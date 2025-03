Bez dálniční známky se může. Část D2 směrem na Slovensko je nově bez poplatku

Most přes řeku Moravu je od ledna zavřený kvůli havarijnímu stavu. Řidiči museli využívat dlouhou objížďku přes Hodonín a Holíč, případně přes rakouské Hohenau, pokud neměli dálniční známku pro Česko i Slovensko. Nově mohou dálnici využít i bez elektronického kupónu.

Silničáři v pátek u nájezdu na dálnici D2 u Břeclavi instalují značky, které řidiče informují, že mohou projet směrem na Slovensko bez dálniční známky, informuje mluvčí Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.

Opatření se týká jen osobních aut a je reakcí na zavřený most přes řeku Moravu mezi Lanžhotem a slovenskými Kúty. Už od pátku je tak možné projet český úsek bez dálniční známky, slovenským úsekem od hranice ke sjezdu na Kúty je to možné od středy.

Most musel být náhle uzavřen na konci ledna, protože se zjistilo, že je v takovém stavu, že by se mohl i zřítit. Řidiči ze dne na den museli využívat dlouhou objížďku přes Hodonín a Holíč, případně přes rakouské Hohenau, pokud neměli dálniční známku pro Česko i Slovensko. Bez řešení zůstává situace pro lidi, kteří z Brodského či Kútů dojíždějí do Břeclavi na kole. Přes most se nedostanou kvůli zábranám a alternativu nemají. Osobní vlaky v současnosti mezi Břeclaví a Kúty nejezdí.

Jihomoravský kraj sice zvažoval provizorní most či lávku, ale patrně se bude podle vyjádření zástupců kraje čekat až na nový most. Projektová dokumentace, kterou zajišťovala česká strana, je hotová. Nyní obě země musí zajistit vyjádření dotčených orgánů a stavební povolení. Současný most už byl ve velmi špatném stavu několik let. Po loňských povodních se stav ještě zhoršil a podle odborníků hrozí, že se nečekaně zřítí.