Benative
14. 1. Radovan
Zahraničí

Po Paříži zavádí plošnou třicítku v centru i Řím, bude platit od čtvrtka

ČTK

Řím zavádí plošné omezení rychlosti pro motorová vozidla na 30 kilometrů v hodině v celém středu města. Napsala to agentura ANSA. Nový limit začne platit ve čtvrtek a vztahovat se bude i na dalších tisíc ulic mimo centrum.

Římská pýcha - koloseum
Římská pýcha - koloseumFoto: Aktuálně.cz
Radnice odůvodňuje snížení povolené rychlosti z 50 kilometrů za hodinu snahou o větší bezpečnost.

Snížená rychlost 30 kilometrů v hodině bude platit ve střední části města, kterou pokrývá zóna s omezenou dopravou Ztl. Jedná se o širší historické centrum na pravé straně Tibery a část historického centra na levé straně řeky. Limit bude platit i na větších tazích v centru.

Hlavním důvodem opatření je snížení závažných dopadů dopravních nehod, a to především při střetech motorových vozidel s chodci. "Snížíme tak riziko úmrtí," uvedl radní pro dopravu Eugenio Patané.

K snížení rychlosti na 30 kilometrů za hodinu přistoupila například Paříž, která ho zavedla i mimo historické centrum. V Itálii plošné snížení povolené rychlosti z obvyklých 50 km/h na 30 km/h zavedla v roce 2024 Bologna. Proti opatření silně protestovaly pravicové strany. Levicová radnice však tvrdí, že v první roce opatření klesl počet mrtvých při silničních nehodách o třetinu.

