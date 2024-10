Nutili ho sedět pod portrétem Putina. Navalnyj mrazivě popisuje svůj život ve vězení

Zemřu tady, napsal ve vazbě ruský opozičník Alexej Navalnyj, který zemřel letos v únoru. Psal o smrti, každodenním životě, o rodině, ale také o politice a válce na Ukrajině. Ukazují to úryvky z jeho pamětí, které vyjdou v angličtině pod názvem Patriot: Paměti 22. října. V pátek je zveřejnil časopis The New Yorker a list The Times.

"Strávím zbytek svých dnů ve vězení a zemřu tady," napsal si Navalnyj v ruském vězení do deníku v únoru 2022, dva roky před svou smrtí. "Nebude se s kým rozloučit. Všechny narozeniny se budou slavit beze mě. Nikdy neuvidím svá vnoučata. Nebudu součástí rodinné historie. Nebudu na žádné fotce," zapsal si o měsíc později. Navalného, známého kritika Kremlu, ruské úřady zadržely v lednu 2021, kdy se do vlasti vrátil po vážné otravě. Když letos 16. února zemřel ve věku 47 let, v trestanecké kolonii na Sibiři si odpykával mimo jiné 19letý trest za extremismus. Podle úřadů zemřel poté, co se mu udělalo náhle zle po návratu z procházky. Související Navalnyj se neměl dostat ven živý. Novinář popsal život Putinova úhlavního nepřítele Navalného okolí i někteří světoví státníci tvrdí, že za úmrtím opozičníka stojí - ať přímo či nepřímo - režim ruského prezidenta Vladimira Putina. Ruský nezávislý investigativní portál The Insider před dvěma týdny informoval, že získal přístup k dokumentům, z nichž vyplývá, že Navalného ve vězení otrávili. Podle dokumentů však úřady záměrně vymazaly zmínky o příznacích, které ruský opozičník vykazoval. Šlo o bolesti břicha, zvracení či křeče, tedy symptomy, které podle lékařů naznačují otravu. Navalnyj se neměl dostat ven živý, říká novinář Podle novináře amerického deníku The Washington Post David M. Herszenhorna bylo předem určeno, že se Navalnyj nikdy neměl dostat ven živý, i když probíhala jednání o možné výměně vězňů, jak také opakovaně tvrdili nejbližší lidé z okolí Navalného. "To bylo jen naoko. Putin totiž chtěl, aby Němci propustili nájemného vraha Vadima Krasikova. Ti se však takové výměně z velmi dobrých důvodů silně bránili. Nakonec s ní ale souhlasili za podmínky, že součástí výměny bude Navalnyj," vysvětlil Herszenhorn v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Související Navalná má za absurdní, že by její muž zemřel kvůli nemocem. Úmrtí chce vyšetřit sama Kreml tehdy na podmínku přistoupil, avšak jen jako, opakuje novinář. "Němci tímto krokem opustili argument, že Krasikova nemohou legálně propustit. Jakmile tento argument padl a Putin zjistil, že by ho propustit mohli, Navalnyj náhle a zcela náhodně zemřel ve vězení," dodává reportér. Sedm hodin za šicím strojem "Jediné, čeho bychom se měli bát, je nechat naši vlast napospas drancování bandy lhářů, zlodějů a pokrytců," napsal do deníku opozičník 17. ledna 2022. V úryvcích také popisuje typický den v trestanecké kolonii: budíček v 06:00, snídaně v 06:20 a nástup do práce v 06:40. "V práci sedíte sedm hodin u šicího stroje na stoličce nižší než je výška kolen," napsal. "Po práci ještě několik hodin sedíte na dřevěné lavici pod portrétem Putina," doplnil. Osada Charp. Ve zdejší trestanecké kolonii zemřel ruský opozičník Alexej Navalnyj. | Foto: Reuters V deníku píše také o své hladovce z dubna 2021, kvůli které každý den zhubl o jeden kilogram, či jak se ve stejnou dobu "poprvé cítí emocionálně i morálně na dně". Navzdory samotě ale zápisky podle agentury AFP prosvítá i Navalného humor - v jedné pasáži například píše, že deník může rodina po jeho smrti zpeněžit, přičemž její tragické okolnosti pomohou "knihu prodat". "Autora knihy zavraždil nechvalně známý prezident. Co víc by si mohlo marketingové oddělení přát?" vtipkuje. V posledním záznamu z ledna 2024 se Navalnyj svěřil, že se jeho spoluvězni i někteří dozorci diví, proč se vracel do Ruska. "Nechci opustit svou zemi ani ji zradit. Jestli vaše přesvědčení za něco stojí, musíte být připraveni ho bránit a v případě potřeby přinést oběti," napsal. Video: Podívejte se na poslední záběry Alexeje Navalného krátce před jeho smrtí 0:24 Navalného ukazují poslední záběry ze soudu před pár dny | Video: Telegram/sotavisionmedia