Přesná muška Kim Čong‑una: budoucí dědička říše se učí od nejlepšího

Kim Čong‑un ve středu testoval ruční zbraně v muniční továrně a po jeho boku střílela i Kimova dospívající dcera Kim Ču-e. Fotografie ukazují oba v černých kožených bundách při cvičení s vojenskými činiteli, zatímco spekulace o možné nástupkyni vedení KLDR sílí.
Policie v USA kvůli hlášené střelbě zasahuje v synagoze v Michiganu
Americká policie kvůli hlášenému střelci zasahuje v synagoze ve West Bloomfieldu ve státě Michigan. Informují o tom americká média, která rovněž zveřejnila záběry hustého kouře nad budovou.
ŽIVĚ Izrael intenzivně bombarduje Bejrút, při zásahu tamní univerzity zemřeli pedagogové
Izraelská armáda intenzivně bombarduje centrum Bejrútu, píše agentura Reuters. Dva údery zasáhly budovu v hustě obydlené čtvrti Bášúra, která leží nedaleko od populárních čtvrtí Ašrafíja a Hamra. Izraelský úder na libanonskou veřejnou univerzitu zabil ředitele přírodovědecké fakulty v Bejrútu Husejna Bazího a jeho asistenta.
ŽIVĚ „Nejde o zákon o zahraničních agentech,“ tvrdí Babiš k registraci neziskovek
Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Babiše vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve čtvrtek Babiš ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.
Česká senzace. Tuž slaví životní úspěch, byl i u pádu Klaeba, který se praštil do temene
Český běžec na lyžích Jiří Tuž obsadil životní druhé místo ve sprintu klasickou technikou na Světovém poháru v norském Drammenu. Pátý muž z olympijských her se dostal v elitním seriálu na stupně vítězů poprvé v kariéře.
ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by měly ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru s bruselským portálem Politico zveřejněném ve středu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).