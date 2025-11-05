Auto

Ministerstvo zveřejnilo cenu dálničních známek na příští rok. Budou dražší

Eva Srpová Eva Srpová
před 2 hodinami
Od ledna příštího roku zdraží dálniční známky v České republice. Roční poplatek vzroste o 130 korun na 2570 korun, přičemž zdraží i měsíční, desetidenní a denní známky. Zvýšení vychází z růstu délky dálnic a inflace, přičemž výnosy z poplatků mají jít zpětně na výstavbu a údržbu silniční sítě.
Foto: Jakub Stehlík

Ministerstvo dopravy oznámilo cenu dálničních známek na rok 2026. Roční poplatek za využití dálnic vzroste o 130 korun na 2570 Kč. Měsíční elektronická známka bude stát 480 korun (o 20 Kč více), desetidenní 300 korun (o 10 Kč dražší) a denní 230 korun (o 20 Kč více).

Foto: Ministerstvo dopravy

Zvýšení cen je dle resortu způsobené kombinací meziročního nárůstu délky dálniční sítě a růstu spotřebitelských cen, přičemž procentní navýšení se uplatňuje na cenu roční známky z předchozího roku a zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů. Ceny roční známky jsou základem pro stanovení cen měsíčních, desetidenních a jednodenních známek.

V příštím roce zůstávají v platnosti slevy pro nízkoemisní vozidla. Vozidla na zemní plyn platí polovinu ceny, plug-in hybridy s emisemi CO₂ do 50 g/km čtvrtinu a elektromobily nebo vozy na vodík jsou osvobozeny od poplatku.

Tyto slevy platí automaticky pro auta registrovaná v České republice, u zahraničních vozů je nutné podat žádost o osvobození. Od poplatku jsou nadále osvobozena vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením a vozidla převážející nezaopatřené děti léčené na zhoubný nádor nebo hemoblastózu.

Ministerstvo zdůrazňuje, že indexace cen podle růstu spotřebitelských cen a délky dálniční sítě zajišťuje stabilní cenu, která zohledňuje inflaci i velikost sítě. Všechny peníze vybrané za dálniční známky se vracejí do výstavby a údržby dálnic. Po zvýšení cen se očekává o miliardu korun vyšší výnos pro rok 2026, tedy zhruba 9 miliard korun na stavbu a údržbu dalších kilometrů dálnic.

 
