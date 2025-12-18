Na Slovensku v pondělí otevřou nejdelší dálniční tunel

Nový úsek dálnice D1 u Žiliny na severu Slovenska včetně nejdelšího dálničního tunelu v zemi bude otevřen příští pondělí, potvrdila Národní dopravní společnost, která je správcem slovenských dálnic.
Dílo označuje za jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb v historii země. Mezitím se podle slovenských médií zkomplikovala příprava výstavby jiného úseku D1 na trase mezi Bratislavou a Košicemi.
Dokončený úsek Lietavská Lúčka - Dubná Skala je dlouhý 13,5 kilometru, z toho tunel má 7,5 kilometru. Z obou stran se napojuje na už existující dálnici.
„Nejvíce pomůže motoristům směřujícím ze západu na východ, kde jim spolu se sousedním úsekem od Hričovského Podhradí ušetří desítky minut. Během odpoledních špiček před svátky či prázdninami to může být dokonce i ušetřená hodina cestování,“ uvedla společnost.
Slovenský ministr dopravy Jozef Ráž už na podzim řekl, že otevření dálnice u Žiliny je plánováno před vánočními svátky, pokud dílo obstojí v příslušných testech.
Termín dokončení stavby slovenské úřady v minulosti opakovaně posouvaly. Průzkumná štola tunelu se začala razit v roce 1998. V roce 2019 pak Slovensko kvůli pomalému postupu prací ukončilo spolupráci s konsorciem dvou firem, které mělo stavbu tohoto dálničního úseku na starosti.
O dva roky později stát podepsal smlouvu o dokončení tunelu se společností Skanska. Ve zvláštní soutěži pak země vybrala dodavatele technologického vybavení pro uvedený tunel.
Problémy provázejí přípravu posledního úseku D1, který se ještě nezačal stavět. Podle tisku příslušný úřad nařídil Národní dopravní společnost zrušit soutěž na výstavbu přibližně 14 kilometrů dálnice se dvěma tunely mezi Turany a Hubovou na severu Slovenska, a to kvůli diskriminačním podmínkám. Tendr na tuto zakázku v odhadované hodnotě téměř 1,5 miliardy eur (36,5 miliardy Kč) byl vypsán loni v srpnu.
ŽIVĚTurek se dočkal. Pavel jej na Hradě přijme v pondělí
Prezident Petr Pavel přijme v pondělí v 11:00 na Pražském hradě čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka. Hrad to oznámil ve čtvrtek na svém webu. Motoristé chtějí, aby se Turek stal ministrem životního prostředí, přestože prezident má k jeho jmenování výhrady. Pavel novou vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval v pondělí, resort vede dočasně ministr zahraničí a šéf strany Petr Macinka.
Z YouTube do Bruselu. Europoslanec Fidias budí pozornost i kritiku kvůli postojům k Rusku
Ještě před pár lety si budoval publikum na YouTube a TikToku pomocí provokativních videí a internetových výzev. Dnes má hlas v Evropském parlamentu. Fidias Panayiotou, kyperský influencer a nezávislý europoslanec, se po loňských volbách stal jednou z nejviditelnějších tváří evropské politiky. Zároveň ale čelí rostoucí kritice kvůli svým výrokům a krokům souvisejícím s ruskou válkou proti Ukrajině.
„Soukromá záležitost.“ Šéf národního parku hledá cestu, jak zmizet z Krkonoš
Osm let poté, co se Robin Böhnisch, bývalý poslanec za ČSSD, vyhoupl do čela Krkonošského národního parku (KRNAP), hledá cestu, jak z Krkonoš odejít. Přesně tak je totiž možné číst jeho zájem o funkci ředitele pražské zoologické zahrady. Böhnischovo rozhodnutí navíc uzrálo v době, kdy ministerstvo životního prostředí ovládli Motoristé.
ŽIVĚLukašenko oznámil, že v Bělorusku je rozmístěná ruská raketa Orešnik
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně. Píše to agentura AFP. Ruský prezident Vladimir Putin letos v srpnu oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu těchto raket a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny v Bělorusku.
Dvě Češky v elitní patnáctce. Voborníkovou a Davidovou dělila jediná vteřina
Biatlonistka Tereza Voborníková byla s přispěním bezchybné střelby dvanáctá ve sprintu ve francouzském Annecy. Další česká reprezentantka Markéta Davidová s jedním trestným kolem skončila hned za ní třináctá.