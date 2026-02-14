Navalnyj byl otráven jedem z žabí kůže, říká zpráva. Ze smrti opozičníka viní Kreml

Pět evropských zemí v čele s Británií tvrdí, že ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj byl před dvěma lety v ruské věznici otráven smrtícím jedem, a nezemřel tedy přirozenou smrtí, jak prohlašuje Kreml. Z útoku přitom viní právě ruský stát. Informují o tom dnes tiskové agentury.
Ministerstva zahraničí Británie, Francie, Německa, Švédska a Nizozemska dnes uvedla, že analýza biologických vzorků z těla Navalného "jednoznačně potvrdila přítomnost epibatidinu". Tento jed pochází z kůže takzvaných šípových žab v Jižní Americe a v Rusku se přirozeně nevyskytuje.
Uvedených pět zemí ve společném prohlášení uvedlo, že jedině "Rusko mělo prostředky, motiv a příležitost k podání tohoto jedu". Rusko hodlají nahlásit Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) za porušení Úmluvy o chemických zbraních, dodala ministerstva.
"Rusko vidělo v Navalném hrozbu. Použitím tohoto typu jedu ruský stát prokázal, jak opovrženíhodnými prostředky disponuje a jaký obrovský strach má z politické opozice," prohlásila britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová na Mnichovské bezpečnostní konferenci.
Navalnyj byl roky tváří ruské opozice a kritizoval režim prezidenta Vladimira Putina, především za korupci. V roce 2020 přežil otravu paralytickou látkou novičok, ze které obvinil Kreml. Ten to odmítl. Po léčbě v Berlíně se v roce 2021 po pěti měsících vrátil do Ruska, kde byl okamžitě zatčen a v několika procesech odsouzen k 19letému vězení. Opozičník vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.
V únoru 2024 Navalnyj náhle a za až dosud nevyjasněných okolností zemřel v trestanecké kolonii na Sibiři ve věku 47 let. Podle ruských úřadů zemřel v důsledku kombinace onemocnění a arytmie. Navalného rodina a spojenci to odmítají a tvrdí, že byl zabit na příkaz Kremlu. Putin označil Navalného smrt za smutnou událost a prohlásil, že byl připraven ho předat Západu v rámci výměny vězňů za předpokladu, že se už nikdy nevrátí do Ruska.
Vdova Julija Navalná už loni v září prohlásila, že laboratorní testy provedené ve dvou zemích ukázaly, že Navalnyj byl otráven. Konkrétní jed nebo chemickou látku tehdy nezmínila, ovšem vyzvala ke zveřejnění výsledků vyšetřování toho, čím přesně byl otráven.
Dnes Navalná uvedla, že si byla "od prvního dne jistá", že byl její manžel otráven, a že nyní existuje i vědecký důkaz. "Putin zabil Alexeje chemickou zbraní," napsala na síti X. "Vladimir Putin je vrah. Musí být hnán k odpovědnosti za všechny své zločiny," prohlásila.
Epibatidin se vyskytuje v přírodě u ekvádorských žab, lze jej však také uměle vyrobit v laboratoři, což byl podle evropských vědců pravděpodobně případ látky použité na Navalného. Na organismus působí podobně jako nervové jedy, neboť způsobuje křeče, záchvaty, zástavu dýchání, zpomalení srdeční činnosti a nakonec smrt.
