterém Česko hospodaří od začátku roku. Státní rozpočet, který schválila sněmovna, počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun.