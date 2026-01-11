Nikaragua po americkém tlaku oznámila propuštění desítek vězňů

Nikaragujské úřady v sobotu propustily několik desítek vězňů, oznámily agentury AFP a Reuters. Managua tak učinila poté, co Spojené státy v pátek požadovaly, aby země propustila více než 60 politických vězňů.
Velké propouštění vězňů ve čtvrtek ohlásila také Venezuela, tamní lidskoprávní organizace informovaly o 18 osvobozených lidech.
Autoritářská vláda nikaragujského prezidenta Daniela Ortegy ve svém prohlášení oznámila propuštění vězňů, neupřesnila ale jejich přesný počet ani to, zda byli zadrženi z politických důvodů. Prohlášení označilo propuštění vězňů za „neochvějný závazek země k dialogu, míru a právu každého na respektující a klidné soužití v rodině a komunitě“, uvedla AFP. Podle Reuters není jasné, zda nebudou muset propuštění lidé zůstat v domácím vězení.
Oficiální státní média zveřejnila snímky vězňů při podepisování dokumentů o jejich propuštění pod policejním dohledem a při opětovném shledání s jejich blízkými.
Opoziční lídryně a předsedkyně politického hnutí UNAMOS Ana Margarita Vijilová uvedla, že propuštění jsou „političtí vězni a někteří z nich také naši přátelé“. Podle jejích informací jsou mezi propuštěnými bývalý starosta Oscar Gadea a pastor Rudy Palacios spolu se čtyřmi svými příbuznými. Vijilová byla sama nikaragujským režimem vězněna.
Americké velvyslanectví v Nikaragui v pátek ocenilo propuštění osobností opozice ve Venezuele a vyzvalo Ortegovu vládu, aby následovala její příklad. „V Nikaragui je stále neprávem zadržováno nebo pohřešováno více než 60 lidí, včetně pastorů, náboženských pracovníků, nemocných a starších osob. Mír je možný pouze se svobodou!“ uvedla ambasáda na síti X.
Spojené státy dlouhodobě prosazují svůj vliv v Latinské Americe, nicméně jejich tlak v oblasti narostl poté, co americké jednotky po nařízení prezidenta Donalda Trumpa zaútočily na Venezuelu a zadrželi jejího prezidenta Nicoláse Madura.
