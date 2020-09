Situace je vážná, je čas omezit sociální kontakty a hromadné akce, myslí si Hamáček

Středočeská města jsou připravená i na nahrazení členů volební komise, kteří by na poslední chvíli, například kvůli karanténě, nemohli plnit svou roli. Volby do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu se konají v pátek 2. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 3. října od 08:00 do 14:00. Lidé s koronavirem a v karanténě budou volit dříve, na krajským úřadem vyčleněných místech, případně do zvláštní schránky, o kterou musí zažádat na krajském úřadu.