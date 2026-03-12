Přeskočit na obsah
Benative
12. 3. Řehoř
Zahraničí

Přesná muška Kim Čong‑una: budoucí dědička říše se učí od nejlepšího

North Korean leader Kim Jong Un visits munitions factory
Přesná muška Kim Čong‑una: nástupkyně se učí od nejlepšího
Přesná muška Kim Čong‑una: nástupkyně se učí od nejlepšího
Přesná muška Kim Čong‑una: nástupkyně se učí od nejlepšího
Přesná muška Kim Čong‑una: nástupkyně se učí od nejlepšího
Kim Čong‑un ve středu na návštěvě muniční továrny testuje ruční zbraně.
Foto: KCNA
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Kim Čong‑un ve středu testoval ruční zbraně v muniční továrně a po jeho boku střílela i Kimova dospívající dcera Kim Ču-e. Fotografie ukazují oba v černých kožených bundách při cvičení s vojenskými činiteli, zatímco spekulace o možné nástupkyni vedení KLDR sílí.

Mimořádná schůze sněmovny k vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury
Mimořádná schůze sněmovny k vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury
Mimořádná schůze sněmovny k vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury

ŽIVĚ „Nejde o zákon o zahraničních agentech,“ tvrdí Babiš k registraci neziskovek

Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Babiše vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve čtvrtek Babiš ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.

Ukrajinský prezident Zelenskyj
Ukrajinský prezident Zelenskyj
Ukrajinský prezident Zelenskyj

ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi

USA by měly ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru s bruselským portálem Politico zveřejněném ve středu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).

