10. 1. Břetislav
Zahraničí

V Nikaragui zatkli 60 lidí oslavujících únos venezuelského prezidenta Madura

ČTK

Ve středoamerické Nikaragui zatkli nejméně 60 lidí, kteří oslavovali únos venezuelského vůdce Nicoláse Madura americkými vojenskými jednotkami.

Venezuelan President Nicolas Maduro's initial appearance to face U.S. federal charges, in Manhattan
Zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.Foto: REUTERS
Vůdce kolumbijských povstalců vyzval k jednotě v boji proti tomu, co nazval intervencionismem Spojených států. Informují o tom agentury AFP a Reuters.

Maduro byl minulý víkend násilně odvezen do Spojených států, aby tam čelil obvinění z obchodování s drogami. Nikaragujští spoluprezidenti Daniel Ortega a jeho manželka Rosario Murillová jsou věrnými spojenci venezuelského vůdce.

Organizace pro lidská práva Monitoreo Azul y Blanc na síti X napsala, že od té doby došlo v Nikaragui k "nejméně 60 svévolným zatčením" lidí, kteří oslavovali Madurův pád na internetu nebo v soukromí. Podle organizace se tak nikaragujské úřady dopouštějí závažného porušení lidských práv, protože k zatýkání dochází bez soudních příkazů. Zatčení pouze vyjadřovali své názory a neopakovali oficiální propagandu, uvedla organizace.

Na únos Madura a jeho ženy do USA reagují i kolumbijští povstalci. Šéf největší disidentské odnože bývalých gerilových skupin Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) Nestor Gregorio Lozada, známější pod jménem Ivan Mordisco, vyzval ostatní povstalecké skupiny, aby se spojily. Měly by podle něj společně bojovat proti tomu, co nazval americkým vměšováním v regionu.

Kolumbijský prezident Gustavo Petro americké údery na Venezuelu odsoudil. Americký prezident Donald Trump už od loňska viní tohoto levicového politika z podílu na pašování drog do USA a tento týden mu nepřímo pohrozil podobnou operací, jakou přichystal Madurovi. Ve čtvrtek Trump pozval Petra do Bílého domu, což kolumbijský prezident přijal.

Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan

Novým předsedou brněnského hnutí ANO se stal šéf pěstírny léčebného konopí v brněnské fakultní nemocnici a poslanec Václav Trojan. Zvolila si jej oblastní organizace brněnského hnutí ANO, která o předsednictvo přišla po vyloučení deseti brněnských zastupitelů loni v prosinci.

Macinka po návratu z Ukrajiny: Promluvil o Turkovi, prezidentovi i jednání v Kyjevě

Až na palubě letadla byl dostatečný čas pohovořit si s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, který měl za sebou velmi rušný den na Ukrajině. Při příjezdu slyšel, jak ruské rakety a drony útočí na Ukrajinu, následně jednal se zástupci Ukrajiny v Kyjevě a nakonec "hasil" kontroverzní výroky svého poslance Filipa Turka. O tom všem na palubě letadla promluvil.

