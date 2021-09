Snížit rychlost na 30 km/h jako v Paříži? Následovala by defenestrace, míní primátor

Vojtěch Štěpán

V Paříži před týdnem plošně snížili maximální povolenou rychlost na 30 km/h. Opatření má, krom předpokládaného ekologického přínosu, snížit hluk a počet dopravních nehod. Deník Aktuálně.cz zjišťoval, zda podobné opatření plánují zavést i česká města. „Je potřeba se rozhodnout, jestli chceme budovat města pro lidi, nebo pro auta,“ říká expert.

Třicítkou se od začátku září jezdí po všech pařížských ulicích mimo velké dopravní tepny a městský okruh. Opatření zavedla starostka ze Socialistické strany (Parti socialiste) Anna Hidalgová. Podle vyjádření pařížské radnice je cílem snížení hluku a počtu nehod. Opatření mají mít také ekologický přínos a měla by též prospět chodcům a cyklistům, pro které bude pohyb v ulicích bezpečnější.

Obecně se přitom předpokládá, že mnohé řidiče zdlouhavý průjezd městem otráví tak, že za volant příště raději vůbec neusednou a pojedou veřejnou dopravou či půjdou po svých. Tím pochopitelně aut v ulicích ubude. Někteří tuzemští dopravní experti, na které se redakce Aktuálně.cz obrátila, však předpokládají, že plošné omezení rychlosti naopak povede k dopravním zácpám.

Redakce rovněž oslovila představitele několika desítek největších českých měst s dotazem, jaký názor na snížení rychlosti mají a zda něco podobného také neplánují. Odpovědělo pětatřicet radnic či magistrátů. Plošné omezení neplánuje zavést žádná. I když určitá opatření se chystají.

„Rozhodnutí paní starostky Hidalgové dává smysl. Paříž díky tomu získá větší kapacitu komunikací, protože auta pojedou plynuleji a také nebudou muset mít tak velké rozhledy před křižovatkami,“ míní pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (nestraník za Praha sobě). Omezení rychlosti v Praze je však podle něj na rozhodnutí jednotlivých městských částí - a těch je sedmapadesát, nikoliv na magistrátu. Direktivní plošné snížení rychlosti se tedy v české metropoli neplánuje.

Odlišně se na problematiku dívají v Teplicích. „Úpravy v dopravě, zákazy, příkazy včetně limitů rychlosti jsou specifické pro každé město či zemi. Nelze slepě po vzoru jednoho města zavádět pravidla v městě druhém,“ říká primátor severočeského lázeňského města Hynek Hanza (ODS).

„Kdyby naše padesátitisícové město ležící v České republice mělo dělat úpravy v dopravě po vzoru každé světové metropole, tak bychom celý rok nedělali nic jiného a naši občané by brzy provedli první teplickou defenestraci. A právem,“ dodává primátor Teplic.

Opatření odmítají například i v Liberci a poukazují na možné problémy, které se zavedením souvisí. „Na takto plošné omezení rychlosti se nechystáme a ani na to legislativa České republiky není připravena. Když totiž nějakou komunikaci chceme zklidnit na třicítku musíme spolu s tím udělat také opatření, jako jsou třeba prahy či zúžení. To se šmahem v celém městě udělat nedá,“ popisuje náměstek libereckého primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberec).

Města pro lidi

Plošná omezení nepodporují ani někteří experti. „V určitých ulicích je to dobré kvůli větší bezpečnosti. Ale na normálních komunikacích, a hlavně na síti hlavních komunikací, to nemá cenu. To zastavíme život ve městě,“ říká Ludvík Šajtar ze společnosti Satra, která se věnuje stavbě komunikací.

Naopak expert na dopravu Jaroslav Novák z Univerzity Pardubice by podobná opatření uvítal. „Je potřeba se rozhodnout, jestli chceme budovat města pro lidi, nebo pro auta. Snížení rychlosti je krok dobrým směrem a může i někoho motivovat k tomu, aby místo autem, které zabírá deset metrů čtverečních, a to ať jede nebo nejede, šel na kratší vzdálenosti raději pěšky, jel na kole nebo si vzal elektrickou koloběžku. V tom případě totiž rozměry dopravujícího se člověka mnohem více korespondují s rozměry našich měst.“

Podle Nováka by snížení maximální povolené rychlosti tedy mohlo vést ke snížení počtu aut ve městě. „Města by přestala být parkovištěm a jízdní dráhou a stala by se místem pro život a pro lidi,“ doplňuje expert.

V Česku již dnes fungují zóny, byť jde zpravidla o několik málo přilehlých ulic, ve kterých je maximální povolená rychlost právě 30 km/h. Jejich rozšíření plánují například ve Frýdku-Místku i dalších městech. „Máme v plánu takzvané zóny 30 rozšiřovat na další obytné oblasti. Dalším krokem budou hlavní ulice. Omezení rychlosti je moderní trend, který chceme postupně zavádět,“ popisuje zdejší náměstek primátora pro dopravu Leonard Varga (Piráti).

„Je prokázáno, že v případě kolizí auta s chodcem či cyklistou se zásadně snižují důsledky takových dopravních nehod. V těchto zónách také často platí přednost zprava, což vede ke zvýšené pozornosti řidičů,“ doplňuje tisková mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá. I v Olomouci plánují rozšiřovat zóny 30, a to například v oblasti sídliště Tabulový vrch, v ulicích Na Vozovce a Polívkova a v městských částech Droždín a Holice.

Omezení už platí v rezidenčních oblastech

Podobě k omezení přistupují i v Brně. „Zóny 30 se v Brně už vyskytují a jsou obecně v ulicích čím dál obvyklejší. Sjednocení reálné rychlosti řidičů přispívá k bezpečnosti pro pěší i motoristy a cyklisty,“ říká tisková mluvčí brněnského magistrátu Anna Dudková.

"Třicítkové zóny" v současné době zavádí i na druhé straně republiky - v Plzni. „Omezení rychlosti na 30 km/h postupně zavádíme v rezidenčních oblastech. Plánujeme v nejbližší době formou zóny 30 osadit například celé území západně od Slovanské třídy nebo podstatnou část městského obvodu Lhota,“ upřesňuje náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule (TOP 09).

Ve všech zmíněných případech ovšem o plošná omezení po vzoru Paříže nejde. A z odpovědí radnic a magistrátů vyplývá, že se s nimi tuzemská města alespoň pro bližší budoucnost ani nepočítají.

„O tomto omezení neuvažujeme. Valašské Meziříčí je tranzitním uzlem, kde se kříží dvě silnice 1. třídy. Denní průjezd na každé z nich je zhruba dvacet tisíc aut. Obávám se, že zpomalení dopravy na tuto rychlost by vedlo k dopravním komplikacím,“ vysvětluje, proč rychlost nesnižovat, starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO).

Rychlost nechtějí snižovat například ani v Mladé Boleslavi, Třinci, Trutnově, Ústí nad Labem, Kroměříži či v Krnově. Vesměs všechny radnice argumentují tím, že by opatření přineslo dopravní komplikace v ulicích.

O nich hovoří i expert na dopravu Petr Moos z Českého vysokého učení technického v Praze. „Padesátikilometrová rychlost v obci a ve městech je přiměřená. V tom smyslu, že omezení rychlosti tam, kde to není nutné, vede k dopravním zácpám, protože není využitá kapacita komunikace,“ upozorňuje někdejší ministr dopravy ve vládě Josefa Tošovského. Dle Moose však omezení dávají smysl například na úsecích před nemocnicemi či školami.

Plošné snižování maximální povolené rychlosti na 30 km/h je současným evropským trendem. Od května tak třicítkou jezdí řidiči v některých městech ve Španělsku. Od ledna letošního roku platí stejné omezení i v Bruselu. O snížení rychlosti ve městech z původních 50 km/h se diskutuje i v Německu.