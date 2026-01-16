Putin se směje: Navalného kolega se radoval z „denacifikace“, hrozí mu deportace

Na konci prosince se objevila zpráva, že zemřel Denis Kapustin, velitel Ruského dobrovolnického sboru – tedy Rusů, kteří se hlavně z etnických důvodů rozhodli bojovat proti Putinovi, ale ve válce a na ukrajinské straně. Bývalý spolupracovník zemřelého Alexeje Navalného Leonid Volkov smrt oslavil s tím, že jde o nacistu a oslavil „denacifikaci“. Jenže Kapustin žije a Volkovovi teď hrozí deportace.
Z bezpečnostních důvodů se totiž Volkov z Ruska odstěhoval, v současné době žije v Litvě. Pobaltská republika nabídla bezpečný úkryt jemu i některým dalším kritikům ruského režimu, kterým v zemi původu hrozilo zatčení, stejně jako například běloruské opozici.
Otázka je, zda a případně jak dlouho Volkov v Litvě zůstane. Když se o jeho slovech s nelibostí dozvěděl tamní migrační úřad, do celé věci se vložil a ve spolupráci s bezpečnostním úřadem řeší, jestli Volkovovi povolení k pobytu zůstane.
„Případ posoudíme důsledně a komplexně,“ řekl televizi TV3 Remigijus Bridikis, šéf Úřadu státní bezpečnosti. „Momentálně probíhá proces hodnocení,“ dodal neurčitě.
Co ale vlastně Volkov provedl? Na konci prosince přišla zpráva, že velitel Ruského dobrovolnického sboru Denis Kapustin, známý jako Bílý Rex, zemřel na záporožské frontě. Ukázalo se ale, že šlo o krycí operaci ukrajinských tajných služeb.
„Vítej mezi živými,“ řekl mu ve videu šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov.
A právě do Kapustina a Budanova se Volkov v rozmezí mezi oznámením a vyvrácením smrti pustil. Své bývalé kolegyni Anně Tironové z Navalného Fondu boje proti korupci (FBK) napsal zprávu, ve které si nebral servítky. Ta ji následně zveřejnila.
„Nacista zemřel, jeho samotná existence je darem kremelské propagandy. On a jeho klaunský ‚sbor‘ prováděli temnou agendu odporného vesnického politického stratéga Budanova,“ napsal.
„Doufám, že Kapustinovi kumpáni budou následovat. Jermak půjde do vězení, Podoljak půjde do vězení, Budanov půjde do vězení a všichni ostatní pokrytečtí zloději propagandy. A pak bude mít Ukrajina šanci vyhrát. Ale dokud sází na Kapustiny, nemá šanci,“ stojí v další části zprávy, kterou Tironová zveřejnila na Facebooku.
Volkov se hned stal terčem kritiky (například litevský prezident Gitanas Nauséda jeho vyjádření přirovnal k „Putinovu žargonu“), a to i z emigrantských kruhů. Později litevskému portálu lrt.lt Volkov přiznal, že svých slov lituje.
Brání se ale tím, že odmítá myšlenku spolupráce s neonacisty (právě Kapustin vychází z neonacistických kruhů - pozn. red.) a nesouhlasí s tvrzeními, že všichni Rusové nesou kolektivní odpovědnost za ruskou ozbrojenou invazi na Ukrajinu.
Volkovův případ ukazuje na nejednotu ruské opozice, která se mezi sebou dokáže pohádat, aniž by jim k tomu ruský prezident Vladimir Putin musel dávat záminku.
Podobně se v polovině prosince rozhádali další dva významní opozičníci. Vladimir Kara-Murza tehdy rezignoval na své členství v Ruském protiválečném výboru a prohlásil, že nemůže být součástí stejné organizace jako šachový velmistr Garri Kasparov.
Této události podle zdrojů nezávislého webu Meduza předcházela skutečná hádka v pařížské restauraci, kdy měl Kasparov obvinit Kara-Murzu, že si „neodseděl dostatek trestu“ a že jeho uvěznění bylo „PR trikem“.
Kapustin se přestěhoval do Kyjeva v roce 2017, na počátku ruské invaze v roce 2022 založil Ruský dobrovolnický sbor. Ten se proslavil „výjezdy“ na ruské území nebo například tím, že ruské válečné zajatce zpovídají a dělají s nimi rozhovory. Tak se ostatně veřejnost dozvěděla o zajatém Čechovi Jakubovi Jurčagovi, o jehož příběhu web Aktuálně.cz informoval.
Podle manifestu sboru má být jeho cílem svrhnout Vladimira Putina, vytvořit etnický ruský stát bez imperiálních ambicí a zaměřit se na blaho etnických Rusů.
Trump se konečně dočkal, má vysněnou Nobelovu cenu míru. Přestože je nepřenosná
Venezuelská opoziční politička a lauerátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová po čtvrtečním setkání v Bílém domě předala své ocenění americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi svou medaili. Ten se podle zdroje z Bílého domu rozhodl si medaili ponechat, přestože je podle Nobelova výboru nepřenosná. Otázkou podle médií je, jestli tím Machadová něco získá.
ŽIVĚPrezident Petr Pavel dorazil do Kyjeva, na ukrajinskou metropoli mezitím útočily ruské drony
Český prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě Ukrajiny. V pátek ráno přicestoval vlakem do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě, řekl český prezident Petr Pavel po čtvrtečním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově.
Neměl Turek s rozšiřováním NATO pravdu? Trochu ano, ale…
Poslanec a čestný předseda Motoristů a nejnověji také zmocněnec vlády pro Green Deal Filip Turek vyvolal bouři kritiky svými výroky v Kyjevě o tom, že za válku může i špatná zahraniční politika velmocí a rozšiřování NATO. To, že úvahy o členství Ukrajiny v NATO přispěly k ruskému rozhodnutí zahájit agresi, ale většina expertů potvrzuje. Důležitý je ale kontext.
Skvělí M+M. Macháč i Menšík jsou ve finále, zahrají si o druhý titul
Čeští tenisté Tomáš Macháč a Jakub Menšík si zahrají v generálkách na Australian Open o trofeje. Pětadvacetiletý Macháč postoupil do finále na turnaji v Adelaide, o pět let mladší Menšík v Aucklandu. Oba si zahrají o druhý titul na okruhu ATP v kariéře.
Češi řádí v NHL. Pastrňák pečetil výhru Bostonu, Hertl v závěru zachránil Vegas
Český útočník David Pastrňák pečetil v NHL výhru hokejistů Bostonu 4:2 nad Seattlem. Tomáš Hertl gólem sedm vteřin před třetí sirénou pomohl Vegas k výhře 6:5 v prodloužení s Torontem.