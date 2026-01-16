Přeskočit na obsah
Benative
16. 1. Ctirad
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Neměl Trump s Grónskem pravdu? Dánští špióni varují před Ruskem a Čínou v Arktidě

Fabian Blažek
Fabian Blažek
Fabian Blažek

Americký prezident Donald Trump hrozí v posledních týdnech anexí Grónska. Argumentuje přitom rostoucím vlivem Ruska a Číny. Dánská vláda sice Trumpova tvrzení několikrát zpochybnila, její vlastní tajné služby však nedávno varovaly, že Rusko v Arktidě a v bezprostředním okolí Grónska skutečně nasazuje své ponorky a špionážní lodě.

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with NATO Secretary General Rutte in Washington
Americký prezident Donald Trump při setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Oválné pracovně Bílého domu ve Washingtonu, D.C., USA, 22. října 2025. Foto: REUTERS
Reklama

„Potřebujeme Grónsko z hlediska národní bezpečnosti. Je to velmi strategické místo,“ řekl americký prezident Donald Trump minulý týden na palubě letounu Air Force One.

„V současné době je Grónsko pokryto ruskými a čínskými loděmi. Potřebujeme Grónsko z hlediska národní bezpečnosti,“ opakoval.

Největší ostrov světa se už několik týdnů dostává na hlavní stránky světových médií. Bílý dům totiž vyhrožuje, že je ochotný použít k získání ostrova i vojenskou sílu. V praxi by to znamenalo, že by Američané zaútočili na svého spojence v NATO – Dánsko, pod které Grónsko spadá. 

FILE PHOTO: Military drills in Greenland
Dánské jednotky během vojenských cvičení v Kangerlussuaq v Grónsku, 17. září 2025. Foto: REUTERS

„Problém je v tom, že Dánsko se na nic nezmůže, pokud se Rusko nebo Čína rozhodnou obsadit Grónsko. Ale my tomu můžeme zabránit. To jste zjistili minulý týden ve Venezuele,“ řekl nedávno Trump v Bílém domě.

Reklama
Reklama

Dánsko s Trumpem nesouhlasí

Dánská reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Vrcholní politici se proti Trumpovým slovům ohradili a uvedli, že žádná větší přítomnost ruských ani čínských lodí v okolí Grónska není. 

„Není pravda, že by tam byli Číňané a Rusové. Viděl jsem zpravodajské informace. Nejsou tam žádné lodě ani ponorky,“ citoval deník Financial Times jednoho z dánských diplomatů.

„Představa, že se ruské a čínské lodě nacházejí přímo ve fjordu Nuuk a že Čína provádí masivní investice, není správná,“ řekl na začátku tohoto týdne dánský ministr zahraničí Lars Rasmussen.

Grónsko je důležité i kvůli námořním trasám.
Grónsko je důležité i kvůli námořním trasám.Foto: Aktuálně.cz

Dánské tajné služby mluví jinak

Možná situace není tak urgentní, jak popisuje Donald Trump. Nicméně komentáře dánských politiků jsou přinejmenším částečně v rozporu s tím, co tvrdí jejich vlastní tajné služby.

Reklama
Reklama

Ve své výroční zprávě za rok 2025 dánská zpravodajská služba píše, že Rusko i Čína mají o Grónsko (a nejen o něj) strategický zájem.

Rusko podle ní pravidelně nasazuje ponorky, lodě a letadla v okolí Grónska a Faerských ostrovů. Moskva také využívá civilní lodě k získávání informací a provádění špionáže. Cílem je zajistit lepší kontrolu nad územím Arktidy.

Související

Rusko vnímá prostor mezi Grónskem, Islandem, Faerskými ostrovy a Spojeným královstvím jako životně důležitý pro případ ozbrojeného konfliktu s NATO.

V takové situaci by zde nasadilo útočné ponorky, aby mohlo narušit zásobovací trasy mezi Spojenými státy a Evropou, píše dánská rozvědka.

Reklama
Reklama

Moskva stupňuje své cíle

Podle zprávy má Rusko vytyčené ambiciózní vojenské i civilní cíle pro celé své arktické území. „Ani válka na Ukrajině, ani zvýšený zájem USA o Grónsko a Arktidu nezměnily dlouhodobé zájmy a cíle Ruska v této oblasti,“ uvádí výroční zpráva zpravodajských služeb.

Moskva se podle ní zároveň cítí ohrožena, což ještě stupňuje její agresivitu. „V důsledku toho bude Rusko stále více prosazovat své zájmy prostřednictvím konfrontačního přístupu, a to jak v politické, tak vojenské rovině.“

A view of buildings in Nuuk on the day of the meeting between top U.S. officials and the foreign ministers of Denmark and Greenland, in Nuuk
Pohled na budovy v grónském Nuuku v den setkání nejvyšších představitelů USA s ministry zahraničí Dánska a Grónska, 14. ledna 2026. Foto: REUTERS

Dánské tajné služby také tvrdí, že Rusko neustále rozšiřuje svou vojenskou infrastrukturu a modernizuje své síly v oblasti Arktidy, čímž zůstává vojensky nejsilnější zemí v regionu.

Situace podle nich využívá i Čína, která stále více investuje do výzkumu v oblasti Arktidy. Do budoucna by také chtěla mít v oblasti jaderné ponorky, které budou schopné operovat nepozorovaně pod ledem.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil v pátek svému českému protějšku Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil v pátek svému českému protějšku Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil v pátek svému českému protějšku Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně.

ŽIVĚPavel převzal od Zelenského Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pátečním jednání v Kyjevě udělil českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za osobní přínos ke spolupráci a za obhajobu územní celistvosti Ukrajiny. Petr do ukrajinské metropole přicestoval ráno vlakem krátce poté, co se stala opět terčem ruských dronů.

Americký prezident Donald Trump. 15.1.2026
Americký prezident Donald Trump. 15.1.2026
Americký prezident Donald Trump. 15.1.2026

ŽIVĚSpojené státy prodávají venezuelskou ropu o 30 procent dráž než Venezuela samotná

Spojené státy dosahují při prodeji venezuelské ropy zhruba o 30 procent vyšších cen, než za jaké ji prodávala samotná Venezuela. Řekl to americký ministr energetiky Chris Wright. Spojené státy začaly s prodejem ropy z této latinskoamerické země poté, co americké síly začátkem letošního roku unesly prezidenta Nicoláse Madura a postavily ho v USA před soud.

Reklama
Prezident Petr Pavel (vlevo) a kontroverzní kandidát Motoristů na ministra Filip Turek na koláži Aktuálně.cz
Prezident Petr Pavel (vlevo) a kontroverzní kandidát Motoristů na ministra Filip Turek na koláži Aktuálně.cz
Prezident Petr Pavel (vlevo) a kontroverzní kandidát Motoristů na ministra Filip Turek na koláži Aktuálně.cz

ŽIVĚPrezident nemá navržené ministry kádrovat, ale hned schválit, usnesla se vládní koalice

Sněmovna vyzvala v pátek hlasy vládní koalice prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval členy vlády na návrh premiéra bezodkladně a bez hodnocení vhodnosti adeptů. Výzva však přímo nezmiňuje prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého hlava státu kvůli jeho postojům a výrokům odmítla jmenovat ministrem životního prostředí. Podle opozice je usnesení k ničemu, protože prezident není Sněmovně odpovědný.

Reklama
Reklama
Reklama