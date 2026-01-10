V Nikaragui zatkli 60 lidí oslavujících únos venezuelského prezidenta Madura

Ve středoamerické Nikaragui zatkli nejméně 60 lidí, kteří oslavovali únos venezuelského vůdce Nicoláse Madura americkými vojenskými jednotkami.
Vůdce kolumbijských povstalců vyzval k jednotě v boji proti tomu, co nazval intervencionismem Spojených států. Informují o tom agentury AFP a Reuters.
Maduro byl minulý víkend násilně odvezen do Spojených států, aby tam čelil obvinění z obchodování s drogami. Nikaragujští spoluprezidenti Daniel Ortega a jeho manželka Rosario Murillová jsou věrnými spojenci venezuelského vůdce.
Organizace pro lidská práva Monitoreo Azul y Blanc na síti X napsala, že od té doby došlo v Nikaragui k "nejméně 60 svévolným zatčením" lidí, kteří oslavovali Madurův pád na internetu nebo v soukromí. Podle organizace se tak nikaragujské úřady dopouštějí závažného porušení lidských práv, protože k zatýkání dochází bez soudních příkazů. Zatčení pouze vyjadřovali své názory a neopakovali oficiální propagandu, uvedla organizace.
Na únos Madura a jeho ženy do USA reagují i kolumbijští povstalci. Šéf největší disidentské odnože bývalých gerilových skupin Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) Nestor Gregorio Lozada, známější pod jménem Ivan Mordisco, vyzval ostatní povstalecké skupiny, aby se spojily. Měly by podle něj společně bojovat proti tomu, co nazval americkým vměšováním v regionu.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro americké údery na Venezuelu odsoudil. Americký prezident Donald Trump už od loňska viní tohoto levicového politika z podílu na pašování drog do USA a tento týden mu nepřímo pohrozil podobnou operací, jakou přichystal Madurovi. Ve čtvrtek Trump pozval Petra do Bílého domu, což kolumbijský prezident přijal.
ŽIVĚKyjev je bez tepla i vody, město muselo po ruských útocích dodávky odstavit
V Kyjevě nefungují dodávky vody a tepla. Kyjevská elektrická soustava byla v sobotu odstavena kvůli nutným opravám po rozsáhlých ruských útocích, které ji v noci na pátek vážně poškodily.
Severní Korea tvrdí, že její vzdušný prostor narušil jihokorejský dron
Severní Korea tvrdí, že její vzdušný prostor narušil 4. ledna jihokorejský dron. Severokorejská státní agentura KCNA napsala s odvoláním na mluvčího severokorejské armády, že bezpilotní letoun byl v severokorejském vzdušném prostoru sestřelen.
Novým předsedou brněnského hnutí ANO je poslanec Václav Trojan
Novým předsedou brněnského hnutí ANO se stal šéf pěstírny léčebného konopí v brněnské fakultní nemocnici a poslanec Václav Trojan. Zvolila si jej oblastní organizace brněnského hnutí ANO, která o předsednictvo přišla po vyloučení deseti brněnských zastupitelů loni v prosinci.
Francie změnila datum summitu G7 kvůli Trumpovým narozeninám
Francie změnila datum konání summitu skupiny zemí G7 kvůli narozeninám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Napsala to v pátek agentura AFP s odkazem na prohlášení nejmenovaného představitele Bílého domu.
Macinka po návratu z Ukrajiny: Promluvil o Turkovi, prezidentovi i jednání v Kyjevě
Až na palubě letadla byl dostatečný čas pohovořit si s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, který měl za sebou velmi rušný den na Ukrajině. Při příjezdu slyšel, jak ruské rakety a drony útočí na Ukrajinu, následně jednal se zástupci Ukrajiny v Kyjevě a nakonec "hasil" kontroverzní výroky svého poslance Filipa Turka. O tom všem na palubě letadla promluvil.