Pákistánský útok na nemocnici v Kábulu zabil podle afghánské vlády 400 lidí

Při pákistánském útoku na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu zemřelo 400 lidí, uvedl v úterý zástupce mluvčího afghánského vládního islamistického hnutí Tálibán Hamdulláh Fitrat. Pondělní úder podle něj zranil nejméně 250 lidí. Afghánské ministerstvo zdravotnictví dříve informovalo o 200 obětech. Pákistán tvrzení, že zaútočil na nemocnici, odmítl.
"V důsledku úderu byla zničena značná část nemocnice a panují vážné obavy z vysokého počtu obětí," napsal Fitrat na síti X. "Záchranné týmy nyní pokračují v pracích na místě, snaží se dostat pod kontrolu požár a vyzvednout těla zbývajících obětí," doplnil. Pákistán podle něj zaútočil na nemocnici v pondělí přibližně ve 21:00 místního času (17:00 SEČ). Zařízení, které se stalo obětí útoku, podle něj mělo kapacitu 2000 lůžek.
Pákistánské ministerstvo informací již dříve uvedlo, že údery v Kábulu i na východě Afghánistánu "mířily přesně na vojenské zařízení a infrastrukturu podporující teroristy včetně skladů vojenského vybavení".
Boje mezi oběma znepřátelenými zeměmi pokračují už několik měsíců a podle agentury AP patří k nejkrvavějším za poslední roky. Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánský režim, že poskytuje útočiště členům pákistánské odnože Tálibánu, známé jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to popírá. TTP je oddělená od afghánského Tálibánu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.
Vztahy mezi Kábulem a Islámábádem se vyhrotily loni v říjnu, kdy při hraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Katarem a Tureckem zprostředkované příměří se dosud víceméně dodržovalo, ale rozhovory nevedly k oficiální dohodě.
