Přeskočit na obsah
Benative
22. 2. Petr
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

"Nikdo nám nebude dávat lekce." Francie si kvůli reakci na smrt studenta předvolá velvyslance USA

ČTK,Zahraničí

Francie si předvolá amerického velvyslance v Paříži Charlese Kushnera kvůli komentáři úřadu ministerstva zahraničí USA ke smrti nacionalistického aktivisty Quentina Deranquea, z jehož zabití jsou obviněni stoupenci krajní levice. Podle agentury AFP to v neděli řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot.

A march in tribute to Quentin Deranque organised by several far-right movements in Lyon
Pochod na počest Quentina Deranquea, mladého krajně pravicového aktivisty ubitého k smrti během násilného útoku krajně levicovými aktivisty. (21. února 2026, Lyon)Foto: Reuters
Reklama

Třiadvacetiletý student Deranque zemřel minulý víkend v Lyonu a jeho smrt vyvolala pobouření ve Francii i v zahraničí.

"Odmítáme jakékoli zneužití této tragédie (...) k politickým účelům," řekl v neděli Barrot s tím, že Francii nikdo nebude dávat žádné lekce ohledně násilí.

Americké ministerstvo zahraničí v pátek na sociální síti X uvedlo, že zprávy potvrzené francouzským ministrem vnitra - tedy že Deranquea zabili levicoví radikálové - by měly všechny znepokojit.

Související

„Násilná radikální levice je na vzestupu a její role v souvislosti se smrtí Quentina Deranquea ukazuje na hrozbu, kterou představuje pro veřejnou bezpečnost. Situaci budeme nadále sledovat a očekáváme, že pachatelé násilí budou postaveni před soud,“ napsal na síti X odbor boje proti terorismu amerického ministerstva zahraničí. Příspěvek pak sdílela i americká ambasáda v Paříži.

Reklama
Reklama

Student matematiky Deranque zemřel v nemocnici na následky těžkého zranění hlavy 14. února, dva dny poté, co ho zkopali a zbili krajně levicoví aktivisté. Deranque v Lyonu podle médií dělal ochranku členům krajně pravicové skupiny Némésis, kteří demonstrovali proti akci levicové poslankyně Evropského parlamentu Rimy Hassanové. V souvislosti se zabitím Deranquea je vyšetřováno sedm lidí, včetně bývalého asistenta poslance levicové strany Nepodrobená Francie (LFI).

Ke smrti Deranqua se minulý týden vyjádřila také například italská premiérka Giorgia Meloniová, která je šéfkou strany Bratři Itálie, označované některými za krajně pravicovou. Meloniová uvedla, že zabití mladého muže, kterého se podle ní dopustily skupiny blízké extremistické levici, je ranou pro celou Evropu. Na to reagoval francouzský prezident Emmanuel Macron, který Meloniové vzkázal, ať si hledí svého.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama