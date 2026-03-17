Reklama
Reklama
Pákistánský útok na nemocnici v Kábulu zabil podle afghánské vlády 400 lidí

ČTK

Při pákistánském útoku na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu zemřelo 400 lidí, uvedl v úterý zástupce mluvčího afghánského vládního islamistického hnutí Tálibán Hamdulláh Fitrat. Pondělní úder podle něj zranil nejméně 250 lidí. Afghánské ministerstvo zdravotnictví dříve informovalo o 200 obětech. Pákistán tvrzení, že zaútočil na nemocnici, odmítl.

Aftermath of an air strike in Kabul
Rehabilitační nemocnice pro uživatele drog v Kábulu po útoku. (úterý, 17. března 2026)Foto: REUTERS
Reklama

"V důsledku úderu byla zničena značná část nemocnice a panují vážné obavy z vysokého počtu obětí," napsal Fitrat na síti X. "Záchranné týmy nyní pokračují v pracích na místě, snaží se dostat pod kontrolu požár a vyzvednout těla zbývajících obětí," doplnil. Pákistán podle něj zaútočil na nemocnici v pondělí přibližně ve 21:00 místního času (17:00 SEČ). Zařízení, které se stalo obětí útoku, podle něj mělo kapacitu 2000 lůžek.

Pákistánské ministerstvo informací již dříve uvedlo, že údery v Kábulu i na východě Afghánistánu "mířily přesně na vojenské zařízení a infrastrukturu podporující teroristy včetně skladů vojenského vybavení".

Související

Boje mezi oběma znepřátelenými zeměmi pokračují už několik měsíců a podle agentury AP patří k nejkrvavějším za poslední roky. Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánský režim, že poskytuje útočiště členům pákistánské odnože Tálibánu, známé jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to popírá. TTP je oddělená od afghánského Tálibánu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.

Vztahy mezi Kábulem a Islámábádem se vyhrotily loni v říjnu, kdy při hraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Katarem a Tureckem zprostředkované příměří se dosud víceméně dodržovalo, ale rozhovory nevedly k oficiální dohodě.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
I když se nyní Petr Macinka snaží tvrdit, že podnikatel Richard Chlad (uprostřed) je pouze kamarádem Filipa Turka a nevelkým sponzorem Motoristů, normalizační ideolog SSM a politický lektor KSČ měl až doteď ke straně velmi blízko a často byl s jejími politiky vidět. Na snímku z října 2025 z finále volební kampaně s Oto Klempířem a Igorem Červeným.
„Strejda Ričrd?“ Motoristé dávají ruce pryč od ideologa svazáků, prý jen „kamarád Filipa“

Poté, co deník Aktuálně.cz upozornil, že Richard Chlad, podnikatel a sponzor Motoristů, se v 80. letech realizoval jako ideolog Svazu socialistické mládeže (SSM) a politický lektor KSČ, strana od něj dává ruce pryč. Předseda Petr Macinka teď tvrdí, že Chlad je pouze kamarádem Filipa Turka. A že Motoristům daroval celkově „ jen“ sto tisíc korun. Sám Chlad však mluví o daleko vyšších sumách.

A general view of the U.S. Embassy in Baghdad
ŽIVĚ Čtyři mrtví v Bagdádu, drony útočily i na americkou ambasádu

V Bagdádu v úterý při vzdušných úderech zemřeli čtyři lidé, informovala agentura AFP. Podle bezpečnostních složek jsou mezi oběťmi dva íránští poradci, kteří působili v proíránských iráckých ozbrojených skupinách. Agentura Reuters uvedla, že rakety a nejméně pět dronů útočily také na americkou ambasádu v Iráku, o obětech neinformovala.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama