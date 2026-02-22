"Nikdo nám nebude dávat lekce." Francie si kvůli reakci na smrt studenta předvolá velvyslance USA

Francie si předvolá amerického velvyslance v Paříži Charlese Kushnera kvůli komentáři úřadu ministerstva zahraničí USA ke smrti nacionalistického aktivisty Quentina Deranquea, z jehož zabití jsou obviněni stoupenci krajní levice. Podle agentury AFP to v neděli řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot.
Třiadvacetiletý student Deranque zemřel minulý víkend v Lyonu a jeho smrt vyvolala pobouření ve Francii i v zahraničí.
"Odmítáme jakékoli zneužití této tragédie (...) k politickým účelům," řekl v neděli Barrot s tím, že Francii nikdo nebude dávat žádné lekce ohledně násilí.
Americké ministerstvo zahraničí v pátek na sociální síti X uvedlo, že zprávy potvrzené francouzským ministrem vnitra - tedy že Deranquea zabili levicoví radikálové - by měly všechny znepokojit.
„Násilná radikální levice je na vzestupu a její role v souvislosti se smrtí Quentina Deranquea ukazuje na hrozbu, kterou představuje pro veřejnou bezpečnost. Situaci budeme nadále sledovat a očekáváme, že pachatelé násilí budou postaveni před soud,“ napsal na síti X odbor boje proti terorismu amerického ministerstva zahraničí. Příspěvek pak sdílela i americká ambasáda v Paříži.
Student matematiky Deranque zemřel v nemocnici na následky těžkého zranění hlavy 14. února, dva dny poté, co ho zkopali a zbili krajně levicoví aktivisté. Deranque v Lyonu podle médií dělal ochranku členům krajně pravicové skupiny Némésis, kteří demonstrovali proti akci levicové poslankyně Evropského parlamentu Rimy Hassanové. V souvislosti se zabitím Deranquea je vyšetřováno sedm lidí, včetně bývalého asistenta poslance levicové strany Nepodrobená Francie (LFI).
Ke smrti Deranqua se minulý týden vyjádřila také například italská premiérka Giorgia Meloniová, která je šéfkou strany Bratři Itálie, označované některými za krajně pravicovou. Meloniová uvedla, že zabití mladého muže, kterého se podle ní dopustily skupiny blízké extremistické levici, je ranou pro celou Evropu. Na to reagoval francouzský prezident Emmanuel Macron, který Meloniové vzkázal, ať si hledí svého.
ŽIVĚMaďaři hrozí kvůli ropě zablokováním protiruských sankcí. Češi by se k nim nepřidali
Maďarsko zablokuje 20. balík protiruských sankcí, který připravuje Evropská unie, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska. Ve videopříspěvku to v neděli na facebooku řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Česká republika se k Maďarsku nepřipojí, řekl vicepremiér Karel Havlíček.
ŽIVĚ16. den ZOH: Lochner vyhrál i závod čtyřbobů, Švédka ujela soupeřkám o parník
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Dojatá čerstvá medailistka Voborníková prožila v Českém domě noc snů
Ani druhý den po životním úspěchu v podobě zisku bronzové medaile na olympijských hrách v Miláně si biatlonistka Tereza Voborníková pořádně neuvědomovala, co se jí v sobotu podařilo.
ŽIVĚKanada - USA 0:1. USA reagují na tvrdé kanadské hity. Gólem z první střely
Sledujte online přenos z finále olympijského turnaje hokejistů v Miláně mezi Kanadou a USA.
Kaplan promluvil o temné stránce života na ukrajinské frontě. Popsal největší problém
Religiozita na frontě není jen soukromou záležitostí víry, ale každodenní součástí života mnoha ukrajinských vojáků. Vyplývá to z rozhovoru s řeckokatolickým kaplanem Otcem Serhijem Bondarenkem, který vznikl v rámci pořadu Spotlight Hlasy z fronty.