Po Paříži zavádí plošnou třicítku v centru i Řím, bude platit od čtvrtka

Řím zavádí plošné omezení rychlosti pro motorová vozidla na 30 kilometrů v hodině v celém středu města. Napsala to agentura ANSA. Nový limit začne platit ve čtvrtek a vztahovat se bude i na dalších tisíc ulic mimo centrum.
Radnice odůvodňuje snížení povolené rychlosti z 50 kilometrů za hodinu snahou o větší bezpečnost.
Snížená rychlost 30 kilometrů v hodině bude platit ve střední části města, kterou pokrývá zóna s omezenou dopravou Ztl. Jedná se o širší historické centrum na pravé straně Tibery a část historického centra na levé straně řeky. Limit bude platit i na větších tazích v centru.
Hlavním důvodem opatření je snížení závažných dopadů dopravních nehod, a to především při střetech motorových vozidel s chodci. "Snížíme tak riziko úmrtí," uvedl radní pro dopravu Eugenio Patané.
K snížení rychlosti na 30 kilometrů za hodinu přistoupila například Paříž, která ho zavedla i mimo historické centrum. V Itálii plošné snížení povolené rychlosti z obvyklých 50 km/h na 30 km/h zavedla v roce 2024 Bologna. Proti opatření silně protestovaly pravicové strany. Levicová radnice však tvrdí, že v první roce opatření klesl počet mrtvých při silničních nehodách o třetinu.
Praha 4 mrakodrap na Budějovické nechce, bude se bránit u soudu
Městská část Praha 4 podá žalobu proti územnímu rozhodnutí pražského magistrátu, které umožňuje výstavbu více než 70 metrů vysoké administrativní budovy na rohu Budějovické a Vyskočilovy ulice.
Muži, který vraždil a pak utekl z Bohnic, změnil soud léčení na detenci
Muži, který v nepříčetnosti zavraždil jiného, další lidi napadl a poté dvakrát utekl z pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích, dnes změnil soud ochranné léčení na zabezpečovací detenci, řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
ŽIVĚUkrajina má nového ministra obrany. Slíbil zásadní revizi mobilizace
Ukrajinští poslanci dnes většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Oznámila to ukrajinská média. Fedorov, který byl až dosud vicepremiérem a ministrem digitalizace, po hlasování složil přísahu jako ministr obrany.
Plzeň potvrdila odchod velké hvězdy Durosinmiho, pryč zamířil i obránce Markovič
Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi odchází z Plzně doposledního celku itlaksé Serie A v Pise. Srbský obránce Svetozar Markovič po dvou sezonách přestupuje do Slovanu Bratislava.