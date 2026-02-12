Kim si zvolil svou nástupkyni. Kdo je budoucí diktátorka Severní Koreje?

Kim Čong-un podle jihokorejských zpravodajců určil svého nástupce. Má jím být jeho třináctiletá dcera Kim Ču-e. Stala by se tak už čtvrtou generací dynastie vládnoucí Severní Koreji. Kdo je dcera dvaačtyřicetiletého diktátora a proč její jmenování vyvolává tolik otazníků?
Jihokorejská Národní zpravodajská služba (NIS) ve čtvrtek sdělila jihokorejským poslancům, že severokorejský diktátor Kim Čong-un si vybral za svou nástupkyni dceru Kim Ču-e.
Zpravodajci k tomuto názoru došli na základě „celé řady událostí“. Například podle toho, že se Kim Ču-e stále častěji objevuje na vysoce sledovaných oficiálních akcích, kde doprovází svého otce.
Poslanec Lee Song-kwen ve čtvrtek podle BBC novinářům řekl, že Ču-e se nyní dostala do fáze „oficiálního určení nástupnictví“. Už dříve ji přitom NIS označovala za osobu, kterou režim na nástupnickou roli připravuje.
Podle zpravodajské služby bude důležitým znamením i to, zda se Ču-e zúčastní únorového sjezdu vládnoucí strany. Při největší politické události v Severní Koreji by měl vůdce země představit priority režimu pro nadcházející období, včetně zahraniční politiky, vojenských plánů a jaderných ambicí.
Kdo je Kimova dcera?
Ču-e je jediným známým potomkem Kim Čong-una a jeho manželky Ri Sol-ču. Podle NIS má severokorejský vůdce ještě staršího syna, ten však nikdy nebyl veřejně představen veřejnosti ani státním médiím.
První zmínky o existenci Ču-e se objevily z velmi nečekaného zdroje. V roce 2013 basketbalista Dennis Rodman deníku The Guardian prozradil, že během návštěvy jeho „přítele“ Kim Čong-una „držel v náručí miminko Ču-e“.
Na veřejnosti se Ču-e, které je dnes pravděpodobně 13 let, poprvé objevila v roce 2022. Státní média ji tehdy ukázala po boku otce při inspekci nejnovější severokorejské mezikontinentální balistické rakety.
Od té doby se dívka ve státních médiích objevuje pravidelně. Kim Čong-una doprovázela i při zahraniční návštěvě v Číně, kam oba dorazili v obrněném vlaku.
Podle poslance Sun-wona naznačuje role, kterou Ču-e při těchto veřejných vystoupeních sehrává, že se již začala podílet na formulování státní politiky. Jednají s ní jako s fakticky druhou nejmocnější osobou v zemi.
Dalším náznakem jejího postavení jsou fotografie zveřejňované státními médii, které mají v Severní Koreji silný symbolický význam. Ču-e na nich často stojí vzpřímeně po boku svého otce, přičemž někdy dokonce působí vyšší než on.
Volba vyvolává řadu nejasností
Ačkoliv jihokorejští zpravodajci považují Ču-e za oficiálně určenou nástupkyni, její volba vyvolává řadu otazníků. Podle BBC je překvapivé, že by si Kim v silně patriarchální severokorejské společnosti vybral za dědice dceru namísto staršího syna.
Mnozí uprchlíci ze Severní Koreje i analytici dlouhodobě považovali představu ženy v čele země za nepravděpodobnou kvůli hluboce zakořeněným tradičním genderovým rolím.
Zároveň zůstává záhadou, proč dvaačtyřicetiletý Kim, který působí relativně zdravě, už nyní určuje svého nástupce.
Jaké změny by případné nástupnictví Ču-e mohlo přinést, zatím není jasné. Po smrti Kim Čong-ila, otce současného vůdce, však mnozí Severokorejci doufali, že jeho mladý syn Kim-Čong-un, vzdělávaný ve Švýcarsku, po nástupu k moci zahájí reformy a otevře zemi světu.
Tyto naděje se však nenaplnily a severokorejský režim se v mnoha ohledech stal ještě represivnějším než dříve.
