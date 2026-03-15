Přeskočit na obsah
Benative
15. 3. Ida
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Obrazem: Kim Čong-un s dcerou dohlíželi na raketové cvičení, pak šli sázet stromy

North Korean leader Kim oversees test-launch of multiple rocket launchers
North Korean leader Kim oversees test-launch of multiple rocket launchers
North Korea Koreas Tensions
North Korea Koreas Tensions
North Korean leader Kim Jong Un and his daughter Kim Ju Ae attend an event at Saebyeol Street Pond Park, in Pyongyang
Zobrazit
9 fotografií
Severokorejský vůdce Kim Čong-un s dcerou při cvičení raketových jednotek. |
Foto: REUTERS
ČTK

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v sobotu sledoval spolu se svojí dospívající dcerou cvičení svých raketových jednotek. Bylo při něm odpáleno dvanáct přesně naváděných raket velkého kalibru směrem na cíl ve vzdálenosti více než 360 kilometrů od pobřeží země. Uvedla to podle agentury AFP severokorejská státní tisková agentura KCNA.

Cvičení bylo zřejmě odpovědí na společné vojenské manévry USA a Jižní Koreje, které Severní Korea vnímá jako nácvik invaze.

Jihokorejská armáda v sobotu uvedla, že zaregistrovala asi deset balistických střel odpálených směrem na východ z oblasti u Pchjongčchangu. Jihokorejská rada pro národní bezpečnost označila tyto odpaly za provokaci, která porušuje rezoluci Rady bezpečnosti OSN zakazující KLDR jakékoliv balistické aktivity.

Státní agentura uvedla, že rakety vystřelené z „ultrapřesných“ raketometů zasáhly cíl v moři vzdálený 364,4 kilometru. Citovala také vyjádření Kima, který uvedl, že cílem cvičení je zastrašit nepřátele v dosahu 420 km a demonstrovat schopnosti země v oblasti taktické jaderné síly. Dosah 420 km pokrývá oblast od mezikorejské vojenské demarkační linie po jižní cíp Korejského poloostrova.

Související

„Pokud bude tato zbraň použita, vojenská infrastruktura protivníka v jejím dosahu nikdy nepřežije,“ uvedl podle KCNA Kim.

Fotografie KCNA zachytily Kima a jeho dceru, jak procházejí kolem obřích olivově zelených odpalovacích vozidel a sledují odpálení zbraní. Dívka doprovází otce na mnoha významných akcích, například při testech raket a vojenských přehlídkách, od konce roku 2022, což vyvolává spekulace, že je připravována na roli jeho nástupkyně.

Související

Odborníci upozorňují, že velkorozměrové raketomety Severní Koreje překračují hranici mezi dělostřeleckými systémy a balistickými raketami, protože mohou vytvářet vlastní tah a jsou naváděné během letu. Severní Korea uvedla, že některé z těchto systémů mohou nést i jaderné hlavice.

Každoroční jarní cvičení USA a Jižní Koreje nazvané Freedom Shield, které probíhá hlavně jako počítačová simulace velení a plánování, potrvá do 19. března. KLDR na tato cvičení pravidelně reaguje vlastními testy zbraní a ostrou rétorikou.

Prohlédnout 9 fotografií
Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
I když radary MADR (na kopci) ještě pořád nejsou stoprocentně funkční, česká armáda už s nimi trénuje. Takhle třeba v listopadu 2025 zkoušela obranu systémů před nepřátelskými bojovníky.
I když radary MADR (na kopci) ještě pořád nejsou stoprocentně funkční, česká armáda už s nimi trénuje. Takhle třeba v listopadu 2025 zkoušela obranu systémů před nepřátelskými bojovníky.
I když radary MADR (na kopci) ještě pořád nejsou stoprocentně funkční, česká armáda už s nimi trénuje. Takhle třeba v listopadu 2025 zkoušela obranu systémů před nepřátelskými bojovníky.

Česko-izraelský spor houstne. Jeruzalém nechce platit za pozdní dodávku pro armádu

I když zakázku za 3,5 miliardy korun podepsalo ministerstvo obrany už před šesti lety, dodávka mobilních radarů MADR z Izraele stále není kompletní. Tak komplikované zavádění nových systémů prý česká armáda nepamatuje, tvrdí někteří vojáci. Do obřího skluzu se navíc kontrakt dostal i kvůli tomu, že Izrael nedodržoval termíny a radary dodával pozdě. Česko vyměřilo penále, Jeruzalém platit nechce.

